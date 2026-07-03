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mehiški batman
Kriminalne zgodbe

Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog

B.R.
03. 07. 2026 10.45
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V mehiški zvezni državi Jalisco policija preiskuje nenavaden primer skrivnostnega samooklicanega pravičnika, ki ga nekateri mediji že imenujejo "mehiški Batman". Ta naj bi v več primerih sam izsledil domnevne tatove motorjev in jih nato privezal na ulične svetilke.

Najdeni zlepljeni in označeni kot "tatovi"

V mehiškem mestu Lagos de Moreno so v zadnjih dneh našli najmanj pet moških, ki so bili z lepilnim trakom pritrjeni na drogove javne razsvetljave. Ob njih so bila parkirana motorna kolesa, ki naj bi jih domnevno ukradli. Na čelu so imeli napis "ratero", špansko besedo za tatu, kar je še dodatno poudarilo prepoznaven "podpis" storilca, kot poroča New York Post.

Policija: obravnavani kot žrtve

Čeprav naj bi bili povezani z domnevnimi tatvinami, policija vse moške trenutno obravnava kot žrtve napada. Preiskava poteka v dveh smereh – preverjajo tako morebitne tatvine kot tudi identiteto osebe ali oseb, ki stojijo za samooklicanimi "kazenskimi akcijami", kot so za mehiške medije potrdile tamkajšnje oblasti in poročal El Financiero skupaj z drugimi mehiškimi mediji v Jaliscu.

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Neznani storilec deluje ponoči

Po navedbah lokalnih virov naj bi neznani storilec deloval ponoči, hitro in brez razkritja identitete. Kot poroča El País, bi lahko šlo za eno osebo ali manjšo skupino, ki cilja predvsem na domnevne tatove motorjev – problem, ki je v regiji vse pogostejši.

Razdeljena mnenja javnosti

Primer je v Mehiki sprožil burne odzive. Del prebivalcev "mehiškega Batmana" podpira, saj menijo, da policija ne ukrepa dovolj hitro proti tatvinam. Drugi pa opozarjajo, da gre za nevarno obliko samovoljne ulične pravičnosti, ki lahko vodi v zlorabe in napačne obtožbe.

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