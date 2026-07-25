Skrivnost, ki Hollywood preganja že več kot 40 let

Zvezdnica filmov Upornik brez razloga (Rebel Without a Cause) in Zgodba z zahodne strani (West Side Story) je novembra 1981 izginila z družinske jahte, naslednje jutro pa so njeno truplo našli v morju ob otoku Catalina v Kaliforniji. Čeprav je bila smrt sprva označena za nesrečo, vprašanja ostajajo še danes.

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Ljubezenska zgodba, ki je navduševala Hollywood

Natalie Wood in Robert Wagner sta veljala za enega najbolj slavnih parov svojega časa. Spoznala sta se že v mladosti, se poročila leta 1957, nato ločila, a se nekaj let pozneje ponovno zaljubila in se leta 1972 še enkrat poročila. Njuna zveza je bila pogosto predstavljena kot ena velikih hollywoodskih romanc. Toda za bliščem in glamurjem naj bi se skrivale tudi napetosti. Po navedbah več kasnejših prič naj bi bil njun zakon vse prej kot popoln, usodna noč na jahti Splendour pa naj bi bila zaznamovana z burnimi prepiri, kot piše CBS News.

icon-expand Natalie Wood in Robert Wagner FOTO: Profimedia

Usodna noč na jahti

Na zahvalni vikend leta 1981 so bili na jahti Natalie Wood, njen mož Robert Wagner, igralec Christopher Walken, ki je z Woodovo takrat snemal film Brainstorm, ter kapitan Dennis Davern. Po večerji in pijači se je družba vrnila na jahto, nato pa se je zgodilo nekaj, česar nihče ni znal pojasniti. Natalie je izginila, naslednje jutro pa so jo našli mrtvo v vodi. Ob njej je bil tudi manjši čoln, ki je bil privezan na jahto. Ker je bilo znano, da se je igralka vse življenje bala temne vode, je bilo veliko ljudi presenečenih nad teorijo, da bi ponoči sama zapustila varnost jahte.

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Primer, ki se ni nikoli zares zaprl

Po začetni preiskavi so oblasti njeno smrt razglasile za nesrečno utopitev. A dvomi niso nikoli izginili. Tri desetletja pozneje, leta 2011, je losangeleški šerifov urad primer ponovno odprl. Leto pozneje je mrliški oglednik celo spremenil zapis v mrliškem listu iz "naključna utopitev" v "utopitev in drugi nedoločeni dejavniki". Preiskovalci so nato začeli znova preverjati izjave prič in ljudi, ki so bili tisto noč na jahti. Pri tem naj bi odkrili več neskladij v opisih dogajanja.

Družina, ki jo je tragedija zaznamovala za vedno

Za naslovnicami in preiskavami je ostala tudi družina. Natalie je za seboj pustila dve hčerki, Natašo Gregson Wagner iz razmerja s producentom Richardom Gregsonom ter Courtney Wagner, ki jo je imela z Robertom Wagnerjem. Po igralkini smrti je skrb za deklici prevzel Wagner, ki je večkrat poudaril, da je bila zaščita družine njegova glavna prioriteta. Nataša Gregson Wagner je v poznejših intervjujih in dokumentarcih odkrito govorila o bolečini, ki jo je povzročila materina prezgodnja smrt. Večkrat je poudarila, da si želi, da bi se javnost Natalie Wood spominjala predvsem kot izjemne igralke, ne pa zgolj kot žrtve ene največjih hollywoodskih skrivnosti.

icon-expand Natalie in Robert s hčerkama. FOTO: Profimedia

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Zakaj se je pozornost usmerila na Roberta Wagnerja?

Leta 2018 je poročnik losangeleškega šerifovega urada John Corina za CBS izjavil, da je Robert Wagner postal "oseba posebnega interesa" v preiskavi. Poudaril je, da je bil Wagner zadnja oseba, ki je bila z Natalie Wood pred njenim izginotjem, in da se nekatere njegove izjave skozi leta niso povsem ujemale z drugimi pričevanji. Preiskovalci so javno povedali tudi, da bi se želeli z Wagnerjem ponovno pogovoriti, saj naj bi nova pričevanja ponujala drugačno sliko dogodkov na jahti. Hkrati so poudarili, da proti njemu niso vložili obtožnice in da ni bil nikoli obtožen kaznivega dejanja. Wagner je vsa namigovanja o vpletenosti v ženino smrt ves čas zanikal.

Teorije, ki še danes delijo javnost

V desetletjih po smrti Natalie Wood so se pojavile številne teorije. Nekateri verjamejo, da je šlo za nesrečo in da je igralka ponoči skušala priti do pomožnega čolna. Drugi menijo, da je pred tem prišlo do prepira na jahti in da vse okoliščine nikoli niso bile ustrezno pojasnjene. Kot piše CBS News, so preiskovalci večkrat poudarili, da jim ni uspelo dokazati niti umora niti nesreče. Prav ta negotovost pa je razlog, da primer ostaja ena največjih hollywoodskih skrivnosti.

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