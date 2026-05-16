S 18 leti v haremu, kasneje v svetu serijskih morilcev

Odraščanje in zgodnji odhod v neznano

Jullien Lauren je, kot je razvidno iz njenih spominov v knjigi Some Girls: My Life in a Harem, odraščala v povsem običajnem ameriškem predmestju. Kljub stabilnemu okolju je že zelo zgodaj začela iskati drugačno pot in več svobode zunaj ustaljenih življenjskih vzorcev. V New Yorku je opustila študij igre ter se začela preživljati v svetu nočnega življenja, kjer je delala kot plesalka in kasneje kot spremljevalka. To obdobje ji je prineslo finančno neodvisnost, hkrati pa tudi vrsto osebnih izzivov in nestabilnosti.

icon-expand Scott Shriner in Jillian Lauren FOTO: Profimedia

Pri osemnajstih v svetu brunejskega dvora

Pri komaj osemnajstih letih je sprejela ponudbo za delo v Aziji. Kot poroča The Guardian, je sprva verjela, da gre za običajen poslovni dogodek, vendar je kmalu ugotovila, da se je znašla v krogu, povezanem z brunejskim princem Jefrijem Bolkiahom. V svojih zapisih opisuje izjemno razkošje palače, zlate detajle in strogo organizirano življenje žensk v spremstvu princa. Sama je kasneje poudarjala, da je kljub materialnemu bogastvu doživljala močan notranji pritisk in občutek izgube nadzora nad lastnim življenjem.

Vrnitev v ZDA

Po vrnitvi v Združene države Amerike se je soočala z zahtevnim obdobjem prilagajanja. Kljub temu je uspela dokončati izobraževanje in postopoma zgraditi kariero pisateljice. Kasneje se je poročila z glasbenikom Scottom Shrinrom, članom skupine Weezer, in skupaj sta posvojila dva otroka. V kasnejšem obdobju se je vključila tudi v raziskovanje kriminalnih primerov. Po poročanju FBI in ameriških medijev, ki so spremljali primer Samuela Littlea, je sodelovala pri analizi njegovih priznanj in pomagala povezovati več nepojasnjenih umorov. FBI je Samuela Littlea označil za enega najhujših serijskih morilcev v zgodovini Združenih držav Amerike, njeno delo pa je po navedbah preiskovalcev prispevalo k razjasnitvi več deset primerov, ki so dolga leta ostajali nerešeni.

Incidenti in kasnejše življenjske prelomnice

V zadnjih letih je njeno ime znova prišlo v javnost zaradi incidenta v domačem okolju, ki ga je spremljala policijska intervencija, kot je poročal CNN. Dogodek je bil kasneje povezan z njenim psihološkim stanjem, pri čemer so strokovnjaki izpostavili prisotnost posttravmatske stresne motnje.

Preberi še Harem od blizu: pokukali smo za vrata harema

Preberi še Znani poligamist si je omislil ločeno stanovanje, da se lahko spočije od šestih žena