Kam so izginili milijoni boksarske legende? Sin zahteva odgovore

Milijoni, ki jih družina ne zna pojasniti

Ricky Hatton, ki so ga ljubitelji boksa poznali pod vzdevkom Hitman, je septembra 2025 umrl star 46 let. Za seboj je pustil uspešno športno kariero, poslovne naložbe in družino, ki zdaj poskuša ugotoviti, kolikšno je bilo njegovo dejansko premoženje in kako bo razdeljeno. Britanski časnik Daily Mail poroča, da so prve ocene njegovega bogastva dosegle več kot 40 milijonov evrov, vendar svojci po več kot letu dni še vedno nimajo jasne slike o vseh sredstvih in obveznostih pokojnega šampiona. Zgodba je še bolj zapletena, ker naj Hatton ne bi zapustil veljavne oporoke. Njegovo premoženje vključuje deleže v podjetjih, denarna sredstva in nepremičninske naložbe, zato ugotavljanje dejanske vrednosti ter urejanje zapuščine nista preprosta postopka.

icon-expand Ricky Hatton - Hitman, je septembra 2025 umrl star 46 let. FOTO: Profimedia

Sin Campbell zahteva pojasnila

Najglasneje na pomanjkanje informacij opozarja Hattonov najstarejši sin Campbell, ki je tudi sam stopil v boksarski ring. Po njegovih besedah družina ne dobiva odgovorov na vprašanja o očetovem premoženju in času, ko naj bi dediči lahko pričakovali razdelitev sredstev. "Pomanjkanje odgovorov vzbuja skrb. Vedno znova postavljam vprašanja, vendar ne razumem, zakaj ne morem dobiti informacij," je Campbell povedal za britanske medije. Dodal je, da naj bi bili njegovi telefonski klici blokirani. Njegova babica Carol Hatton je ravnanje z vnukom označila za nečloveško, njegov dedek Ray pa poudarja, da Campbell po njegovem mnenju ne zahteva takojšnjega izplačila milijonov. Želi predvsem izvedeti, kaj se dogaja z očetovim premoženjem.

Kdo upravlja Hattonovo premoženje?

Del zapuščine naj bi bil povezan s skladom Dorothy Hatton Discretionary Trust, poimenovanim po Rickyjevi babici. Po poročanju britanskih medijev naj bi pri njegovem upravljanju sodelovala nekdanja Hattonova tajnica Catherine Lomas in nekdanji pravni svetovalec Paul Dodds. Campbell trdi, da mu odgovorni ne posredujejo informacij, ki jih išče, ter da so njegovo korespondenco preusmerili na odvetniško pisarno Muckle s sedežem v Newcastlu. Zaradi pomanjkanja pojasnil je poiskal tudi lastnega pravnega zastopnika. Skrbnika sklada sta za Daily Mail sporočila, da o njegovem upravljanju ne moreta razpravljati, ker gre za zasebno zadevo. Ob tem sta poudarila, da svoje odgovornosti jemljeta resno, da imata strokovno pravno podporo in da očitke zavračata.

icon-expand Sin Campbell je tudi stopil v boksarski ring FOTO: Profimedia

Je bilo Hattonovo bogastvo res vredno 40 milijonov evrov?

Novejši podatki o njegovih podjetjih namreč kažejo, da bi lahko bila dejanska vrednost premoženja drugačna od prvotnih ocen. Britanski tabloid The Sun je na podlagi poslovnih izkazov poročal o približno 30 milijonih evrov premoženja, pri čemer naj bi več kot 20 milijonov evrov izviralo iz poslovnih sredstev, dodatnih približno 10 milijonov pa iz nepremičninskih naložb. Družino skrbijo tudi informacije, da naj bi Hatton v zadnjih letih uporabljal kratkoročna posojila, zavarovana z nepremičninami. Njegov oče Ray se je v pogovoru za britanske medije spraševal, zakaj bi sin, ki je bil v preteklosti finančno dobro preskrbljen, potreboval takšna posojila.

Za seboj je pustil tri otroke in veliko neodgovorjenih vprašanj

Hatton je bil eden najbolj priljubljenih britanskih boksarjev svoje generacije. V karieri je osvojil naslove svetovnega prvaka v dveh težnostnih kategorijah, po koncu tekmovalne poti pa se je posvetil poslovanju in delu v boksu. Njegovi dediči so sin Campbell ter hčerki Millie in Fearne. Družina zdaj čaka predvsem na jasne podatke o tem, kaj je Hatton dejansko zapustil in kako bo potekala razdelitev premoženja.

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