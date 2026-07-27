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Francesco I. Medičejski
Skrivnosti

Ga je res umoril lastni brat? 439 let so verjeli eni zgodbi

L.G.
27. 07. 2026 03.44
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Ko je leta 1587 umrl Francesco I. Medičejski, veliki vojvoda Toskane, so se takoj pojavile govorice o umoru. Njegova smrt je bila nenadna, le dan pozneje pa je umrla tudi njegova žena Bianca Cappello. Glavni osumljenec? Njegov brat Ferdinando, politični tekmec, ki je po njegovi smrti prevzel oblast.

Več kot štiri stoletja je bila zgodba o zastrupitvi ena najbolj znanih skrivnosti italijanske renesanse. Zdaj pa so raziskovalci z univerze Yale in Univerze v Pisi s pomočjo analize starodavne DNK prišli do drugačnega zaključka: Francesca najverjetneje ni ubil človek, temveč komar.

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Primer, ki bi ga z veseljem raziskoval tudi Sherlock Holmes

Družina Medici je bila ena najvplivnejših evropskih dinastij. V času renesanse so obvladovali politiko, bančništvo in umetnost v Firencah ter širši Toskani. Smrt Francesca I. je zato povzročila številna ugibanja.

Zgodovinski zapisi omenjajo, da sta Francesco in Bianca pred smrtjo trpela za visoko vročino, kar bi lahko kazalo na malarijo. Ker pa sta umrla skoraj istočasno, so številni verjeli, da je šlo za zaroto. Teorija o zastrupitvi z arzenikom se je obdržala vse do danes in je navdihnila številne knjige ter zgodovinske dokumentarce.

Družina Medici je bila ena najvplivnejših evropskih dinastij.
Družina Medici je bila ena najvplivnejših evropskih dinastij. FOTO: AP

DNK je povedala drugačno zgodbo

Raziskovalci so analizirali genetski material iz posmrtnih ostankov Francesca in njegovega mlajšega brata Giovannija de Medicija. V kosteh so odkrili sledi parazitov iz rodu Plasmodium, ki povzročajo malarijo.

Pri Giovanniju, ki je umrl leta 1562, so našli DNK vrste Plasmodium falciparum, najnevarnejšega povzročitelja malarije pri ljudeh. V Francescovih ostankih pa so odkrili sledi dveh vrst: Plasmodium falciparum in Plasmodium malariae.

Paleopatologinja Valentina Giuffra z Univerze v Pisi je za Yale News pojasnila, da rezultati potrjujejo zgodovinske zapise o simptomih bolezni. Po njenih besedah lahko zdaj "z znanstveno gotovostjo" rečejo, da je Francesca ubila malarija in ne strup.

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Zakaj je bila malarija v Italiji tako pogosta?

Danes večina ljudi malarijo povezuje z Afriko ali tropskimi območji, vendar je bila bolezen stoletja razširjena tudi v Evropi.

Osrednja Italija je bila vse do 20. stoletja območje, kjer je bila malarija zelo razširjena in se je redno pojavljala. Močvirja, stoječa voda in riževa polja so ustvarjali idealne razmere za razmnoževanje komarjev. Francesco in Bianca sta tik pred smrtjo bivala v vili, obdani z mokrimi riževimi polji, kjer je bilo komarjev veliko.

Bolezen je bila iz Italije dokončno izkoreninjena šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.

Osrednja Italija je bila vse do 20. stoletja območje, kjer se je malarija redno pojavljala.
Osrednja Italija je bila vse do 20. stoletja območje, kjer se je malarija redno pojavljala. FOTO: Profimedia

Odkritje, ki je pomembnejše od rešitve umora

Raziskovalci poudarjajo, da cilj raziskave ni bil zgolj razrešiti slavni zgodovinski primer. Še pomembnejše je bilo sledenje razvoju malarije skozi stoletja.

Med analizami so odkrili tudi prej neznan sev Plasmodium falciparum. Takšna odkritja znanstvenikom pomagajo razumeti, kako so se povzročitelji bolezni skozi zgodovino spreminjali, širili in prilagajali novim okoljem.

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Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je bilo leta 2024 po svetu približno 282 milijonov primerov malarije in okoli 610.000 smrti zaradi te bolezni. Največje breme še vedno nosi Afrika.

Prav zato raziskave starodavne DNK niso zanimive le za zgodovinarje. Pomagajo tudi sodobnim znanstvenikom razumeti razvoj bolezni, ki še danes vsako leto zahteva na stotisoče življenj.

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UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Medičejci renesansa malarija DNK analiza Francesco I. Francesco de Medici zgodovinska skrivnost
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