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Liliana Resinovich
Kriminalne zgodbe

Našli so jo v črnih vrečah, zdaj so odkrili nove sledi: primer iz Trsta še ni končan

B.R.
25. 10. 2026 03.47
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Primer smrti Liliane Resinovich iz Trsta dobiva nove razsežnosti. Forenzični strokovnjaki so na črnih vrečah, v katerih so našli njeno truplo, odkrili štiri sledi, ki bi lahko bile povezane z delovno rokavico, najdeno v bližini.

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Štiri sledi na črnih vrečah vzbudile pozornost preiskovalcev

Liliana Resinovich je izginila 14. decembra 2021, njeno truplo pa so 5. januarja 2022 našli v gozdnatem predelu nekdanje psihiatrične bolnišnice v Trstu. Primer njene smrti že več let spremljajo številna vprašanja, preiskovalci pa poskušajo z dodatnimi analizami rekonstruirati dogajanje pred njeno smrtjo.

Po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA so strokovnjaki na črnih vrečah, v katere je bilo zavito njeno telo, odkrili štiri sledi, ki kažejo določene podobnosti s sledmi, pridobljenimi z delovne rokavice črne barve. Rokavico so našli v bližini kraja, kjer je ležalo truplo.

Primerjalna analiza je pokazala manjše podobnosti v obliki in velikosti sledi. Izvedenci so zato ocenili, da ugotovitve zmerno podpirajo možnost, da so sledi nastale ob stiku z zaseženo rokavico.

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Moška DNK na kavbojkah in vreči ima znan izvor

Druga pomembna ugotovitev se nanaša na moški profil DNK, ki so ga predhodno odkrili na kavbojkah pokojnice in eni od črnih vreč. Sprva oseba, ki ji je pripadal genetski material, ni bila identificirana.

Kot sta 21. oktobra poročala Rai News in časnik la Repubblica, je primerjava, ki jo je opravila italijanska policijska znanstvena služba, pokazala, da je DNK pripadala enemu od strokovnih delavcev, ki so 28. julija 2023 med preiskovalnimi postopki obravnavali te predmete.

Vendar s tem niso pojasnjene vse biološke sledi, odkrite med preiskavo. Po poročanju oddaje Chi l'ha visto? na italijanski televiziji Rai ostajata nepojasnjena moški genetski profil na vrvici, s katero so bili povezani ključi, in las, najden na majici pokojnice.

Kaj se je zgodilo z Liliano Resinovich?

Liliana Resinovich je bila stara 63 let, ko je decembra 2021 izginila iz Trsta. Njeno truplo so našli tri tedne pozneje v bližini nekdanje psihiatrične bolnišnice San Giovanni.

Od takrat so preiskovalci preverjali različne okoliščine njene smrti, analizirali predmete, najdene ob truplu, in iskali odgovore v bioloških ter drugih forenzičnih sledeh. Dodatna izvedenska mnenja so namenjena predvsem temu, da bi razjasnili, kako so posamezni predmeti prišli v stik s pokojno in ali lahko pomagajo določiti potek dogodkov.

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Mož pokojnice ostaja osumljenec, krivda ni dokazana

V preiskavi zaradi suma umora je osumljen tudi mož Liliane Resinovich, Sebastiano Visintin.

Po poročanju ANSA je bil Visintin 2. oktobra 2026 povabljen na zaslišanje na tožilstvo v Trstu. Ob navzočnosti svojih odvetnikov se je odločil, da ne bo odgovarjal na vprašanja. Do takšne odločitve ima kot osumljenec pravico, zato je ni mogoče obravnavati kot dokaz obremenilnih okoliščin.

Doslej objavljene ugotovitve o štirih sledeh na vrečah ne potrjujejo odgovornosti določene osebe. Preiskovalci morajo ugotoviti, kako se posamezni dokazi povezujejo in ali omogočajo zanesljivejšo rekonstrukcijo dogodkov.

Naslednji pomemben korak je napovedan za konec oktobra

Nove forenzične ugotovitve naj bi obravnavali na naroku, napovedanem za 30. oktober 2026. Po poročanju italijanskih medijev naj bi tam predstavili oziroma obravnavali rezultate izvedenskih analiz, ki so prinesle nove informacije o sledeh na vrečah in oblačilih.

Primer tako ostaja odprt. Štiri sledi bi lahko bile pomemben del sestavljanke, vendar je povezava z delovno rokavico za zdaj podprta le z zmerno stopnjo dokazne podpore. Hkrati je znan izvor ene od prej nepojasnjenih sledi DNK, medtem ko druge še čakajo na razjasnitev.

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Viri: ANSA, Rai News, la Repubblica, Chi l'ha visto?

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Liliana Resinovich Trst preiskava umora forenzika Sebastiano Visintin kriminalistika preiskava
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