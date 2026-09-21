S svojim izumom je spremenil svet, nato pa skrivnostno izginil

Rudolf Diesel je želel ustvariti učinkovitejši motor

Ime Rudolf Diesel je danes povezano z eno najpomembnejših tehničnih iznajdb moderne dobe. Nemški inženir, rojen v Parizu leta 1858, je želel izdelati motor, ki bi bil učinkovitejši od takratnih parnih in bencinskih motorjev. Deutsches Museum navaja, da je Diesel razvoj svojega motorja začel leta 1889, patent za novo vrsto toplotnega motorja pa je prijavil leta 1892. Po več letih razvoja je leta 1897 nastal motor, ki je v praksi dokazal svojo uporabnost. Dieslova zamisel je bila za svoj čas izjemno napredna. Motor je gorivo vžigal s stiskanjem zraka in ni potreboval klasične iskre. Prav zaradi učinkovitejše uporabe goriva je pozneje postal pomemben za industrijo, ladijski promet, železnice in cestni promet.

Njegov izum je hitro presegel laboratorij

Dieslov motor ni ostal zgolj tehnična zanimivost. Italijanska enciklopedija Treccani opisuje, kako so po uspešnih preizkusih v devetdesetih letih devetnajstega stoletja njegovo tehnologijo začeli uporabljati v različnih gospodarskih panogah. Njegova ideja je bila pomembna tudi zato, ker je Diesel razmišljal širše od takrat običajnih goriv. Smithsonian Magazine poudarja, da je njegov motor lahko deloval z različnimi vrstami goriva, Diesel pa je že zgodaj razmišljal tudi o uporabi rastlinskih olj. Do začetka dvajsetega stoletja je njegov izum postajal vse pomembnejši. Uporaba dizelskega motorja se je širila v tovarnah, elektrarnah, ladjah in pozneje tudi v vozilih.

icon-expand Rudolf Diesel je želel ustvariti učinkovitejši motor FOTO: Profimedia

Potem je prišla usodna plovba

Septembra leta 1913 je Diesel odpotoval iz Antwerpna proti Angliji. Potoval je na ladji Dresden, saj se je odpravljal na poslovno srečanje v London. Zgodba, ki jo je pozneje povzel tudi HISTORY, je skoraj filmska. Diesel je zvečer odšel v svojo kabino in se dogovoril, da ga bodo zbudili naslednje jutro. Ko je prišel čas za prebujanje, ga ni bilo več. Postelja ni bila uporabljena, njegova nočna oblačila pa so ostala v kabini. Ko je ladja prispela v Harwich, je bilo jasno, da je izginil. Nihče na krovu ni mogel zanesljivo povedati, kaj se je zgodilo.

Njegov zadnji večer je še danes predmet ugibanj

Prav okoliščine izginotja so ustvarile skrivnost, ki traja že več kot stoletje. TIME je poročal, da so poznejše raziskave opozorile na Dieslove finančne težave in zdravstvene probleme, zaradi katerih se je kot ena od možnosti pojavila tudi teorija o samomoru. Toda popolnoma jasnega odgovora ni bilo. Deutsche Biographie navaja, da so bile okoliščine njegovega življenja v tistem obdobju zelo težke in da je bilo njegovo premoženje že precej načeto. Hkrati pa različni zgodovinski viri opozarjajo, da zaradi pomanjkanja neposrednih dokazov ni mogoče z gotovostjo rekonstruirati njegovega zadnjega dejanja. In prav tu se začne ena najbolj nenavadnih zgodb v zgodovini izumiteljstva.

V morju so našli truplo

Diesel sicer ni ostal brez sledu. HISTORY navaja, da so desetega oktobra leta 1913 pomorščaki v Severnem morju opazili truplo. Zaradi stanja trupla ga niso mogli preprosto identificirati, zato so iz njega oziroma oblačil vzeli osebne predmete. Ti predmeti so pozneje pomagali potrditi, da je bil mrtvi moški Rudolf Diesel. To je pomembna podrobnost, ki se v pripovedih o njegovem izginotju pogosto izgubi. Njegovo truplo je bilo najdeno, vendar zaradi okoliščin niso izvedli klasične identifikacije, kakršno bi pričakovali danes. Prav zato so ostala številna vprašanja.

icon-expand 200 HP diesel motor VMV FOTO: Profimedia

Samomor, nesreča ali umor?

Uradna razlaga je bila dolgo povezana s samomorom, vendar skrivnost s tem ni izginila. Smithsonian Magazine opozarja, da so se skozi desetletja pojavile različne teorije. Po eni naj bi Diesel zaradi svojih finančnih in osebnih težav skočil v morje. Druga možnost je bila nesreča – morda je ponoči odšel na krov in padel čez ograjo. Potem pa so se pojavile še precej bolj dramatične teorije. Ker je bil dizelski motor strateško pomemben izum in je Diesel potoval v Anglijo, so nekateri ugibali, da bi lahko imel kdo interes, da ga odstrani. Med teorijami se je pojavila tudi možnost umora, povezanega z nemškimi interesi in vojaško uporabo njegovega izuma. Za takšne trditve ni bilo dovolj dokazov, zato jih ni mogoče predstaviti kot dejstvo.

Tudi skrivnostni znaki so hranili teorije

Po Dieslovem izginotju so pozornost pritegnile še nekatere nenavadne podrobnosti. TIME je pisal o torbi, ki jo je Diesel pred odhodom predal svoji ženi Marthi in ji naročil, naj je ne odpre takoj. V njej naj bi bili denar in finančni dokumenti, ki so pokazovali precej slabše finančno stanje, kot bi ga pričakovali pri človeku njegovega slovesa. Pozornost je vzbudil tudi njegov osebni zvezek. Ob datumu njegovega odhoda naj bi bil narisan majhen križec. Ta podrobnost je pozneje postala pomemben del teorij o samomoru, vendar sama po sebi ni dokaz, kaj se je tiste noči dejansko zgodilo.

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