Kriminalne zgodbe
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Film/tv
Vroča 62-letnica jemlje dih
Zabava
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Film/tv
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
Kriminalne zgodbe
Za njun umor so aretirali sinaIz Los Angelesa prihaja šokantna novica. Slavnega režiserja in njegovo ženo je nekdo zabodel do smrti, policija pa je zdaj aretirala njegovega sina.
Novice
Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnegaAndy Dick je komik, ki je s svojo kariero navduševal občinstvo, zdaj pa je zaradi prevelikega odmerka skoraj umrl.
Novice
Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazenGlasbena zvezdnica Severina se je po večkrat preloženi obravnavi vrnila na Okrožno kazensko sodišče v Zagrebu.
Glasba
Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodomPretresljiva zgodba o smrti Roryja MacLeoda, cenjenega basista, ki ga je med sprehodom ubila voznica z obsežno kriminalno zgodovino.
Novice
Bila je najmlajša milijarderka na svetu, danes je v zaporuElizabeth Holmes, nekoč najmlajša milijarderka na svetu, danes tretje leto zapored preživlja zahvalni dan v zaporu. Njena zgodba je postala največji tehnološki škandal 21. stoletja.
Novice
Škandal na kraljevem dvoru: Je bodoča kraljica prikrivala sinove zločine?Izšla je knjiga, v kateri so raziskovalni novinarji izpostavili vse zločine Mariusa Borga Høibyja, sina norveške prestolonaslednice, njo pa obtožili prikrivanja dokazov.
Kriminalne zgodbe
Morilec Johna Lennona razkril, zakaj ga je ustrelilZločincu so zavrnili že 14. prošnjo za pogojni izpust.
Kriminalne zgodbe
V avtu znanega pevca so našli razkosano truploHollywood je pretresla grozljiva najdba: razkosano truplo je bilo odkrito v prtljažniku Tesle pevca D4vda. Neprijeten vonj je vodil policijo do tragičnega odkritja, ki še vedno buri duhove.
Kriminalne zgodbe
Še en poraz za nogometaša: Ostaja v zloglasnem zaporuRobinho v Braziliji prestaja devetletno zaporno kazen zaradi posilstva v nočnem klubu v Milanu leta 2013 ...
Kriminalne zgodbe
Kraljico Camillo napadel moški: Udarila ga je s čevljemNova knjiga o britanski kraljici Camilli razkriva do zdaj še neznane podrobnosti iz njenega življenja.
Kriminalne zgodbe
Moški v spodnjem perilu skrival za 10 milijonov evrov nakitaPolicisti so v soboto med rutinsko kontrolo na železniški postaji preiskali dva moška.
