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Thirty Seconds To Mars
Svet

Ta hrvaški otok je znova v središču pozornosti: mnogi govorijo o kultu

B.R.
31. 07. 2026 08.19
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Hrvaški otok Obonjan se je po več letih znova znašel v središču svetovne pozornosti. Tokrat ne zaradi kristalno čistega morja, luksuznega glampinga ali glasbenih festivalov, temveč zaradi igralca in glasbenika Jareda Leta.

Obonjan je znan po ekskluzivnem turizmu in festivalih

Obonjan leži v šibeniškem arhipelagu in je eden redkih zasebnih otokov na Hrvaškem, namenjenih predvsem butičnemu turizmu. Kot navaja uradna predstavitev Obonjana, je otok zasnovan kot destinacija za oddih v naravi, glamping, wellness programe, koncerte in različne kulturne dogodke.

Po pisanju hrvaških medijev, med njimi 24sata in Jutarnji list, je otok v zadnjih letih gostil številne glasbene festivale, zasebne dogodke in ekskluzivne oddihe. Kljub temu nobeden ni pritegnil toliko mednarodne pozornosti kot srečanje Mars Island.

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Mars Island je sprožil govorice o "kultu"

Po poročanju BBC, Page Six in Air Maila je Jared Leto leta 2019 na Obonjanu organiziral večdnevni dogodek za oboževalce skupine Thirty Seconds to Mars. Organizatorji so ga predstavili kot sprostitveni oddih, na katerem so se udeleženci udeleževali koncertov, joge, meditacije, ustvarjalnih delavnic in druženja z glasbenikom.

Na družbenih omrežjih so hitro zaokrožile fotografije, na katerih so bili številni obiskovalci oblečeni v bela oblačila, meditirali z Letom, se sprehajali bosi po otoku in sodelovali pri skupinskih dejavnostih. Prav zaradi teh prizorov so številni uporabniki spleta dogodek primerjali s kultom.

Jared Leto
Jared Leto FOTO: Profimedia

Dodatno zanimanje je sprožila tudi objava skupine Thirty Seconds to Mars, ki je ob fotografijah zapisala: "Da, to je kult." Večina oboževalcev je zapis razumela kot šalo na račun njihove izjemno zveste skupnosti, del javnosti pa je menil, da so bile podobnosti s kultnimi skupnostmi preveč očitne, da bi jih bilo mogoče prezreti.

Novi dokumentarec je zgodbo znova postavil v ospredje

Razprava o Mars Islandu se je ponovno razplamtela po objavi BBC-jevega dokumentarca, v katerem več žensk Jareda Leta obtožuje neprimernega ravnanja v času, ko naj bi bile še mladoletne. Igralec vse očitke odločno zanika in vztraja, da so navedbe "popolnoma in kategorično neresnične", kar povzema tudi BBC.

Čeprav dokumentarec ni osredotočen na dogodek na Obonjanu, so številni svetovni mediji, med njimi Page Six, ob poročanju ponovno objavili fotografije z Mars Islanda in spomnili na polemike, ki jih je dogodek sprožil že pred leti.

Obonjan ostaja priljubljena turistična destinacija

Dogodek Mars Island je na Obonjanu potekal le nekaj dni in predstavlja le majhen del zgodovine otoka. Danes Obonjan ostaja predvsem turistična destinacija, znana po mirni naravi, glamping nastanitvah, koncertih na prostem in wellness ponudbi.

Kljub temu se ime otoka ob vsaki novi zgodbi, povezani z Jaredom Letom, znova znajde v svetovnih medijih. Tokrat ne zaradi turizma, temveč zaradi dogodka, ki je zaradi nenavadnega vzdušja in podob z družbenih omrežij še danes predmet razprav o tem, ali je šlo zgolj za nenavaden oddih za oboževalce ali za nekaj, kar je pri številnih opazovalcih vzbudilo precej več vprašanj.

Viri: BBC, Page Six, Air Mail, 24sata, Jutarnji list, Obonjan Island Resort.

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
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