To se v resnici dogaja v krematoriju med upepelitvijo trupla

Ljudje imamo različna prepričanja o življenju po smrti, odvisno od naših verskih ali filozofskih prepričanj. Nekateri verjamejo v reinkarnacijo, drugi pa, da po smrti ni ničesar. Vendar pa je gotovo res, da se telo po smrti začne razkrajati. Po raziskavi Live Science se telo, pokopano v krsti v zemlji, začne razkrajati po približno enem letu. Po drugi strani pa, če se odločite za upepelitev, je proces sežiga telesa veliko hitrejši. Upepelitev običajno traja od ene do treh ur, potem pa sta potrebni še ena do dve uri, da se pepel ohladi, pravijo strokovnjaki pri Funeral Partners, poroča LadBible.

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Miti o upepeljevanju

Upepelitev imajo priložnost od blizu videti le redki, zato je s postopkom povezanih veliko vprašanj, pomislekov in mitov. Eden od njih je, da se truplo pokojnika dobesedno zažge. Po besedah direktorja pogrebne službe Simona Savagea se to v resnici ne dogaja. Savage, ki je v tem poslu že več kot deset let, je lastnik in upravitelj podjetja Otter Valley Funerals. Video, ki ga je pogrebnik objavil na TikToku, je sprožil velik odziv in številna nova vprašanja o postopku upepeljevanja.

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"Ljudem sem obljubil, da bom to naredil, da bodo lahko videli, kako kremacijska komora v resnici izgleda," je dejal Savage in opozoril, da so v krsti na videu vidni posmrtni ostanki pokojnika in da je dobil dovoljenje družine, da video posname. Video prikazuje leseno krsto z zlatimi detajli na kovinski plošči. V ozadju se odprejo vrata v brezplamensko upepeljevalno komoro. Krsto pripeljejo v komoro s posebno avtomatsko napravo.

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Po podatkih DFW Europe je povprečna temperatura v kremacijski peči med 1000 in 1300 stopinjami Celzija. "Tako preprosto je. Upam, da sem s tem odgovoril na veliko vprašanj," je dejal na koncu. Enega sledilca je zanimalo, kako je videti, ko se vrata po upepelitvi znova odprejo, in pogrebnik je odgovoril: "Pogrebni direktor bo opravil zadnji pregled, preden bo skrinja zaprta, da se prepriča, da se zapestnica za identifikacijo ujema z imenom na skrinjici. Krematorij verjame, da je ime na skrinjici pravilno."

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Neko drugo osebo je zanimalo, ali je mogoče truplo dati v upepeljevalno komoro brez krste, na pogrebnem zavodu pa pravijo: "Absolutni minimum je obloga na leseni plošči. Pepel sestavlja 98 odstotkov kalcija (kosti), preostanek pa se sežge na zelo visokih temperaturah, nato pa se kovina odstrani."

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Postopek kremiranja Pogrebni direktor je razjasnil nekaj naših najpogostejših strahov, ki so jih sledilci izpostavili v vprašanjih po njegovi prvi objavi o postopku upepeljevanja. Tako je bilo eno od vprašanj, ali je mogoče pepel ene kremirane osebe zmešati s pepelom drugih ljudi. "Ne, kot vidite, je v upepelitveni komori le ena krsta. In komora se izprazni pred naslednjo upepelitvijo. Tako da to pravzaprav ni mogoče," je pojasnil Savage.

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