portret Elisabeth Lederer
Skrivnosti

Skrivnost slike za 278 milijonov evrov

E.R.
27. 12. 2025 03.00
0

Spoznajte zgodbo Elisabeth Lederer, žene iz bogate dunajske družine, čigar portret, ki ga je naslikal Gustav Klimt, je po neverjetnih zapletih dosegel vrtoglavo ceno na dražbi.

Gustav Klimt je svetu najbolj znan po sliki Poljub, vendar je eden njegovih najbolj osebnih in razkošnih umetniških dosežkov prav Portret Elisabeth Lederer. Slika, nastala med letoma 1914 in 1916, je na dražbi v New Yorku dosegla neverjetnih 236,4 milijona dolarjev (slabih 278 milijonov evrov), kar jo uvršča med najdražja moderna umetniška dela vseh časov. Po vrednosti jo presega le Leonardov Odrešenik sveta, piše hrvaški Story.

Prodaja je potekala v novem sedežu Sotheby's v stavbi Breuer, kjer je delo po 20-minutni dražbi med šestimi ponudniki postalo najdražja prodaja v zgodovini hiše.

Kdo je bila Elisabeth Lederer?

Elisabeth Lederer je izhajala iz ene najbogatejših dunajskih družin, ki je bila v času Avstro-Ogrske takoj za Rothschildi. Klimt je bil pogost gost v njihovem domu in je naslikal več članov družine, a prav Elisabeth je bila tista, ki ga je najbolj prevzela.

Na njenem portretu je delal skoraj tri leta, kar kaže na izjemno osebno predanost.

Klimt jo je upodobil v razkošni, skoraj imperialni obleki, navdihnjeni s kitajskimi dvorniškimi portreti. Slika je prežeta z ornamentiko, teksturami in barvami, ki odražajo razkošje dunajske elite tik pred tem, ko je nacistična Nemčija leta 1938 priključila Avstrijo in družini Lederer zaplenila premoženje.

Portret je preživel le zato, ker so ga nacisti označili za preveč judovskega, da bi bil vreden česarkoli, zato ga niso prodali ali uničili.

Portret Elisabeth Lederer
Portret Elisabeth Lederer FOTO: Profimedia

Tragična usoda Elisabeth Lederer

Po pobegu družine iz Avstrije je Elisabeth doživela vrsto osebnih tragedij: izgubila je otroka, njen mož jo je zapustil, sama pa je poskušala najti način, kako preživeti v nacistični Evropi.

V obupu je začela trditi, da je njen biološki oče Gustav Klimt. Glede na umetnikov sloves zapeljivca in njegovo intenzivno predanost njenemu portretu se je zgodba zdela verjetna. Čeprav danes velja za izmišljeno, je njena mati podpisala izjavo, ki je potrjevala Klimtovo očetovstvo – in nacistične oblasti so ji na tej podlagi izdale zaščitne dokumente.

Eden velikih izumiteljev vseh časov je bil tudi največji nacist
Preberi še
Eden velikih izumiteljev vseh časov je bil tudi največji nacist

Od družinske dediščine do zbirke Leonarda A. Lauderja

Po vojni je portret postal del zbirke ameriškega milijarderja Leonarda A. Lauderja, dediča kozmetičnega imperija Estée Lauder, ki je umrl leta 2025. Prav njegova zbirka je bila osrednji del zgodovinske dražbe v Sotheby's, kjer je Klimtovo delo zasijalo kot vrhunec večera.

Večer rekordov v Sotheby's

Dražba je skupno dosegla 829 milijonov evrov, kar je največ v zgodovini hiše. Poleg Klimtove mojstrovine so izstopale še druge prodaje:

Jean-Michel Basquiat – Krone (Peso Neto): 48,3 milijona dolarjev

Cecily Brown – Visoka družba: 9,8 milijona dolarjev

Maurizio Cattelan – Amerika, 18-karatno zlato stranišče: 12,1 milijona dolarjev

Klimtov portret, visok skoraj dva metra, je postal druga najdražja slika, prodana na dražbi v zgodovini, takoj za Leonardovim Odrešenikom sveta.

Umetnina, ki je preživela zgodovino

Portret Elisabeth Lederer ni le izjemno umetniško delo, temveč tudi pričevanje o razkošju, izgubi, preživetju in zgodovinskih pretresih. Preživel je nacistični rop, vojno, družinske tragedije in desetletja negotovosti – danes pa stoji kot simbol dunajske secesije in Klimtovega neprekosljivega mojstrstva.

Njegova rekordna prodaja potrjuje, da Klimt ostaja eden najvplivnejših umetnikov moderne dobe, Elisabeth Lederer pa skrivnostna muza, ki še naprej buri domišljijo umetnostnega sveta.

Vir: story.hr

Skrivnosti

Koliko Slovenci zapravijo za božična darila in kaj podarjajo?

