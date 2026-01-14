Moskisvet.com
ropar
Kriminalne zgodbe

Nenavaden plen: Tatovi odnesli samo klobase

STA
14. 01. 2026 11.09
0

V Sömmerdi pri Erfurtu so vlomilci vdrli v stanovanje 29-letnika in odnesli le kozarec klobas, vreden okoli tri evre.

V kraju Sömmerda pri Erfurtu na vzhodu Nemčije so tatovi prejšnji teden vlomili v stanovanje 29-letnika in na presenečenje tako njega kot policije odtujili le kozarec klobas, vreden približno tri evre, je v torek poročala nemška tiskovna agencije dpa.

Po navedbah policije bo škoda, povzročena na vratih stanovanja, nedvomno precej presegla vrednost ukradenega blaga.

Vprašanje, zakaj so se storilci sploh odločili za vlom, bo pristojne bržkone zaposlovalo vsaj še nekaj časa. Preiskava naj bi bila v teku.

