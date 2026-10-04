Umrl je na njenem posestvu, policija pa je primer zaprla: 55 let pozneje je prišla nova priča

Doris Duke je bila dedinja ogromnega premoženja, ki ga je ustvaril njen oče James Buchanan Duke, eden najvplivnejših ljudi ameriške tobačne industrije. Po njegovi smrti leta 1925 je podedovala velik del družinskega bogastva in postala ena najbogatejših žensk v Združenih državah. Njeno življenje je bilo povezano z umetnostjo, potovanji, človekoljubjem in razkošnimi posestvi. Eno od njih je bil Rough Point v Newportu na Rhode Islandu, kjer se je leta 1966 zgodil dogodek, ki je njeno ime za vedno povezal s skrivnostno smrtjo.

icon-expand Doris Duke je bila dedinja ogromnega premoženja. FOTO: Profimedia

Eduardo Tirella je želel zapustiti njeno službo

Eduardo Tirella je bil oblikovalec notranjosti, umetniški svetovalec in dolgoletni sodelavec Doris Duke. Z njo je sodeloval približno desetletje in živel oziroma delal na njenih posestvih. Po raziskavi novinarja Petra Lancea, objavljeni v reviji Vanity Fair, je Tirella tik pred smrtjo načrtoval pomembno spremembo v življenju. Želel je prekiniti sodelovanje z Dukeovo in se posvetiti delu filmskega scenografa v Hollywoodu. Tirella je bil star 42 let. Na področju oblikovanja je že imel izkušnje, sodeloval pa je tudi pri filmskih projektih.

Usodni dan na posestvu Rough Point

Oktobra 1966 sta bila Tirella in Dukeova na njenem posestvu Rough Point. Ko sta se z avtomobilom približala velikim železnim vratom, je Tirella izstopil, da bi jih odprl. Po različici, ki jo je Dukeova povedala policiji, se je nato presedla na voznikov sedež. Avtomobil naj bi nenadoma sunkovito speljal in Tirello zadel pri vratih. Uradna različica dogodka je bila hitro sprejeta. Tirella je zaradi poškodb umrl, policija pa je njegovo smrt označila za nesrečo.

Primer je bil zaprt v nekaj dneh

Takratna preiskava ni pripeljala do kazenske obtožnice proti Doris Duke. Policija je sprejela njeno razlago, da je avtomobil nenadoma pospešil. Toda poznejše raziskave so odprle vprašanja o tem, ali se je dogodek dejansko zgodil tako, kot je opisala Dukeova. Posebej pomembno je bilo pričanje Roberta Walkerja, ki je bil leta 1966 star komaj 13 let in je v bližini raznašal časopise. Kot je leta 2021 poročal The Independent, je Walker več kot pet desetletij molčal, nato pa povedal, da je pred nesrečo slišal prepir in pozneje več zvokov udarca.

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Priča je po 55 letih spregovorila

Walker se je oglasil po objavi knjige Homicide at Rough Point novinarja Petra Lancea. Povedal je, da je bil kot najstnik blizu kraja dogodka in da se njegovi spomini ne ujemajo povsem z uradno različico. Posebej pomembna je bila njegova trditev, da je slišal dva udarca. To je odprlo vprašanje, ali je avtomobil Tirello zadel enkrat ali se je dogajanje odvilo v več zaporednih fazah. Njegovo pričanje je bilo dovolj pomembno, da je Newportova policija leta 2021 ponovno pregledala primer.

Policija je primer znova zaprla

Po ponovnem pregledu je policija prišla do drugačnega zaključka, kot so pričakovali nekateri, ki so pozivali k novi preiskavi. The Boston Globe je poročal, da je detektivka Jacque Wuest Walkerjevo pripoved ocenila kot verodostojno, vendar preiskovalci niso našli novih dokazov, ki bi spremenili prvotno ugotovitev. Primer je bil zato ponovno zaključen kot nesreča.

Obstaja tudi drugačna teorija

Novinar Peter Lance je v svojem raziskovanju primera prišel do drugačnega sklepa. Po njegovem mnenju okoliščine niso skladne z različico, ki jo je leta 1966 sprejela policija. V reviji Vanity Fair je predstavil svojo rekonstrukcijo dogodkov in opozoril na pričanja, dokumente ter nekatere ugotovitve prvotne preiskave. Njegova teorija je, da Tirellova smrt ni bila naključna.

icon-expand Preiskava ni pripeljala do kazenske obtožnice proti Doris Duke. FOTO: Profimedia

Družina je dobila odškodnino

Tirellova družina je po njegovi smrti vložila civilno tožbo proti Doris Duke. Primer je pozneje prišel tudi pred vrhovno sodišče Rhode Islanda. Sodišče je leta 1973 potrdilo odškodnino v višini okoli 75.000 evrov, dodatno pa so bile določene tudi obresti. Pri tem je šlo za civilni postopek in ugotavljanje odgovornosti za škodo, ne za kazensko obsodbo zaradi umora. Dedinja je tako do konca življenja ostala brez kazenske obtožnice zaradi Tirellove smrti. Doris je umrla leta 1993, stara 80 let. Eduardo Tirella pa nikoli ni uresničil načrta, da bi svojo kariero nadaljeval v Hollywoodu.

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