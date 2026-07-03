Jim Morrison in teorije zarote, ki ne izginejo niti 55 let po njegovi smrti

Zakaj je njegova smrt še danes tako skrivnostna?

Jim Morrison je umrl 3. julija 1971 v Parizu, star komaj 27 let. Po uradni razlagi ga je v kopalni kadi našla njegova partnerica Pamela Courson, vzrok smrti pa naj bi bilo srčno popuščanje. Kljub temu številni oboževalci in biografi že desetletja opozarjajo, da je v zgodbi precej nejasnosti. Največja med njimi je dejstvo, da francoske oblasti niso odredile obdukcije, zato natančnega vzroka smrti nikoli niso dokončno potrdili. Dodatna vprašanja sproža tudi hiter pogreb v Parizu. Kot poroča Fity Club, so mnogi Morrisonovi prijatelji za njegovo smrt izvedeli šele po pokopu, njegovi starši pa niso bili prisotni na pogrebu. Prav zaradi pomanjkanja uradnih dokazov in nasprotujočih si pričevanj se še danes pojavljajo različne teorije o tem, kaj se je v resnici zgodilo v njegovih zadnjih urah.

icon-expand Jim Morrison je umrl 3. julija 1971 v Parizu, star komaj 27 let. FOTO: Profimedia

Teorija številka 1: Umrl je zaradi prevelikega odmerka heroina

To je ena najbolj razširjenih razlag. Več prič iz Morrisonovega kroga je trdilo, da naj bi v zadnjih mesecih v Parizu znova posegal po drogah. Nekateri so celo zatrjevali, da je heroin pomotoma zamenjal za kokain, kar naj bi povzročilo usoden prevelik odmerek. Čeprav dokončnega dokaza za to ni, številni menijo, da je ta razlaga precej verjetnejša od uradnega poročila o srčnem popuščanju.

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Teorija številka 2: V resnici ni umrl doma

Leta 2007 je veliko pozornosti pritegnila knjiga Sama Bernetta, nekdanjega vodje pariškega kluba Rock'n'Roll Circus. Kot piše BBC, je ta trdil, da Morrison ni umrl v svojem stanovanju, temveč na stranišču njegovega nočnega kluba po domnevnem prevelikem odmerku heroina. Bernett je opisal, da naj bi Morrisona našli nezavestnega, nato pa naj bi ga neznanci odpeljali iz kluba in ga pozneje prenesli v stanovanje, kjer se je uradna zgodba začela. Te teorije nikoli niso potrdili, francoske oblasti pa primera niso ponovno odprle.

icon-expand Mnogi Morrisonovi prijatelji so za njegovo smrt izvedeli šele po pokopu, njegovi starši pa niso bili prisotni na pogrebu. FOTO: Shutterstock

Teorija številka 3: Morrison je svojo smrt zaigral

To je verjetno najbolj nenavadna, a med oboževalci še vedno priljubljena teorija. Kot navaja Independent.co.uk, naj bi se Morrison naveličal slave, sodnih procesov in medijske pozornosti ter izkoristil kaotične okoliščine svoje domnevne smrti za izginotje. Leta 2025 je dokumentarna serija Before the End: Searching for Jim Morrison znova razburkala javnost, saj je predstavila teorijo, da je pevec morda desetletja živel pod drugo identiteto v ZDA. Dokazi za to so zelo šibki in večina strokovnjakov teoriji ne pripisuje resne teže, a zanimanje javnosti ostaja veliko.

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Morda je prav skrivnost razlog, da legenda živi naprej

Jim Morrison ni bil le pevec. Bil je pesnik, provokator in simbol uporniške generacije šestdesetih let. Skupaj s skupino The Doors je ustvaril klasike, kot so Light My Fire, Break On Through in Riders on the Storm, ki še danes navdušujejo nove generacije poslušalcev. Njegova smrt je postala del njegovega mita. Ker ni dokončnih odgovorov, se vprašanja vedno znova vračajo. Je umrl v kadi? Je bil usoden heroin? Ali pa je res obstajal načrt za izginotje? Petinpetdeset let pozneje dokončnega odgovora ni. In prav zato je Jim Morrison še vedno ena največjih ugank v zgodovini rock glasbe.

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