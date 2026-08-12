Policisti mislili, da so našli truplo: v kovčku jih je čakala erotična lutka

Zapuščen kovček sprožil preiskavo umora

Nenavadna zgodba se je začela v nedeljo v kraju Oallen v Novem Južnem Walesu, približno 200 kilometrov jugozahodno od Sydneyja. Dva moška sta med vožnjo opazila kovček, odvržen ob cesti, in policijo obvestila, da je v njem videti truplo. Policisti so prihod na kraj obravnavali kot potencialno prizorišče hudega kaznivega dejanja. Po poročanju Reutersa so zato vzpostavili območje preiskave in vključili detektive ter forenzične strokovnjake. Razmere so bile dodatno zahtevne zaradi slabega vremena, zato so bili policisti pri ravnanju z vsebino kovčka previdni. Pri morebitnem truplu je namreč vsak nepremišljen poseg lahko pomemben za poznejšo preiskavo.

icon-expand V kovčku je bila ženska, ki pa ni bila prava FOTO: Profimedia

V kovčku je bila ženska, ki pa ni bila prava

Ko so forenziki podrobneje pregledali vsebino, je sledil precej nenavaden preobrat. V kovčku ni bilo človeškega trupla. Preiskava je pokazala, da je šlo za izjemno realistično erotično lutko. Kot je za avstralske medije pojasnila predstavnica policije, je bila lutka oblečena, imela je lase in pirsing v nosu. Poleg tega so bile na njenem telesu vidne tudi sledi, ki so spominjale na modrice in odrgnine. Prav kombinacija teh podrobnosti je po navedbah policije prispevala k temu, da so jo sprva zamenjali za resnične človeške ostanke. Reuters poroča, da je bila lutka tako realistična, da so policisti primer obravnavali z enako previdnostjo, kot bi ga obravnavali ob dejanskem odkritju trupla.

Policija zaradi napake ni vrgla preiskave skozi okno

Čeprav se zgodba sliši skoraj kot prizor iz črne komedije, so policisti pojasnili, zakaj so ravnali tako previdno. Nadzornica Linda Bradbury iz policije Novega Južnega Walesa je poudarila, da so policisti opravili svoje delo pravilno. Ko nekdo prijavi nekaj, kar je videti kot človeško truplo, morajo policisti najprej izključiti možnost kaznivega dejanja. Tudi strokovnjaki, ki jih je citiral The Guardian, so podprli takšen pristop. Po njihovem mnenju bi bilo precej bolj problematično, če bi policisti potencialno prizorišče umora obravnavali preveč sproščeno in s tem uničili morebitne dokaze.

icon-expand Ko je bilo potrjeno, da gre za erotično lutko, je bila preiskava domnevnega umora zaključena. FOTO: Profimedia

Primer je zdaj zaključen

Ko je bilo potrjeno, da gre za lutko, je bila preiskava domnevnega umora zaključena. Policija pa je vendarle želela izvedeti, kdo je kovček odvrgel ob cesti in zakaj. Po poročanju News.com.au so preiskovalci preverjali tudi okoliščine, v katerih se je kovček znašel na odročnem območju, kjer je malo nadzornih kamer. Za zdaj ni znakov, da bi bil dogodek povezan s kakšnim kaznivim dejanjem.

Prijavitelj je ravnal pravilno

Kljub nenavadnemu razpletu policija ni kritizirala moških, ki sta poklicala policijo. Ravno nasprotno. Če človek ob cesti najde kovček, iz katerega je videti človeško telo, je prijava policiji najbolj razumna poteza. Brez strokovnega pregleda namreč ni mogoče zanesljivo vedeti, kaj je v njem. V tem primeru se je izkazalo, da ni šlo za žrtev umora, temveč za zelo realistično erotično lutko. Policisti so zato lahko preiskavo zaključili, ne da bi morali iskati storilca ali identiteto domnevne žrtve. Nenavadni primer iz Oallena pa ostaja dober opomnik, kako hitro lahko videz zavede tudi v okoliščinah, kjer je potrebna največja previdnost. Kovček je bil videti dovolj sumljiv, vsebina dovolj realistična, policija pa je morala najprej preveriti najhujšo možnost. Šele forenzika je pokazala, da je bila žrtev ves čas iz plastike in silikona.

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