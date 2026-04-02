Vsi moški morajo na testiranje: Išče se morilec

Policija v Tangermündeju v zvezni deželi Saška-Anhalt nadaljuje obsežno preiskavo, da bi razrešila umor iz leta 2024, pri čemer je ključnega pomena množično testiranje DNK.

Hude okoliščine umora in dolgotrajna preiskava

Junija 2024 je mesto Tangermünde pretresla nasilna smrt 61-letne Marlis Sappelt, ki so jo našli mrtvo v njenem domu. Preiskovalci so dogodek kmalu označili kot umor, vendar skoraj dve leti kasneje osumljenca še niso prijeli, kot navaja lokalna policija in poročajo regionalni mediji. Pri preiskavi so kriminalisti našli sled DNK moškega, ki ni ustrezala nobenemu znanemu profilu. Policistka Juliane Jokmin je poudarila, da je preiskava zahtevna, saj je žrtev živela izolirano in je imela malo družbenih stikov, kar otežuje odkrivanje motivov in osumljencev. Kot poročajo regionalni časniki, policija kljub temu ne obupuje in nadaljuje intenzivne preiskovalne aktivnosti.

Obsežna preiskava DNK – kako poteka

Marca 2026 je tako policija začela množično testiranje DNK, pri čemer je bilo povabljenih približno 1800 moških, ki so se ob času umora nahajali v Tangermündeju ali njegovi okolici. To ni kazenski ukrep, temveč metoda izključevalnega pristopa, kjer vsak moški, ki se udeleži testiranja, prispeva k zožitvi možnosti pri iskanju storilca, so pojasnili strokovnjaki. Preiskava poteka v posebej pripravljenih prostorih, kjer udeleženci prostovoljno oddajo vzorec DNK z brisom ustne sluznice. Analiza vzorcev poteka anonimno in vsi vzorci, ki se ne ujemajo s sledmi z mesta umora, se takoj uničijo, kot pojasnjujujejo forenzični strokovnjaki.

Policistka Juliane Jokmin napoveduje naslednje korake

Juliane Jokmin je poudarila, da lahko vsak negativen rezultat pomeni eno možnost manj pri iskanju storilca. Po poročilih medijev rezultati analize običajno trajajo štiri do šest tednov, odvisno od obsega vzorcev in laboratorijske obdelave. Policija tako ostaja previdna, vendar upa, da bodo znanstvene metode kmalu prinesle preboj.

Prva ocena odziva in sodelovanja

Po prvih dneh množičnega testiranja DNK je policija izrazila zadovoljstvo nad odzivom prebivalcev Tangermündeja in okoliških vasi. Kot navajajo lokalni mediji, je delež sodelujočih moških veliko večji od pričakovanj, kar daje upanje, da bo primer kmalu razrešen. Analitiki kriminalističnega oddelka še naprej zbirajo podatke, ki bodo v nekaj tednih pokazali, ali je med oddanimi vzorci morda DNK storilca. Ta metoda, ki temelji na najnovejših forenzičnih postopkih, je včasih edini način, kako razvozlati dolgo nepojasnjena kazniva dejanja, kot navaja policijska tiskovna predstavnica. Kljub skoraj dvema letoma od umora ostaja preiskava aktivna, policija pa upa, da bodo rezultati testov DNK končno razkrili storilca in prinesli mir družini ter skupnosti v Tangermündeju.

