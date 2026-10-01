Jasnovidec napoveduje škandal, ki bo pretresel svetovne zvezdnike.

Oktober 2026 naj bi bil po videnjih jasnovidca Tane Hoya precej nemiren. Napoveduje razkritja, škandale in nepričakovane preobrate, med njegovimi vizijami pa se znajdejo tudi znane osebnosti, politika, znanost in ljubezenski odnosi.

Tana Hoy vidi mesec razkritij

Po njegovem videnju bi lahko v javnost prišle informacije, ki naj bi bile dolgo skrite. Govori o uhajanju posnetkov, nepričakovanih razkritjih, škandalih in napakah, ki jih posamezniki ali podjetja ne bi mogli več prikrivati. Hoy ob tem opozarja, da se nekatere njegove vizije morda ne bodo uresničile prav oktobra. Nekatere naj bi bile zgolj prvi znaki dogodkov, ki bi se lahko razvili pozneje.

icon-expand Oktober 2026 naj bi bil po videnjih jasnovidca precej nemiren. FOTO: Adobe Stock

Znani moški naj bi se znašel v težavah

Ena izmed bolj nenavadnih vizij se nanaša na slavnega moškega, ki naj bi čez noč doživel velik udarec za svoj ugled. Hoy ne razkrije njegovega imena, vendar opisuje človeka, ki naj bi dolga leta skrbno gradil svojo javno podobo. Nato naj bi se pojavil posnetek ali informacija iz njegove preteklosti, ki bi močno spremenila pogled javnosti nanj. Po jasnovidčevih besedah bi se zvezdnik nato umaknil iz javnosti, vendar zgodba s tem še ne bi bila končana.

Napetosti tudi med zvezdniki

Hoy napoveduje tudi spor med dvema znanima osebama, ki naj bi bili trenutno zelo povezani. Po njegovih besedah naj bi bila v ozadju izdaja, zaradi katere bi se odnos nenadoma obrnil. Javnost naj bi poznala le del zgodbe, pravi jasnovidec, celotno ozadje pa naj bi ostalo skrito. Še ena njegova vizija govori o znani osebnosti, ki naj bi se po neprijetnem dogodku začasno umaknila iz javnosti.

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Nenavaden dogodek na veliki prireditvi

Med Hoyevimi napovedmi je tudi dogodek na veliki podelitvi nagrad oziroma drugi odmevni prireditvi. Jasnovidec pričakuje trenutek, ki naj bi presenetil občinstvo in medije ter za nekaj časa zasenčil celo glavni namen dogodka. Podrobnosti ostajajo precej skrivnostne, saj ne navede ne prireditve ne oseb, ki naj bi bile vpletene.

Presenečenja na področju znanosti

Njegove vizije niso povezane samo s škandali. Hoy napoveduje tudi nekaj zanimivega na področju znanosti. Med drugim omenja rastlino iz deževnega gozda, pri kateri naj bi raziskovalci odkrili lastnosti, pomembne za prihodnje raziskave zdravljenja raka. Še bolj nenavadna je njegova napoved o skrivnostnem signalu, ki naj bi pritegnil pozornost znanstvenikov. Hoy namiguje, da bi lahko sprožil nova vprašanja o možnosti življenja zunaj Zemlje, vendar ne napoveduje neposrednega stika z nezemeljsko civilizacijo.

icon-expand Jasnovidec napoveduje škandal, ki bo pretresel svetovne zvezdnike. FOTO: Shutterstock

Tudi ljubezen naj ne bi bila mirna

Oktober naj bi bil po njegovem mnenju pomemben tudi za partnerske odnose. Hoy pričakuje, da bodo ljudje bolj odkrito govorili o nezdravih odnosih in vzorcih vedenja. Hkrati pa ne napoveduje samo razhodov. Nekateri pari naj bi po njegovem videnju prav zaradi iskrenejše komunikacije svoj odnos izboljšali.

Kaj se bo zgodilo v svetu?

Hoy se dotika tudi mednarodnih odnosov in gospodarstva. Napoveduje odločitev Kitajske, ki naj bi presenetila Združene države Amerike, ter zaostritev odnosov med državama, ki sta trenutno zaveznici oziroma tesni partnerici. Med njegovimi vizijami so še težave v pomorskem prometu, finančna izguba zelo premožnega posameznika in nova oblika kriptovalute, ki naj bi bila bolj dostopna širši javnosti. Človeška radovednost glede prihodnosti ni nič novega. Že stoletja so ljudje iskali načine, kako bi izvedeli, kaj jih čaka, danes pa so takšne napovedi dobile novo občinstvo predvsem na spletu. Ne glede na to, ali jim verjamemo ali ne, ostajajo zanimive, ker govorijo o dogodkih, ki jih še ne moremo preveriti.

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