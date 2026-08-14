Kdo je ubil Tupaca? Po skoraj 30 letih se začenja sojenje – bo resnica prišla na dan?

Primer, ki je desetletja ostal brez odgovora

Tupac Shakur je bil ustreljen 7. septembra 1996 v Las Vegasu, ko je sedel na sovoznikovem sedežu avtomobila, ki ga je vozil Marion Suge Knight. Ob njiju je v bližini MGM Grand prišlo do streljanja iz drugega vozila. Shakur je bil hudo ranjen in je šest dni pozneje, 13. septembra, umrl. Star je bil komaj 25 let. Primer je nato skoraj tri desetletja ostal brez kazenske obtožnice. Šele leta 2023 je velika porota v Nevadi obtožila Duana Keffe D Davisa, nekdanjega vodje kalifornijske tolpe South Side Compton Crips. Kot je poročal The Guardian, se je izbor porote začel 10. avgusta 2026, proces pa naj bi trajal približno štiri tedne. Davis je star 63 let in je zanikal krivdo.

icon-expand Tupac Shakur (desno) FOTO: AP

Davis naj bi organiziral napad, ne pa izstrelil usodnih nabojev

Pomembna podrobnost primera je, da tožilstvo Davisa ne obtožuje neposredno tega, da je sam pritisnil na sprožilec. Po navedbah tožilstva naj bi bil Davis v belem cadillacu, iz katerega so bili izstreljeni naboji, ter naj bi priskrbel pištolo in pomagal organizirati napad. V vozilu je bil tudi njegov nečak Orlando Baby Lane Anderson, ki je bil takrat eden glavnih osumljencev za streljanje na Shakurja. Anderson je vpletenost zanikal, vendar je bil leta 1998 ubit v nepovezanem streljanju. Tudi drugi ljudje, ki naj bi bili v avtomobilu, so medtem umrli. Davis je zato danes edini živi človek iz skupine, ki jo preiskovalci povezujejo z napadom, kot pojasnjuje The Independent.

Ključen dokaz so njegove lastne besede

Eden najbolj zanimivih delov procesa bodo Davisove izjave iz preteklosti. Davis je v letih po umoru večkrat javno govoril o dogodkih tiste noči. Leta 2019 je izdal oziroma soizdal spomine Compton Street Legend, v katerih je opisoval svojo vlogo in dogajanje pred streljanjem. Njegovi odvetniki so poskušali preprečiti uporabo knjige kot dokaza, vendar je sodnica Carli Kierny junija odločila, da jo tožilstvo lahko uporabi. Enako pomembna je bila odločitev iz julija, ko je sodnica dovolila tudi uporabo posnetka Davisovega policijskega intervjuja iz leta 2008. O tem je poročal The Washington Post, ki je navedel, da je obramba želela intervju izločiti iz procesa. Prav ta del primera bi lahko bil za tožilstvo zelo pomemben, saj Davis danes vztraja, da ni kriv, njegove pretekle izjave pa bi lahko predstavljale precej drugačno sliko njegovega poznavanja dogodkov.

icon-expand Tupac in Davis FOTO: Profimedia

Zakaj je primer sploh spet zaživel?

Umor je bil dolga leta eden najbolj znanih ameriških nerešenih primerov. Preiskava se je znova močneje premaknila leta 2023, ko so policisti izvedli hišno preiskavo, nato pa Davisa aretirali in obtožili. Kot je pred začetkom procesa poročal PBS NewsHour, je Davis v preteklosti javno govoril o svoji prisotnosti v avtomobilu in o dogodkih, povezanih s streljanjem. Prav njegove javne izjave in poznejši dokazi so pomagali ponovno obuditi primer. Pri tem je pomembno ločiti med tem, kar je Davis povedal v preteklosti, in tem, kar bo tožilstvo uspelo dokazati na sodišču. Njegove izjave same po sebi še niso dokaz njegove krivde.

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Kaj se bo zgodilo zdaj?

V Las Vegasu poteka izbor porote, zato bo treba na ključne dokaze in pričanja še počakati. Po poročanju CBS News gre za proces proti človeku, za katerega tožilstvo trdi, da je imel organizacijsko vlogo pri Shakurjevem umoru pred skoraj 30 leti. Davis je obtožen umora z uporabo smrtonosnega orožja z namenom spodbujanja, pospeševanja oziroma podpore kriminalni združbi. Če bo spoznan za krivega, mu po navedbah The Independent grozi dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta.

Konec ene največjih skrivnosti hiphopa?

Primer Tupaca Shakurja je v skoraj 30 letih prerasel zgolj kriminalno zgodbo. Postal je del zgodovine hiphopa, spremljale pa so ga številne teorije, ugibanja in različne razlage o tem, kdo je naročil oziroma izvedel napad. Toda sodišče bo moralo zdaj odločati precej bolj konkretno: ne o teorijah, ki so se desetletja širile okoli Shakurjeve smrti, temveč o tem, ali je tožilstvu uspelo dokazati Davisovo kazensko odgovornost. Če bo porota sprejela argumente tožilstva, bi lahko eden najbolj razvpitih nerešenih umorov v zgodovini glasbene industrije po skoraj 30 letih dobil sodni epilog. Če jih ne bo, pa bo skrivnost smrti enega največjih raperjev vseh časov ostala precej bolj zapletena.

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