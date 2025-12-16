Moskisvet.com
Kriminalne zgodbe

Za njun umor so aretirali sina

STA , E.R.
16. 12. 2025 11.02
0

Iz Los Angelesa prihaja šokantna novica. Slavnega režiserja in njegovo ženo je nekdo zabodel do smrti, policija pa je zdaj aretirala njegovega sina.

Ameriški mediji poročajo o pretresljivem dogodku: policija je v Los Angelesu je aretirala Nicka Reinerja, sina legendarnega režiserja in igralca Roba Reinerja, zaradi suma umora svojih staršev. Oba – Rob in njegova soproga Michele Singer Reiner – sta bila najdena mrtva z več vbodnimi ranami v nedeljo zvečer.

Rob Reiner in Michele Singer
Rob Reiner in Michele Singer FOTO: Profimedia

Namestnik policijskega komisarja Alan Hamilston je pred aretacijo dejal, da želijo zaslišati vse družinske člane. Po poročanju televizije ABC je 32-letni Nick Reiner že v priporu. Dolgoletni zapleti v odnosu med očetom in sinom naj bi bili znani.

Rob in Nick Reiner
Rob in Nick Reiner FOTO: Profimedia

Trumpov odziv sprožil ogorčenje

Dogodek je dobil še bolj kontroverzno noto, ko je nekdanji predsednik Donald Trump na svojem omrežju Truth Social zapisal, da je Reiner umrl zaradi lastne obsedenosti, pri čemer je omenil sindrom neuravnovešenosti zaradi Trumpa. Trump je dodal, da je Reiner ljudi spravljal ob pamet s svojo besno obsesijo.

Kdo je bil Rob Reiner?

Rob Reiner je bil eden najbolj cenjenih hollywoodskih ustvarjalcev. Njegova kariera je obsegala:

vlogo v seriji All in the Family (70. leta), kjer je zaslovel kot Michael "Meathead" Stivic,

režijo kultnih filmov, kot so 

Ko Harry sreča Sally (1989) z Billyjem Crystalom in Meg Ryan, To je Spinal Tap, Princesa nevest, triler Zadnji dobri možje (1992) s Tomom Cruisom in Jackom Nicholsonom, nominiran za oskarja.

Njegovi filmi so segali od komedij do dram in mu prinesli svetovno slavo.

Na domu so ga našli mrtvega
Preberi še
Na domu so ga našli mrtvega

Aktivizem in zapuščina

Reiner je bil znan kot podpornik demokratskih politik in kritik Trumpove administracije. Zavzemal se je za:

enake pravice do poroke za LGBTQ skupnost,

program California's First 5 za razvoj otrok, financiran iz davkov na tobak,

zbiranje sredstev za demokratske predsedniške kandidate, med njimi Hillary Clinton.

Bil je sin legendarnega komika Carla Reinerja, ki je prejel 11 nagrad Emmy in sodeloval z velikani, kot sta Mel Brooks in Neil Simon.

Rob Reiner
Rob Reiner FOTO: Profimedia

Reakcije javnosti

Sožalje so izrazili številni politiki, med njimi Barack Obama in Kamala Harris, pa tudi hollywoodske zvezde, ki so Reinera opisale kot ikono filmske industrije.

Novice

Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

