Ustrelili so ga skupaj z mamo

Iz Ekvadorja prihaja tragična novica o smrti nekdanjega nogometnega reprezentanta Maria Pineide. Nekdanji branilec Barcelone SC je bil v sredo ustreljen v obalnem mestu Guayaquil, kjer je zaradi hudih poškodb umrl. Dogodek je pretresel tako športno javnost kot državo, ki se že več let sooča z naraščajočim valom nasilja.

Kariera Maria Pineide

Mario Pineida, star 33 let, je bil dobro znano ime ekvadorskega nogometa. Za člansko reprezentanco je zbral devet nastopov, med drugim v kvalifikacijah za svetovni prvenstvi 2018 in 2022. V domačem prvenstvu je največji uspeh dosegel leta 2016, ko je z Barcelono SC osvojil naslov državnega prvaka. Del kariere je preživel tudi v tujini, kjer je branil barve brazilskega Fluminenseja.

Napad s strelnim orožjem

Ekvadorsko ministrstvo za notranje zadeve je potrdilo, da je bil Pineida žrtev strelskega napada. Po poročanju lokalnega portala Primicias sta ga napadla dva napadalca na motorju. V incidentu sta bili ranjeni tudi njegova mati in še ena ženska, vendar podrobnosti o njunem zdravstvenem stanju še niso znane. Primer preiskuje specializirana policijska enota, ki skuša ugotoviti motiv in ozadje napada.

Naraščajoče nasilje v Ekvadorju

Ekvador je bil dolga leta znan kot ena najvarnejših držav Latinske Amerike, a se je v zadnjem desetletju situacija močno spremenila. Država se sooča z izrazitim porastom kriminala, ki ga poganjajo spopadi med rivalskimi tolpami, povezanimi z mednarodnimi narkokarteli. Guayaquil, največje pristanišče v državi, je postal eno ključnih izhodišč za tihotapljenje kokaina iz Kolumbije in Peruja. Zaradi tega je mesto v zadnjih letih postalo žarišče nasilja, ki pogosto prizadene tudi nedolžne civiliste.

Tragičen konec obetavne kariere

Smrt Maria Pineide je še en opomin na resno varnostno krizo, ki pretresa Ekvador. Nogometna skupnost v državi in tujini se je na družbenih omrežjih že poslovila od nekdanjega reprezentanta, ki je bil znan po svoji predanosti in borbenosti na igrišču.