Laura Ann Aime
Kriminalne zgodbe

Skrivnost iz leta 1974: preiskava DNK razkrila morilca

B.R.
03. 04. 2026 02.25
Leta 1974 je izginila 17-letna Laura Ann Aime. Z uporabo napredne tehnologije DNK so oblasti potrdile, da je bila žrtev Teda Bundyja.

Njeno ime je bilo Laura Ann Aime. Bila je sedemnajstletno dekle, ki je leta 1974 zapustila nočno zabavo ob noči čarovnic, prijateljem povedala, da se bo kmalu vrnila ... a se ni nikoli vrnila.

Tedne pozneje so našli njeno truplo v gorah. Njena smrt je bila brutalna, in čeprav so skozi leta obstajale različne teorije o njeni smrti, nikoli ni bilo dovolj dokazov, da bi primer uradno zaključili.

Preiskava se ni nikoli premaknila naprej, bila je brez konkretnih rezultatov, kar je pustilo družino v negotovosti ... Kot poročajo na spletni strani The Salt Lake Tribune, pa se je zdaj policija v Utahu odločila, da primer znova odpre, zato so uporabili sodobne metode analize DNK, ki so omogočile identifikacijo žrtev serijskega morilca Teda Bundyja.

In analiza je potrdila, da so vzorci DNK iz leta 1974 skladni z identiteto Laure Ann Aime.

Zakaj je testiranje DNK ključno

Napredek v forenzičnih znanostih je omogočil, da se lahko ponovno preučijo stari dokazi. Kot navaja KSL.com, so prejšnje metode preiskovanja iz 70. let pogosto omejevale možnosti za identifikacijo žrtev serijskih morilcev. Z uporabo sodobne tehnologije DNK je bilo mogoče dokončno potrditi identiteto Laure Ann Aime in povezati primer s Tedom Bundyjem.

Pomembnost razkritja za javnost in družino

Ta preboj ni le forenzičen uspeh, temveč tudi psihološki in čustveni trenutek za družino in skupnost. Kot poroča ABC News, so družinski člani izrazili olajšanje, da so končno dobili odgovore o usodi svoje hčerke, kar jim omogoča proces žalovanja in zaprtje stare rane.

Ted Bundy je bil ameriški serijski morilec, ki je deloval v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja. Znano je, da je ubil več deset mladih žensk in deklet po različnih zveznih državah ZDA. Njegova zločinska dejanja so bila pogosto načrtovana, žrtve pa je zvabljal s privlačnim videzom in šarmom, kar mu je omogočalo, da je ostal neopažen dlje časa. Bundy je bil aretiran večkrat, vendar je kljub temu uspel pobegniti iz pripora. Leta 1989 je bil usmrčen na električnem stolu v Floridi. Njegova zgodba je postala simbol nepredvidljivega in manipulativnega serijskega morilca, zaradi česar je predmet številnih študij in dokumentarcev.

Vsi moški morajo na testiranje: Išče se morilec
