Skrivnost iz leta 1974: preiskava DNK razkrila morilca

Njeno ime je bilo Laura Ann Aime. Bila je sedemnajstletno dekle, ki je leta 1974 zapustila nočno zabavo ob noči čarovnic, prijateljem povedala, da se bo kmalu vrnila ... a se ni nikoli vrnila.

Tedne pozneje so našli njeno truplo v gorah. Njena smrt je bila brutalna, in čeprav so skozi leta obstajale različne teorije o njeni smrti, nikoli ni bilo dovolj dokazov, da bi primer uradno zaključili.

Preiskava se ni nikoli premaknila naprej, bila je brez konkretnih rezultatov, kar je pustilo družino v negotovosti ... Kot poročajo na spletni strani The Salt Lake Tribune, pa se je zdaj policija v Utahu odločila, da primer znova odpre, zato so uporabili sodobne metode analize DNK, ki so omogočile identifikacijo žrtev serijskega morilca Teda Bundyja.

In analiza je potrdila, da so vzorci DNK iz leta 1974 skladni z identiteto Laure Ann Aime.