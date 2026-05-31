Jezero Bajkal
Jezero, kjer ljudje izgubijo orientacijo že po nekaj minutah: skrivnost, ki bega tudi znanstvenike

B.R.
31. 05. 2026 03.02
1

Po svetu obstajajo kraji, ki že desetletja burijo domišljijo raziskovalcev, turistov in domačinov. Med njimi je tudi skrivnostno jezero, kjer številni obiskovalci poročajo o nenavadnem občutku izgube orientacije, zmedenosti in občutku, da "nekaj ni v redu". Nekateri trdijo, da se tam kompasi obnašajo nenavadno, drugi opisujejo občutek popolne dezorientacije že po nekaj minutah.

Jezero, ki velja za enega najbolj skrivnostnih krajev na svetu

Med jezeri, povezanimi z nenavadnimi pojavi, se pogosto omenja rusko jezero Bajkal v Sibiriji. Strokovnjaki pri National Geographic poudarjajo, da gre za najgloblje sladkovodno jezero na svetu in eno najstarejših jezerskih območij na planetu. Zaradi njegove ogromne globine, izolirane lege in ekstremnih vremenskih razmer je območje že dolgo povezano z različnimi nenavadnimi zgodbami.

Jezero velja za eno največjih in najbolj impresivnih jezer na svetu ter za največje sladkovodno jezero tudi po prostornini. Dolgo je približno 636 kilometrov, široko pa med 25 in 80 kilometri. Njegova površina pa meri okoli 31.700 kvadratnih kilometrov, kar pomeni, da je večje od več evropskih držav.

V jezeru je tako shranjenih približno dvajset odstotkov vse nezamrznjene sladke vode na Zemlji, kar ga uvršča med ključne naravne vodne rezervoarje planeta. Zaradi svoje velikosti in oddaljenih obal ga domačini pogosto imenujejo kar "morje", saj se ob pogledu nanj hitro izgubi občutek za razdaljo in smer.

Jezero velja za eno največjih in najbolj impresivnih jezer na svetu FOTO: Adobe Stock

Lokalni prebivalci in raziskovalci že leta opisujejo občutke izgube orientacije, nenavadne meglice in optične iluzije nad gladino jezera. Nekateri obiskovalci poročajo, da izgubijo občutek za smer, čeprav se nahajajo na odprtem prostoru brez fizičnih ovir.

Zakaj ljudje na nekaterih območjih izgubijo občutek za smer

Raziskovalci s področja psihologije opozarjajo, da lahko ljudje zelo hitro izgubijo prostorski občutek v okoljih brez jasnih orientacijskih točk. V raziskavi organizacije New Zealand Search and Rescue Council pojasnjujejo, da se dezorientacija pogosto pojavi v megli, ob velikih vodnih površinah ali v monotoni pokrajini.

Psihologi poudarjajo, da ljudje pogosto precenjujejo svojo sposobnost orientacije. Ko izginejo običajni vizualni elementi, kot so stavbe, ceste ali izrazite točke v prostoru, se lahko občutek smeri hitro poruši.

Pri jezeru Bajkal dodatno težavo predstavljajo:

- hitre vremenske spremembe,

- gosta megla,

- močni vetrovi,

- ogromna površina vode,

- optične iluzije zaradi odboja svetlobe.

Jezero Bajkal pogosto spremljajo tudi zgodbe o izginotjih in nepojasnjenih pojavih. FOTO: Adobe Stock

Nenavadni pojavi in zgodbe o izginotjih

Jezero Bajkal pogosto spremljajo tudi zgodbe o izginotjih in nepojasnjenih pojavih. Popotniški portal Malorie's Adventures omenja, da nekateri območje opisujejo celo kot "sibirski Bermudski trikotnik", saj že desetletja krožijo zgodbe o izginulih čolnih, potapljačih in skrivnostnih svetlobah nad jezerom.

Čeprav znanstveniki za večino teh pojavov ponujajo racionalne razlage, skrivnostna podoba jezera ostaja zelo močna. Raziskovalci opozarjajo, da ekstremno mrzla voda, velika globina in zahtevne vremenske razmere močno povečajo nevarnost za obiskovalce.

Strokovnjaki za orientacijo še pojasnjujejo, da človeški možgani pri navigaciji uporabljajo kombinacijo vida, spomina in občutka gibanja. Ko eden od teh elementov odpove, lahko pride do hitre dezorientacije.

Tudi druga jezera po svetu veljajo za skrivnostna

Med jezeri, povezanimi z nenavadnimi pojavi, pogosto omenjajo tudi kitajsko jezero Poyang. Revija The World of Chinese poroča, da območje spremljajo številne zgodbe o izginulih ladjah in nenavadnih vremenskih pojavih, zaradi česar ga nekateri imenujejo celo "kitajski Bermudski trikotnik".

Pozornost vzbuja tudi jezero Nyos v Kamerunu, kjer je leta 1986 prišlo do ene najbolj nenavadnih naravnih katastrof v zgodovini. Po podatkih ScienceAlert je jezero sprostilo ogromno količino ogljikovega dioksida, zaradi česar je umrlo več kot 1.700 ljudi.

Suho območje mokrišč jezera Poyang FOTO: Adobe Stock

Kraj, kjer se stikata znanost in legenda

Čeprav številne zgodbe o skrivnostnih jezerih pogosto zvenijo kot prizori iz filmov, strokovnjaki opozarjajo, da imajo mnogi pojavi dejansko znanstveno ozadje. Kombinacija vremena, geografije, optičnih iluzij in psiholoških učinkov lahko ustvari občutek, da je kraj "nenavaden" ali celo nevaren.

Prav zaradi tega skrivnostna jezera še danes privlačijo raziskovalce, pustolovce in turiste z vsega sveta. Nekatera zaradi svoje lepote, druga zaradi zgodb, tretja pa zato, ker človeka opominjajo, kako hitro lahko narava zmede tudi najbolj samozavesten um.

KOMENTARJI (1)

York 31. 05. 2026 09.23
Bajkal je že sam po sebi skrivnosten.
