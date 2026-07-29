Umor, ki je pretresel Hollywood in spremenil Ameriko

9. avgusta 1969 se je Hollywood prebudil v nočno moro. V luksuzni hiši na naslovu Cielo Drive v Los Angelesu so našli truplo 26-letne igralke Sharon Tate, ki je bila le nekaj tednov pred porodom. Skupaj z njo so bili ubiti še štirje ljudje. Zločin, ki so ga zagrešili pripadniki razvpite "Mansonove družine", ni šokiral le filmske industrije, temveč celotno Ameriko.

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Dekle, ki je osvajalo Hollywood

Sharon Marie Tate se je rodila leta 1943 v Dallasu v Teksasu. Ker je bil njen oče vojaški častnik, se je družina pogosto selila. Sramežljivo dekle je zgodaj začelo nastopati na lepotnih tekmovanjih, pozneje pa se je preizkusila kot model. Še kot najstnica je nekaj časa živela v Italiji, kjer je spoznala svet filma in prvič stopila pred kamero. V začetku šestdesetih let se je preselila v Los Angeles in začela graditi igralsko kariero. Sprva je dobivala manjše televizijske vloge, nato pa je sledil preboj. Kritiki so jo opazili v filmih Eye of the Devil, Don't Make Waves in predvsem v uspešnici Valley of the Dolls, ki ji je leta 1968 prinesla nominacijo za zlati globus. Mnogi so jo videli kot eno največjih vzhajajočih zvezd Hollywooda in jo primerjali celo z Marilyn Monroe.

icon-expand Mnogi so jo videli kot eno največjih vzhajajočih zvezd Hollywooda in jo primerjali celo z Marilyn Monroe. FOTO:

Ljubezenska zgodba z Romanom Polanskim

Med snemanjem filma The Fearless Vampire Killers je Sharon Tate spoznala režiserja Romana Polanskega. Poročila sta se leta 1968 in hitro postala eden najbolj opazovanih hollywoodskih parov. Ko je Sharon naslednje leto zanosila, se je zdelo, da ima pred seboj popolno prihodnost: uspešno kariero, srečen zakon in otroka na poti. Avgusta 1969 je bil Polanski službeno v Evropi, Sharon pa je ostala v Los Angelesu. Nihče ni slutil, da se bliža tragedija, ki bo pretresla ves svet.

Noč, ki je šokirala svet

V noči na 9. avgust 1969 je skupina pripadnikov kulta Charlesa Mansona vdrla v hišo na Cielo Drivu, kjer je Sharon Tate bivala s prijatelji. Napadalci so ubili Sharon Tate, njenega prijatelja in znanega frizerja Jaya Sebringa, scenarista Wojciecha Frykowskega, dedinjo kavnega imperija Abigail Folger in 18-letnega Stevena Parenta, ki se je po naključju znašel na posestvu. Tate je bila v osmem mesecu in pol nosečnosti. Brutalnost zločina je pretresla tudi izkušene preiskovalce. Sprva policija ni vedela, kdo stoji za umori, zato so se pojavile številne govorice in teorije. Hollywood je zajela panika. Številni zvezdniki so najeli dodatno varovanje, nekateri pa so se začeli oboroževati.

icon-expand V luksuzni hiši na naslovu Cielo Drive v Los Angelesu so našli truplo 26-letne igralke Sharon Tate, ki je bila le nekaj tednov pred porodom. FOTO: Profimedia

Kdo je bil Charles Manson?

Za umori je stal Charles Manson, nekdanji zapornik in vodja kulta, znanega kot "Mansonova družina". Okoli sebe je zbral skupino mladih privržencev, ki so ga skoraj fanatično ubogali. Čeprav tisto noč ni bil neposredno prisoten na prizorišču zločina, je prav on izdal ukaz za umore. Naslednjo noč so pripadniki iste skupine zagrešili še umora zakonca LaBianca. Primer je kmalu postal nacionalna obsesija, sojenje Mansonu in njegovim privržencem pa eden najbolj spremljanih sodnih procesov v ameriški zgodovini. Leta 1971 so bili obsojeni za vrsto umorov.

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Zakaj je bila tarča prav Sharon Tate?

To je vprašanje, ki raziskovalce in javnost zaposluje še danes. Sharon Tate ni bila osebna tarča Charlesa Mansona. Najbolj razširjena teorija je, da je Manson ukazal umore kot del svojega blodnjavega načrta za sprožitev družbenega kaosa in rasne vojne, ki jo je poimenoval 'Helter Skelter'. Hišo na Cielo Drivu naj bi izbral tudi zato, ker je tam prej živel glasbeni producent Terry Melcher, ki je zavrnil njegove glasbene ambicije. Mansonovi privrženci so tako napadli ljudi, ki z njim osebno sploh niso bili povezani. Po mnenju številnih zgodovinarjev je prav naključnost izbire žrtev še povečala šok, ki ga je primer povzročil v ameriški javnosti. Nihče ni bil varen, niti bogati in slavni ne.

icon-expand Sharon Tate in Roman Polanski sta se poročila 1968. FOTO: Profimedia

Konec nedolžnih šestdesetih

Številni zgodovinarji in kulturni komentatorji menijo, da umor Sharon Tate pomeni simbolni konec optimistične ere šestdesetih let. Obdobje hipijevske kulture, idealizma in vere v boljši svet je nenadoma dobilo temen obraz. Amerika je ugotovila, da se za privlačno fasado kalifornijskega življenjskega sloga skriva tudi nasilje. Zločin še danes navdihuje filme, dokumentarce, knjige in podkaste. Novi generaciji je zgodbo približal tudi film Bilo je nekoč v Hollywoodu režiserja Quentina Tarantina, ki si je zamislil alternativni razplet dogodkov.

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Več kot le žrtev

Čeprav je njeno ime danes pogosto povezano predvsem z zloglasnim umorom, je bila Sharon Tate veliko več kot to. Bila je obetavna igralka, ki je šele začenjala uresničevati svoj potencial. Tisti, ki so jo poznali, so jo opisovali kot prijazno, skromno in toplo osebo, ki je kljub lepoti in slavi ostala presenetljivo prizemljena.

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