Zvezdnik trdi, da so ga obiskali nezemljani: pokazal tudi videoposnetek

Vse se je začelo z nenavadnimi videi

icon-expand Hollywoodski igralec James Franco FOTO: Profimedia

Hollywoodski igralec James Franco je v zadnjih tednih objavljal videoposnetke, ki so bili precej drugačni od njegove običajne vsebine. V njih je deloval zaskrbljeno in govoril, da se okoli njega dogajajo nenavadni dogodki. Namigoval je, da ga nekdo spremlja, ter obljubljal, da bo javnosti pokazal dokaz. Kot je poročal El País, je igralec vztrajal, da ne gre za promocijo, temveč za nekaj, kar želi deliti s svojimi sledilci. Njegove objave so sprožile številne odzive, saj so se uporabniki začeli spraševati, ali gre za resnično izkušnjo ali za del večjega projekta. Franco je pozneje trdil, da je v bližini svojega doma oziroma v garaži opazil nekaj, česar ni znal razložiti. Prav ta skrivnostna napoved je povzročila, da so njegovi posnetki postali viralni.

"Želeli ste ga. Tukaj je": razkril domnevni dokaz

Po več tednih stopnjevanja napetosti je 48-letni igralec sledilcem končno pokazal tisto, kar je napovedoval. Pred svojim računalnikom je predstavil varnostni posnetek, za katerega pravi, da prikazuje domnevnega obiskovalca nezemeljskega izvora. "Želeli ste ga. Tukaj je ...," je dejal Franco pred razkritjem samega posnetka. Igralec je nato pokazal črno-bel posnetek, na katerem naj bi se pojavila nenavadna figura, ki spominja na klasične upodobitve vesoljcev iz znanstvenofantastičnih filmov. Na videu naj bi bila vidna postava z nenavadnimi telesnimi značilnostmi, vendar pristnosti posnetka ni bilo mogoče neodvisno preveriti.

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Splet se deli: resnični dogodek ali dobro pripravljena predstava?

Po objavi posnetka se je sprožila prava spletna razprava. Nekateri uporabniki verjamejo, da Franco razkriva nekaj nenavadnega, drugi pa menijo, da gre za premišljeno ustvarjeno zgodbo. Portal Know Your Meme, ki spremlja spletne trende in viralne pojave, je opozoril, da so se okoli Francovih objav hitro razvile številne teorije. Uporabniki so ugibali, ali gre za satiričen projekt, promocijo novega dela ali zgolj igralsko predstavo hollywoodskega zvezdnika, ki dobro pozna moč ustvarjanja skrivnosti. Dodatne dvome je povzročilo tudi dejstvo, da Franco ni predstavil tehničnih podatkov o posnetku ali drugih dokazov, ki bi potrdili njegovo zgodbo.

James Franco se vrača v središče pozornosti

James Franco velja za enega bolj prepoznavnih igralcev svoje generacije. Širšo slavo je dosegel z vlogami v filmih, kot sta 127 ur in The Disaster Artist, za katerega je prejel tudi zlati globus. V zadnjih letih se je večinoma umaknil iz javnosti. Njegovo kariero so zaznamovale tudi obtožbe nekdanjih študentk njegove igralske šole, zaradi katerih se je znašel pod drobnogledom javnosti. Franco je pozneje v intervjujih govoril o tem obdobju in o svojih napakah. Prav zato so nekateri opazovalci njegovo nenavadno spletno zgodbo razumeli tudi kot način, kako znova pritegniti pozornost.

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