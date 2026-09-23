Izginila med sprehodom s psom, nato so jo našli mrtvo v gozdu

Natalja Božuk je izginila med sprehodom s psom

Natalja Božuk, 39-letna ruska manekenka, stilistka in nekdanja udeleženka lepotnega tekmovanja, je 17. julija 2026 odšla na sprehod s svojim kavalirskim španjelom Luno v okolici stanovanjskega naselja Romaškovo v moskovski oblasti. Nato se družini ni več oglasila. Po podatkih ruskega časnika Kommersant so se iskalne akcije začele kmalu po njenem izginotju. Pet dni pozneje, 22. julija, so domačini v gospodarskem objektu v bližnji vasi našli prestrašenega psa. Fotografije Lune so objavili v lokalnih spletnih skupinah, kjer so jo prepoznali Božukini svojci. Prav ta podatek se je pozneje izkazal za enega ključnih v preiskavi. Ko so svojci prišli do kraja, kjer so našli Luno, so v bližini odkrili tudi veliko torbo s človeškimi posmrtnimi ostanki. Ti so bili identificirani kot ostanki pogrešane.

icon-expand Natalja Božuk je izginila med sprehodom s psom FOTO: Profimedia

Pes Luna je ostal v bližini kraja

Najbolj pretresljiv del zgodbe je povezan prav z Luno. Po poročanju več medijev se je pes po izginotju lastnice zadrževal v bližini gospodarskega objekta, nedaleč od kraja, kjer so bili skriti njeni posmrtni ostanki. Britanski medij AOL je poročal, da je Luna skoraj dva tedna ostala na območju, kjer je bila Božukova skrita. Ko so jo domačini našli, je bila brez lastnice in očitno prestrašena. Svojci so jo poskušali odpeljati, vendar naj bi se pes še naprej zadrževal v okolici. Prav fotografije Lune, ki so jih objavili domačini, so pomagale svojcem ugotoviti, kje naj nadaljujejo iskanje. Ko so se odpravili na območje, so 27. julija našli tudi posmrtne ostanke Božukove. Primer je tako dobil srhljiv preobrat: pes, ki se je po izginotju vrnil brez svoje lastnice, je ostal v bližini kraja, kjer je bilo skrito njeno truplo.

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Preiskava je pokazala na njenega partnerja

Po odkritju posmrtnih ostankov je ruska policija začela preiskavo umora. V ospredje je prišel 44-letni poslovnež Pavel Kozlov, Božukin partner. Po navedbah Fontanke je rusko notranje ministrstvo pozneje sporočilo, da je med Božukovo in Kozlovom prišlo do konflikta, v katerem je ženska utrpela več poškodb in umrla. Preiskovalci so nato Kozlovu očitali tudi prikrivanje sledi kaznivega dejanja. Preiskovalci so posebno pozornost namenili posnetkom nadzornih kamer. Po poročanju Kommersanta so kamere pokazale moškega, ki je iz stanovanja odnašal večje torbe in jih nalagal v vozilo. Preiskovalci menijo, da je šlo za posmrtne ostanke Božukove, ki jih je nato odpeljal in skril v bližnjem gozdu. Pomemben del preiskave je bilo tudi dejstvo, da je Kozlov po dogodku zapustil Rusijo. Po podatkih preiskovalcev je najprej odpotoval v Turčijo, nato pa nadaljeval pot v drugo državo.

Iz Rusije je pobegnil v tujino

Kozlov je bil zaradi suma umora razpisan v mednarodno iskanje. Ruske oblasti so pri iskanju sodelovale s turškimi organi in Interpolom. Septembra je rusko notranje ministrstvo sporočilo, da so osumljenca našli v tujini. Po navedbah The Voice so ga nato pridržali, 18. septembra pa so ga turški organi predali predstavnikom Interpola, ki so ga prepeljali v Rusijo. Primer je s tem dobil nov zaplet. Človek, ki je po izginotju Božukove zapustil državo, se je moral vrniti v Rusijo, kjer je preiskava proti njemu že tekla.

Kozlov naj bi priznal umor

Po poročanju Kommersanta, ki se je skliceval na rusko tiskovno agencijo TASS in preiskovalni odbor, je Kozlov po vrnitvi v Rusijo na zaslišanju podal priznanje in preiskovalcem opisal okoliščine dejanja. Preiskovalni organi so proti njemu vložili obtožnico zaradi umora in odredili pripor.

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