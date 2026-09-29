Pri 18 letih je zagrešila brutalen umor, zdaj jo po 31 letih čaka usmrtitev

Kdo je Christa Pike?

Christa Pike je leta 1995 pri 18 letih skupaj s fantom Tadarylom Shippom in še eno mlado žensko sodelovala pri umoru 19-letne Colleen Slemmer. Vse tri so se poznale iz programa Job Corps v Knoxvillu. Po navedbah tožilstva je Pikeova Slemmerjevo zvabila na odmaknjeno območje, kjer sta jo s Shippom napadla. Primer je zaradi brutalnosti hitro pritegnil veliko pozornosti javnosti. Associated Press poroča, da je bila Slemmerjeva med napadom pretepena in porezana, na njenem telesu pa je bil izrezan pentagram. Pikeova je bila leta 1996 spoznana za krivo umora prve stopnje in zarote za umor ter obsojena na smrt. Takrat je postala ena najmlajših žensk, ki so bile v sodobni zgodovini ZDA obsojene na smrtno kazen.

icon-expand Christa Pike FOTO: AP

Zakaj naj bi jo usmrtili šele po 30 letih?

Pikeova je na smrtno kazen čakala skoraj tri desetletja. Njeni odvetniki so v zadnji prošnji za pomilostitev poudarili njeno težko otroštvo, spolne zlorabe in duševne težave, ki so bile po njihovih navedbah v času sojenja premalo upoštevane. Pikeova danes priznava svojo odgovornost za umor. V izjavi, vključeni v prošnjo za pomilostitev, je zapisala, da je bila duševno bolna 18-letnica in da je potrebovala leta, da je razumela težo svojih dejanj. Povedala je tudi, da jo danes preganja spoznanje, koliko življenj je njeno dejanje prizadelo. Njeni zagovorniki opozarjajo tudi na dejstvo, da je bila ob dejanju stara komaj 18 let. Po podatkih Death Penalty Information Center so bile v sodobnem obdobju smrtne kazni za tako mlade storilce vse redkejše.

Guverner zavrnil njeno zadnjo prošnjo

Pikeova je od guvernerja Tennesseeja Billa Leeja zahtevala, da smrtno kazen spremeni v dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Guverner je prošnjo zavrnil. Povedal je, da je primer temeljito preučil in da ne bo posegel v izrečeno kazen. Njena usmrtitev je zato predvidena za 30. september 2026, če je ne ustavijo sodišča. Odvetniki Pikeove so medtem nadaljevali pravni boj in od vrhovnega sodišča ZDA zahtevali odlog usmrtitve.

Zakaj je primer tako pomemben?

Če bo usmrtitev izvedena, bo Christa Pike prva ženska, ki jo bo Tennessee usmrtil po približno dveh stoletjih. Hkrati bi bila prva oseba, ki bi jo ta zvezna država v sodobnem obdobju usmrtitev kaznovala za dejanje, storjeno pri 18 letih, če upoštevamo sedanjo pravno zgodovino primerov. Primer je zaradi tega ponovno odprl vprašanja o smrtni kazni, odgovornosti zelo mladih storilcev in vplivu travmatičnega otroštva na poznejše ravnanje. Pri tem pa ostaja dejstvo, da je bila Pikeova pravnomočno obsojena za izjemno brutalen umor.

Katere druge ženske so bile usmrčene v ZDA?

Usmrtitve žensk so v ZDA precej redkejše od usmrtitev moških. Death Penalty Information Center navaja, da je bilo od ponovne uvedbe smrtne kazni leta 1976 do danes v ZDA usmrčenih 18 žensk. Med bolj znanimi primeri so: Velma Barfield – v Severni Karolini je bila leta 1984 usmrčena zaradi umora Stuarta Taylorja. Bila je prva ženska, usmrčena v ZDA po ponovni uvedbi smrtne kazni. Karla Faye Tucker – Teksas jo je leta 1998 usmrtil zaradi dvojnega umora. Njen primer je pritegnil veliko medijske pozornosti in javnih razprav o smrtni kazni. Kelly Gissendaner – v Georgii je bila leta 2015 usmrčena zaradi umora moža, pri katerem je sodeloval tudi njen ljubimec. Lisa Montgomery – zvezna vlada ZDA jo je leta 2021 usmrtila zaradi umora noseče ženske in ugrabitve njenega otroka. Šlo je za prvo zvezno usmrtitev ženske po skoraj 70 letih. Amber McLaughlin – Missouri jo je leta 2023 usmrtil zaradi umora nekdanje partnerice. Po podatkih Associated Pressa je bilo od leta 1976 v ZDA usmrčenih le 18 žensk, kar predstavlja približno en odstotek vseh usmrtitev v tem obdobju. Med temi redkimi primeri pa so tudi ženske, katerih zločini so zaradi svoje brutalnosti in odmevnosti močno zaznamovali ameriško javnost. Ena najbolj znanih je bila Aileen Wuornos, ki je bila leta 2002 na Floridi usmrčena zaradi umorov šestih moških. Med letoma 1989 in 1990 je na Floridi ubila šest moških, zaradi česar je postala eden najbolj odmevnih primerov žensk na smrtni kazni v ZDA.

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