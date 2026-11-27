Družbena omrežja so postala prostor, kjer sklepamo nova poznanstva, flirtamo, delimo fotografije in včasih z neznanci razkrijemo tudi najbolj intimne podrobnosti svojega življenja. Vse skupaj se lahko zdi povsem nedolžno. Dokler ni prepozno. Zgodba 40-letnika iz okolice Ptuja je še en opomin, da za privlačnim profilom na družbenih omrežjih ni nujno oseba, za katero se predstavlja. Spletno poznanstvo, povezano z aplikacijo Snapchat in profilom z imenom Poredna Ema, se je namreč sprevrglo v izsiljevanje, v katerem je sodeloval tudi 22-letnik iz Maribora. Mladi Mariborčan je sodelovanje pri izsiljevanju priznal, kot razlog pa navedel željo po hitrem zaslužku. Obsojen je bil na 22 mesecev zapora, oškodovancu pa mora povrniti približno 25.300 evrov. Sodnica je pri odmeri kazni upoštevala njegovo priznanje in sodelovanje s preiskovalci. Preostalo šesterico čaka sojenje.

icon-expand Družbena omrežja so postala prostor, kjer sklepamo nova poznanstva ... FOTO: Shutterstock

Namesto zmenka ga je čakala grozljiva past

Vse se je začelo 17. novembra lani, ko je 40-letnik prek Snapchata stopil v stik z dekletom, ki se je predstavljalo kot Poredna Ema. Dopisovanje je hitro postalo intimno, moški pa očitno ni slutil, da se za navidezno zapeljivim spletnim poznanstvom skriva skrbno pripravljena past. Še istega dne se je odpravil v Rače, kjer naj bi se srečal z dopisovalko. Toda namesto romantičnega srečanja ga je pričakala skupina moških. Namesto ljubezni in mesenih užitkov se je znašel v primežu groženj, pritiskov in izsiljevanja. Od njega so zahtevali več deset tisoč evrov. Ker se je bal za svojo varnost in ugled družine, je začel izpolnjevati njihove zahteve. V naslednjih tednih jim je izročal gotovino, nakazoval denar, kupoval telefone in za izpolnjevanje njihovih zahtev celo prodajal svoje premoženje. Grožnje so se ponavljale vsak dan. Klic za klicem, pritisk za pritiskom. Če ne bi plačal, naj bi uničili njegovo življenje in osramotili njegovo družino. Skupina je od njega na koncu izsilila kar 32.000 evrov. Stiska je bila tako huda, da je 40-letnik začel razmišljati celo o samomoru. Nočna mora se je končala šele, ko se je zaupal svaku in prijatelju, ki sta ga nato odpeljala na Policijsko postajo Ptuj, kjer je prijavil dogajanje.

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Na spletu nikoli zares ne vemo, kdo je na drugi strani

Prav v tem je ena največjih pasti družbenih omrežij. Fotografije, ime, starost in osebni podatki na profilu še zdaleč niso zagotovilo, da je oseba res takšna, kot se predstavlja. Snapchat je zaradi sporočil, ki izginejo, še posebej priljubljen za bolj zasebno komunikacijo. Toda občutek, da bodo poslana sporočila in fotografije za vedno izginili, je lahko zelo varljiv. Prejemnik lahko vsebino shrani, fotografira zaslon ali jo na drug način posreduje naprej. Ko intimna fotografija ali zasebna informacija enkrat pride v napačne roke, lahko postane sredstvo za manipulacijo in izsiljevanje. Storilci pogosto izkoristijo prav strah žrtve pred sramoto, razkritjem ali odzivom družine in prijateljev. Zahteve po denarju se lahko ponavljajo, pritisk pa stopnjuje. Žrtev tako pogosto ne ve, komu lahko zaupa in kako se iz nastale situacije sploh izviti.

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Ena nepremišljena poteza lahko prinese velike težave

Pri spletnem komuniciranju velja nekaj preprostih pravil, ki jih ne bi smeli nikoli pozabiti. Ne zaupajte slepo neznancem. Tudi če je profil videti prepričljiv, ne morete vedeti, kdo se v resnici skriva za njim. Premislite, preden pošljete intimno fotografijo. Ko vsebino pošljete, izgubite nadzor nad tem, kdo jo bo videl in kako bo uporabljena. Ne delite osebnih podatkov. Naslov, telefonska številka, podatki o družini in druge zasebne informacije lahko postanejo orodje za manipulacijo. Bodite previdni pri dogovarjanju za srečanja. Z neznanci se ne odpravljajte na osamljene lokacije. O srečanju obvestite nekoga, ki mu zaupate, in izberite javno mesto. Ne nasedajte grožnjam. Če vas nekdo izsiljuje, ne pošiljajte dodatnih fotografij ali denarja zgolj zato, da bi se pritisk končal. Shranite dokaze. Sporočila, uporabniška imena, posnetki zaslona in drugi podatki lahko pomagajo pri prijavi.

icon-expand Če postanete žrtev izsiljevanja, ne ostanite sami. FOTO: Shutterstock

Če postanete žrtev izsiljevanja, ne ostanite sami

Ena največjih napak, ki jih lahko naredi žrtev spletnega izsiljevanja, je, da zaradi sramu molči. Storilci pogosto računajo prav na to, da se bo žrtev bala poiskati pomoč. Toda krivda ni na strani osebe, ki je bila zmanipulirana ali izsiljevana. Pomembno je, da čim prej prekine komunikacijo z izsiljevalcem, ne plačuje zahtevanih zneskov, shrani dokaze in se obrne na policijo. Zgodba 40-letnega Štajerca je predvsem opozorilo, da se nevarnost na spletu ne skriva vedno v očitnih grožnjah in sumljivih povezavah. Včasih se začne z nasmejano profilno fotografijo, prijaznim sporočilom in občutkom, da smo spoznali nekoga zanimivega. Zato velja preprosto pravilo: na spletu bodite previdni, tudi kadar je vse videti povsem nedolžno.

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