Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Ustrelili so ga skupaj z mamo

Ustrelili so ga skupaj z mamo

Kriminalne zgodbe
0
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Kriminalne zgodbe

Ustrelili so ga skupaj z mamo

0
Vroča 62-letnica jemlje dih
Film/tv

Vroča 62-letnica jemlje dih

0
Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo
Zabava

Odslej bo poljubljal samo še svojo ženo

0
Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven
Film/tv

Nekdanji Peter Pan je danes neprepoznaven

2
Za njun umor so aretirali sina
Kriminalne zgodbe

Za njun umor so aretirali sina

Iz Los Angelesa prihaja šokantna novica. Slavnega režiserja in njegovo ženo je nekdo zabodel do smrti, policija pa je zdaj aretirala njegovega sina.
0
Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega
Novice

Šokanten prizor: Na ulici so so ga našli nezavestnega

Andy Dick je komik, ki je s svojo kariero navduševal občinstvo, zdaj pa je zaradi prevelikega odmerka skoraj umrl.
0
Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen
Novice

Severina znova na sodišču: grozi ji pogojna kazen

Glasbena zvezdnica Severina se je po večkrat preloženi obravnavi vrnila na Okrožno kazensko sodišče v Zagrebu.
0
Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodom
Glasba

Tragična smrt glasbenika: Ženska ga je povozila med sprehodom

Pretresljiva zgodba o smrti Roryja MacLeoda, cenjenega basista, ki ga je med sprehodom ubila voznica z obsežno kriminalno zgodovino.
0
Bila je najmlajša milijarderka na svetu, danes je v zaporu
Novice

Bila je najmlajša milijarderka na svetu, danes je v zaporu

Elizabeth Holmes, nekoč najmlajša milijarderka na svetu, danes tretje leto zapored preživlja zahvalni dan v zaporu. Njena zgodba je postala največji tehnološki škandal 21. stoletja.
1
Škandal na kraljevem dvoru: Je bodoča kraljica prikrivala sinove zločine?
Novice

Škandal na kraljevem dvoru: Je bodoča kraljica prikrivala sinove zločine?

Izšla je knjiga, v kateri so raziskovalni novinarji izpostavili vse zločine Mariusa Borga Høibyja, sina norveške prestolonaslednice, njo pa obtožili prikrivanja dokazov.
0
Morilec Johna Lennona razkril, zakaj ga je ustrelil
Kriminalne zgodbe

Morilec Johna Lennona razkril, zakaj ga je ustrelil

Zločincu so zavrnili že 14. prošnjo za pogojni izpust.
1
V avtu znanega pevca so našli razkosano truplo
Kriminalne zgodbe

V avtu znanega pevca so našli razkosano truplo

Hollywood je pretresla grozljiva najdba: razkosano truplo je bilo odkrito v prtljažniku Tesle pevca D4vda. Neprijeten vonj je vodil policijo do tragičnega odkritja, ki še vedno buri duhove.
0
Še en poraz za nogometaša: Ostaja v zloglasnem zaporu
Kriminalne zgodbe

Še en poraz za nogometaša: Ostaja v zloglasnem zaporu

Robinho v Braziliji prestaja devetletno zaporno kazen zaradi posilstva v nočnem klubu v Milanu leta 2013 ...
0
Kraljico Camillo napadel moški: Udarila ga je s čevljem
Kriminalne zgodbe

Kraljico Camillo napadel moški: Udarila ga je s čevljem

Nova knjiga o britanski kraljici Camilli razkriva do zdaj še neznane podrobnosti iz njenega življenja.
0
Moški v spodnjem perilu skrival za 10 milijonov evrov nakita
Kriminalne zgodbe

Moški v spodnjem perilu skrival za 10 milijonov evrov nakita

Policisti so v soboto med rutinsko kontrolo na železniški postaji preiskali dva moška.
0
28-letna igralka osumljena zlorabe otrok
Kriminalne zgodbe

28-letna igralka osumljena zlorabe otrok

Igralko so aretirali, trenutno pa ni znano, ali bo proti njej vložena tudi obtožnica.
0
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Kaj vam gre med prazniki najbolj na živce?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom
Kremelj zanikal pripravo tristranskih pogovorov, Putin pripravljen na pogovore z Macronom
šport
Pri Lakersih upajo, da Dončićeva poškodba ni hujše narave
Pri Lakersih upajo, da Dončićeva poškodba ni hujše narave
popin
Ansambel Saša Avsenika navdušil polne Stožice
Ansambel Saša Avsenika navdušil polne Stožice
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
5 'zdravih' živil, ki vam v resnici upočasnjujejo hujšanje
Okusno.je
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Hitre kroglice brez peke: sladki grižljaji za vse okuse
Zadovoljna.si
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Znani Slovenec spregovoril o sinovi bolezni
Moskisvet.com
45-letnica s telesom boginje
45-letnica s telesom boginje
Bibaleze.si
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Kjer se ni treba pretvarjati: Alyssa Milano o družini
Cekin.si
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Trg pametnih telefonov in računalnikov v letu 2026: višje cene in manjša ponudba
Dominvrt.si
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Britanka živi svoje sanje v avtobusu
Moskisvet.com
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356