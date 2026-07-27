Ga je res umoril lastni brat? 439 let so verjeli eni zgodbi

Več kot štiri stoletja je bila zgodba o zastrupitvi ena najbolj znanih skrivnosti italijanske renesanse. Zdaj pa so raziskovalci z univerze Yale in Univerze v Pisi s pomočjo analize starodavne DNK prišli do drugačnega zaključka: Francesca najverjetneje ni ubil človek, temveč komar.
Primer, ki bi ga z veseljem raziskoval tudi Sherlock Holmes
Družina Medici je bila ena najvplivnejših evropskih dinastij. V času renesanse so obvladovali politiko, bančništvo in umetnost v Firencah ter širši Toskani. Smrt Francesca I. je zato povzročila številna ugibanja.
Zgodovinski zapisi omenjajo, da sta Francesco in Bianca pred smrtjo trpela za visoko vročino, kar bi lahko kazalo na malarijo. Ker pa sta umrla skoraj istočasno, so številni verjeli, da je šlo za zaroto. Teorija o zastrupitvi z arzenikom se je obdržala vse do danes in je navdihnila številne knjige ter zgodovinske dokumentarce.
DNK je povedala drugačno zgodbo
Raziskovalci so analizirali genetski material iz posmrtnih ostankov Francesca in njegovega mlajšega brata Giovannija de Medicija. V kosteh so odkrili sledi parazitov iz rodu Plasmodium, ki povzročajo malarijo.
Pri Giovanniju, ki je umrl leta 1562, so našli DNK vrste Plasmodium falciparum, najnevarnejšega povzročitelja malarije pri ljudeh. V Francescovih ostankih pa so odkrili sledi dveh vrst: Plasmodium falciparum in Plasmodium malariae.
Paleopatologinja Valentina Giuffra z Univerze v Pisi je za Yale News pojasnila, da rezultati potrjujejo zgodovinske zapise o simptomih bolezni. Po njenih besedah lahko zdaj "z znanstveno gotovostjo" rečejo, da je Francesca ubila malarija in ne strup.
Zakaj je bila malarija v Italiji tako pogosta?
Danes večina ljudi malarijo povezuje z Afriko ali tropskimi območji, vendar je bila bolezen stoletja razširjena tudi v Evropi.
Osrednja Italija je bila vse do 20. stoletja območje, kjer je bila malarija zelo razširjena in se je redno pojavljala. Močvirja, stoječa voda in riževa polja so ustvarjali idealne razmere za razmnoževanje komarjev. Francesco in Bianca sta tik pred smrtjo bivala v vili, obdani z mokrimi riževimi polji, kjer je bilo komarjev veliko.
Bolezen je bila iz Italije dokončno izkoreninjena šele v sedemdesetih letih prejšnjega stoletja.
Odkritje, ki je pomembnejše od rešitve umora
Raziskovalci poudarjajo, da cilj raziskave ni bil zgolj razrešiti slavni zgodovinski primer. Še pomembnejše je bilo sledenje razvoju malarije skozi stoletja.
Med analizami so odkrili tudi prej neznan sev Plasmodium falciparum. Takšna odkritja znanstvenikom pomagajo razumeti, kako so se povzročitelji bolezni skozi zgodovino spreminjali, širili in prilagajali novim okoljem.
Svetovna zdravstvena organizacija ocenjuje, da je bilo leta 2024 po svetu približno 282 milijonov primerov malarije in okoli 610.000 smrti zaradi te bolezni. Največje breme še vedno nosi Afrika.
Prav zato raziskave starodavne DNK niso zanimive le za zgodovinarje. Pomagajo tudi sodobnim znanstvenikom razumeti razvoj bolezni, ki še danes vsako leto zahteva na stotisoče življenj.
Viri: Science Alert, Yale News, iScience, Archaeology Magazine, WHO
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