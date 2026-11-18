Izginil je na morju, našli so le razbitine njegovega kanuja

Marca 2002 se je 51-letni John Darwin s svojim rdečim kanujem odpravil na morje v bližini kraja Seaton Carew na severovzhodu Anglije. Ko se ni vrnil domov, je njegova žena Anne sprožila alarm. Začela se je obsežna iskalna akcija, v kateri so sodelovali policija, obalna straža in reševalne ekipe. Naslednji dan so v morju našli veslo, nekaj tednov pozneje pa še razbitine njegovega kanuja. Njegovega telesa niso nikoli našli, vendar so okoliščine kazale na to, da se je med veslanjem zgodila nesreča, v kateri je utonil. Aprila 2003 je mrliški oglednik zabeležil odprto ugotovitev o vzroku smrti, nato pa je bil Darwin uradno obravnavan kot mrtev. Njegova žena je ostala vdova, njuna sinova Mark in Anthony pa sta verjela, da sta izgubila očeta. Toda za žalostno zgodbo se je skrivala skrbno načrtovana prevara.

icon-expand Pet let so mislili, da je mrtev: žena pobrala zavarovalnino, nato ga je razkrila fotografija ... FOTO: Profimedia

Moški, ki naj bi utonil, se je vrnil domov

Najbolj neverjeten del zgodbe je, da John Darwin po izginotju sploh ni zapustil domačega okolja. Po poročanju britanskega časnika The Guardian se je že konec aprila 2002 skrivaj vrnil v Seaton Carew. Z ženo sta imela v lasti dve sosednji nepremičnini. Darwin se je skrival v manjši sosednji hiši oziroma stanovanju, do katerega je vodil tudi skriti prehod. Ta mu je omogočal, da je neopazno prihajal in odhajal, ne da bi ga opazili obiskovalci ali drugi družinski člani. Medtem ko je Anne navzven igrala vlogo žalujoče vdove, je njen mož živel v neposredni bližini. Še več, po nekaterih pričevanjih je par ohranjal tudi skupno zasebno življenje. Zakonca sta se za prevaro odločila zaradi velikih finančnih težav. Njune nepremičnine in dolgovi so postajali vse večje breme, zato sta v lažni smrti videla priložnost, da se rešita dolgov in si zagotovita denar za novo življenje.

Žena je prejela približno 300 tisoč evrov

Ko je bil John razglašen za mrtvega, je Anne začela uveljavljati zavarovalniške in pokojninske pravice, povezane z moževo smrtjo. Skupaj je par na nezakonit način pridobil približno približno 300 tisoč evrov. Toda načrt ni bil omejen zgolj na izplačilo denarja. John je uporabljal lažno identiteto Johna Jonesa, pridobil potni list pod tem imenom in se začel pripravljati na novo življenje v tujini. Zakonca sta želela pobegniti iz finančnih težav in si ustvariti prihodnost v Panami. Tam sta iskala nepremičnine in načrtovala nov začetek, daleč od ljudi, ki so Johna poznali kot domnevno utopljenega moža. Po poročanju avstralske javne radiotelevizije ABC sta zakonca s prevaro zavedla ne le zavarovalnice in pristojne ustanove, temveč tudi prijatelje, sorodnike in lastna sinova. Slednja sta bila prepričana, da je njun oče umrl.

Preberi še Kupili so nove telefone, dobili pa rabljene: razkrita velika evropska prevara

Usodna fotografija iz Paname razkrila veliko laž

Leta 2006 sta se John in Anne odpravila v Panamo, kjer sta urejala podrobnosti novega življenja. Med obiskom nepremičninske agencije sta se fotografirala skupaj z agentom. Fotografija je bila posneta 14. julija 2006. Prav ta fotografija je pozneje postala ključni dokaz, ki je razkril njuno prevaro. Ko se je zgodba o nenadni vrnitvi domnevno mrtvega moškega leta 2007 začela pojavljati v medijih, je ena od žensk na spletu iskala informacije o Johnu in Anne Darwin. Pri iskanju slik je naletela na fotografijo zakoncev na spletni strani panamske nepremičninske agencije. Datum fotografije je bil jasen: nastala je več kot štiri leta po tem, ko naj bi John utonil v Severnem morju. Podoba nasmejanega para je tako postavila pod vprašaj celotno zgodbo o njegovi smrti. Preiskovalci so dobili pomemben dokaz, da je bil Darwin po domnevni nesreči še vedno živ in da je njegova žena to vedela.

Na policijsko postajo je prišel z nenavadno zgodbo

Decembra 2007 se je zgodilo nekaj, kar je ponovno pretreslo javnost. John Darwin je vstopil na policijsko postajo v Londonu in policistom povedal, da meni, da je pogrešana oseba. Trdil je, da ima izgubo spomina in da se ne spomni dogodkov iz zadnjih let. Po njegovih besedah so bili njegovi zadnji jasni spomini povezani z letom 2000, zato naj ne bi vedel, kaj se je zgodilo po domnevni nesreči. Njegova vrnitev je sprva povzročila presenečenje in veselje, zlasti pri sinovih, ki so nenadoma dobili priložnost ponovno srečati očeta. Toda policija je kmalu začela preverjati okoliščine njegovega izginotja. Ko so preiskovalci povezali njegovo vrnitev s fotografijo iz Paname, je postalo jasno, da ne gre za človeka, ki bi se po letih izgubljenega spomina nenadoma vrnil domov. Šlo je za premišljeno prevaro.

Preberi še Kam je izginila žena direktorja, ki so ga z ljubico zasačili na koncertu?

Sinova sta izvedela, da sta bila več let žrtev laži

Ena najbolj bolečih posledic afere je bila za družino. Mark in Anthony Darwin sta več let verjela, da je njun oče umrl. Ob njegovi vrnitvi sta sprva upala, da sta očeta dobila nazaj, nato pa sta izvedela, da sta bila del skrbno načrtovane prevare. Njuna starša sta ju namreč ves čas prepričevala, da je John mrtev, čeprav sta oba vedela, da je živ. Sinova sta pozneje nastopila tudi na sojenju proti materi in pričala v prid tožilstva. Njuno razočaranje je bilo ogromno, saj sta ugotovila, da sta jima starša lagala o eni najpomembnejših stvari v njunem življenju. Anne je na sojenju trdila, da jo je mož prisilil k sodelovanju pri prevari. Vendar porota njenega zagovora ni sprejela.

Oba sta končala v zaporu

Marca 2008 je John priznal več kaznivih dejanj goljufije in tudi pridobitev potnega lista z lažnimi podatki. Julija istega leta je bil obsojen na šest let in tri mesece zapora. Njegova žena Anne je bila spoznana za krivo šestih kaznivih dejanj goljufije in petnajstih oziroma devetih v postopku obravnavanih točk pranja denarja. Sodišče ji je izreklo kazen šestih let in šestih mesecev zapora. Po podatkih tiskovne agencije Associated Press je bil primer eden od najbolj nenavadnih primerov zavarovalniške goljufije v Veliki Britaniji. Zakonca sta s svojo zgodbo zavedla številne ustanove, policijo in celo lastne otroke. John je bil iz zapora izpuščen januarja 2011, Anne pa marca istega leta.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.