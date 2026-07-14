Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Mako Nishimura
Kriminalne zgodbe

Bila je strah in trepet japonskega podzemlja, danes pomaga drugim

B.R.
14. 07. 2026 03.48
0

V svetu japonskega kriminalnega podzemlja, kjer so desetletja prevladovali moški, je Mako Nishimura postala ena najbolj nenavadnih osebnosti v zgodovini jakuze. Ženska, ki je nekoč želela dokazati, da je lahko enako nasilna in brezkompromisna kot moški gangsterji, pa danes svoje življenje posveča povsem drugačnemu poslanstvu.

Od uporniške mladostnice do članice jakuze

Mako Nishimura je odraščala na Japonskem, vendar se je že v mladosti znašla na robu družbe. Kot najstnica se je povezala z motorističnimi tolpami, zaradi težav z zakonom pa je imela opravka tudi z vzgojnimi ustanovami.

Tetovaže so bile pri jakuzah simbol pripadnosti, zvestobe in statusa v kriminalnem svetu.
Tetovaže so bile pri jakuzah simbol pripadnosti, zvestobe in statusa v kriminalnem svetu. FOTO: Profimedia

Kot je opisal The Times v enem od svojih profilov o njeni življenjski poti, jo je v svet jakuze pritegnila predvsem želja po pripadnosti, moči in dokazovanju v okolju, kjer so ženske običajno ostajale v ozadju.

Namesto vloge spremljevalke kriminalcev je želela postati del organizacije. Po njenih lastnih besedah je želela biti "najbolj neusmiljena od vseh" – dokazati je želela, da lahko v svetu, ki so ga vodili moški, doseže enak položaj kot oni.

Ženska v moškem svetu japonske mafije

Jakuza je tradicionalno veljala za izrazito moško okolje. Ženske so bile običajno povezane z organizacijami prek družinskih ali partnerskih vezi, ne pa kot aktivne članice.

Nishimura pa je po navedbah več medijskih profilov dosegla položaj, ki je bil za žensko izjemno redek. The Guardian je njeno zgodbo opisal kot primer osebe, ki je prestopila meje tradicionalnih vlog v japonskem kriminalnem svetu in si ustvarila sloves zaradi svoje odločnosti in nasilne reputacije.

Njena podoba je postala prepoznavna tudi zaradi značilnih simbolov jakuze – tetovaž in manjkajočega dela prsta. V japonskem kriminalnem okolju je praksa rezanja dela prsta, znana kot yubitsume, tradicionalno pomenila opravičilo ali sprejemanje kazni za napake.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Življenje, polno nasilja in posledic

V času svojega delovanja v kriminalnem svetu je bila Nishimura povezana z različnimi nezakonitimi dejavnostmi. Kot so povzemali mediji, je pozneje priznala, da je bilo njeno življenje v jakuzah zaznamovano z nasiljem, napačnimi odločitvami in posledicami, ki jih je bilo težko popraviti.

Po pisanju The Japan Times se je japonski kriminalni svet v zadnjih desetletjih močno spremenil. Strožji zakoni proti jakuzam in zmanjševanje njihovega vpliva so številne nekdanje člane prisilili, da so iskali nove poti zunaj kriminalnih organizacij.

Tudi Nishimura je sčasoma zapustila ta svet.

Nova vloga: pomaga tistim, ki želijo začeti znova

Danes je njeno življenje skoraj popolno nasprotje preteklosti. Namesto da bi se ukvarjala z ustrahovanjem in kriminalom, pomaga ljudem, ki želijo zapustiti podobno okolje, iz katerega je sama nekoč izhajala.

Kot je poročal NDTV, sodeluje pri projektih, namenjenih podpori nekdanjim članom kriminalnih združb, ljudem po prestajanju kazni in osebam, ki se spopadajo z odvisnostmi.

Njena osebna izkušnja ji daje posebno perspektivo. Ve, kako težko je prekiniti vezi s kriminalnim okoljem in kako težko je ponovno pridobiti zaupanje družbe.

Preteklost, ki je ni mogoče izbrisati

Čeprav je svoje življenje spremenila, Nishimura še vedno nosi posledice nekdanjih odločitev. Tetovaže in podoba nekdanje članice jakuze pogosto povzročajo predsodke, vrnitev v običajno življenje pa zanjo ni bila preprosta.

Kljub temu vztraja pri svojem poslanstvu. Verjame, da ljudje niso določeni samo s svojimi napakami in da lahko tudi tisti z najbolj temno preteklostjo dobijo možnost za nov začetek.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zgodba Mako Nishimura je ena najbolj nenavadnih zgodb sodobne Japonske. Ženska, ki je nekoč želela postati najbolj nevarna oseba v svetu moških gangsterjev, danes svojo moč uporablja za pomoč ljudem, ki poskušajo iz tega sveta pobegniti.

Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Preberi še
Skrivnostni mehiški Batman: tatove zalepil na drog
Nasilna smrt igralca Jamesa Handyja pretresla Hollywood
Preberi še
Nasilna smrt igralca Jamesa Handyja pretresla Hollywood
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Viri: The Times, The Guardian, The Japan Times, NDTV, The Conversation

UI Vsebina ustvarjena z generativno umetno inteligenco.
Mako Nishimura jakuza Japonska kriminalno podzemlje preobrazba življenjske zgodbe
Novice

Laura iz Sanjskega moškega končala v priporu: napadla policiste

Zadovoljna.si Ženske o nasilju težko spregovorijo, zmotno krivdo pripisujejo sebi
24ur.com Ne le gospodinje, ljubice in žrtve: ženske v kriminalkah postajajo intelektualke
24ur.com Gisele: Zvečer pripeljal posiljevalce, zjutraj z mano zajtrkoval
Moskisvet.com Propadla igralka blodila in govorila sama s sabo
Moskisvet.com Zloglasna kriminalka: "Ko so me zaprli, pa me je postalo pošteno strah ... "
Moskisvet.com To so najbolj nevarne ženske na svetu
Zadovoljna.si Carmen Osovnikar: 'Šibki ljudje se bojijo močnih ljudi'
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1795