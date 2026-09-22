Konec srhljive zgodbe: Umrl je Mansonov najbližji človek, za zapahi preživel več kot pol stoletja

Umrl je Bruce Davis, eden najbližjih Mansonovih sledilcev

Bruce Davis je umrl v California Medical Facility v mestu Vacaville v Kaliforniji. Kot je poročal Los Angeles Times, so ga tam ob 23.03 razglasili za mrtvega. Star je bil 83 let, vzrok smrti pa ob objavi podatkov še ni bil določen. Davis je več kot pet desetletij preživel v zaporu. Leta 1972 je bil obsojen zaradi sodelovanja pri umorih Garyja Hinmana in Donalda "Shortyja" Shea, dveh moških, ki sta bila leta 1969 povezana z ljudmi okoli Charlesa Mansona. Njegovo ime je postalo neločljivo povezano z Mansonovo skupino, čeprav Davis ni sodeloval pri najbolj znanih umorih, zaradi katerih je primer družine Manson postal eden najbolj odmevnih zločinskih primerov v ameriški zgodovini.

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Bruce Davis in umora Garyja Hinmana ter Donalda Shea

Davis je bil obsojen za dva umora prve stopnje. Gary Hinman je bil glasbenik in znanec nekaterih članov Mansonove skupine, Donald Shea pa je delal kot kaskader in živel na območju Spahnovega ranča, kjer so se zadrževali Manson in njegovi privrženci. Po podatkih Los Angeles Timesa je bil Hinman tarča skupine, ker so nekateri Mansonovi sledilci verjeli, da bi jim lahko pomagal pri načrtih za selitev. Ko ni sodeloval, je Manson nad njim izvedel napad, Davis pa je po lastnem pričanju držal pištolo. Pri umoru Shea je bila zgodba drugačna. Manson ga je svojim sledilcem predstavil kot človeka, ki naj bi sodeloval s policijo in jih želel odstraniti z ranča. Davis je pozneje priznal, da je pri napadu uporabil nož. Pri umoru sta sodelovala tudi Manson in Steve Grogan.

icon-expand Charles Manson FOTO: AP

Ni sodeloval pri umorih Sharon Tate

Davis pa ni sodeloval pri umorih igralke Sharon Tate in drugih žrtev v noči 9. avgusta 1969. Prav tako ni bil udeležen pri umorih Lena in Rosemary LaBianca naslednjo noč. Kljub temu je bil Davis del Mansonovega notranjnega kroga. Prav zaradi njegove bližine Mansonu so ga mediji skozi leta pogosto opisovali kot njegovo desno roko. Njegov odvetnik je takšno oznako sicer izpodbijal, vendar je Davis sam v poznejših letih odkrito govoril o svoji želji po Mansonovem priznanju.

"Želel sem biti Charliejev najljubši človek"

Na zaslišanju za pogojni odpust leta 2014 je Davis povedal stavek, ki je kasneje pogosto postal del poročanja o njem: "Želel sem biti Charliejev najljubši človek." Kot poroča CBS News, je Davis na istem zaslišanju opisal tudi svojo vlogo pri obeh umorih. Povedal je, da je pri napadu na Shea uporabil nož, pri Hinmanu pa držal pištolo, medtem ko ga je Manson napadel z mečem.

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Več desetletij za rešetkami in številna zaslišanja

Davis je v zaporu preživel približno 54 let. V tem času se je večkrat pojavil pred komisijo za pogojni odpust. Po podatkih USA Today je imel skupno 34 zaslišanj za pogojni odpust. Komisija ga je sedemkrat ocenila kot primernega za izpust, in sicer v letih 2010, 2012, 2014, 2015, 2017, 2019 in 2021. Vsakič je bila odločitev pozneje razveljavljena oziroma preprečena na ravni guvernerja Kalifornije. Pri tem so bili v različnih obdobjih vključeni Arnold Schwarzenegger, Jerry Brown in Gavin Newsom. Njegovo zadnje pomembnejše zaslišanje je bilo leta 2024. Takrat pogojnega odpusta ni dobil, naslednja možnost pa je bila prestavljena za tri leta.

V zaporu je pridobil izobrazbo in postal duhovnik

Davisovo življenje za rešetkami ni bilo omejeno samo na kazen. V desetletjih prestajanja kazni je pridobil visoko izobrazbo, sodeloval v programih osebne rasti in postal zaporniški duhovnik. Po poročanju The Independent je med prestajanjem kazni pridobil visokošolsko izobrazbo in postal posvečen zaporniški duhovnik. Večino kazni je preživel v zaporu San Quentin. Leta 2024 je bila njegova nova možnost za pogojni odpust povezana tudi z nastopom v podkastu o resničnih zločinih. Davis je v pogovorih govoril o svojem življenju v Mansonovi skupini, veri in knjigi, ki jo je želel napisati. Njegovo sodelovanje v podkastu pa je vzbudilo dodatno pozornost pred načrtovanim zaslišanjem.

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