Bila je ena najlepših Jugoslovank, nato pa je njeno življenje uničil en sam trenutek

Od lepotnih naslovov do filmske kariere

Milja Vujanović se je najprej uveljavila kot ena najlepših žensk svojega časa, kar ji je prineslo tudi naziv dvakratne mis Srbije. Kmalu zatem je vstopila v igralske vode in hitro opozorila nase. Širše občinstvo jo je spoznalo konec šestdesetih let, ko je zaigrala v filmu Rani radovi režiserja Želimira Žilnika. Film je leta 1969 prejel nagrado zlati medved na Berlinalu, kar ji je, kot piše Wikipedia, odprlo vrata v jugoslovansko kinematografijo in obetavno filmsko prihodnost.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Vloga v kultnih filmih

V naslednjih letih je nastopila v številnih znanih filmih, med njimi Bitka na Neretvi, Most, Bube u glavi in Sneg na usnama. Kot poroča Telegraf, je veljala za igralko z izrazito prezenco in velikim potencialom, ki bi lahko segel tudi izven meja nekdanje Jugoslavije. Poleg igranja je veliko pozornosti namenjala izobraževanju. Končala je dramsko akademijo ter študij novinarstva na Fakulteti za politične vede, kar potrjujejo tudi biografski zapisi na Wikipediji.

Umik iz filma in pot v astrologijo

Na vrhuncu kariere se je Milja umaknila iz filmskega sveta. Kot so zapisali pri Kurirju, jo je motilo, da filmske vloge niso odražale njenega osebnega pogleda, zato se je postopoma oddaljila od igranja. Pozneje se je posvetila astrologiji, ki je postala njena velika strast. Po poročanju Monda se je v devetdesetih letih pogosto pojavljala v oddajah o ezoteriki, kjer je delila svoje znanje in interpretacije horoskopov.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Napad, ki je spremenil vse

Leta 2000 je prišlo do tragičnega dogodka, ki je za vedno zaznamoval življenje priljubljene igralke. Kot navaja Blic, je bila v tem času v zvezi z Obradom Zejakom, poslovnežem, ko je med burnim prepirom, zaznamovanim z ljubosumjem in besom, prišlo do strelskega napada. Zejak jo je ustrelil s strelnim orožjem, pri čemer ji je krogla hudo poškodovala hrbtenico, zaradi česar je ostala paralizirana in priklenjena na invalidski voziček. Po napadu je Milja padla v komo in se več mesecev borila za življenje. Kot so zapisali regionalni mediji, se je napadalec po dejanju sam prijavil policiji, pri čemer je njenemu sinu Leonu dejal pretresljive besede: "Ubil sem ti mamo", nato pa mirno odšel na policijsko postajo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Po napadu je Milja padla v komo, njeno stanje pa je ostalo izjemno težko tudi po prebujanju. Kot poroča Telegraf, je ostala nepokretna in je do konca življenja potrebovala pomoč. Kljub temu se ni popolnoma umaknila iz ustvarjalnosti, saj se je posvečala pisanju, kar potrjujejo tudi biografski zapisi na Wikipediji. Zvezdnica je umrla 4. junija 2005 v Beogradu.

Preberi še Imela je lepoto, moč in bogastvo, tragično pa umrla pri 28 letih