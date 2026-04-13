Skrivnost Flannan Isles: Trije moški izginili brez sledu

Kaj se je zgodilo decembra 1900

Decembra leta 1900 so na oddaljenem škotskem otočju Flannan Isles izginili trije svetilničarji – James Ducat, Thomas Marshall in Donald MacArthur. Njihova naloga je bila vzdrževanje svetilnika na otoku Eilean Mòr, kjer so živeli v popolni izolaciji. Prvi znak, da nekaj ni v redu, se je pojavil 15. decembra, ko je mimo plula ladja in opazila, da svetilnik ne sveti. Nekaj dni pozneje je na otok prispela oskrbovalna ladja, kjer pa jih ni pričakal nihče.

Grozljiv prizor na otoku

Ko so reševalci vstopili v svetilnik, so našli prizor, ki je bil hkrati urejen in zaskrbljujoč. Vrata so bila zaprta, postelje neurejene, ura ustavljena, ena od zaščitnih oblek pa je ostala v notranjosti. Ni bilo znakov boja ali nasilja, prav tako ni bilo nobene sledi o tem, kam so trije moški izginili. Kot navaja Royal Museums Greenwich, so našli tudi pripravljeno opremo in urejen prostor, kar kaže, da odhod ni bil načrtovan.

Skrivnostni svetilnik na Flannan Isles

Uradna razlaga: narava kot morilec?

Preiskava, ki jo je vodil nadzornik Robert Muirhead, je zaključila, da so se moški najverjetneje odpravili proti obali, da bi zavarovali opremo med slabim vremenom. Tam naj bi jih presenetil močan val in jih odnesel v morje. Ta razlaga temelji na poškodbah na opremi in infrastrukturi ob obali, kjer so našli znake močnega neurja, kot poroča Northern Lighthouse Board.

Nelogičnosti, ki vzbujajo dvome

Kljub uradni razlagi ostaja več vprašanj: - Zakaj bi vsi trije zapustili svetilnik, če pravila tega niso dopuščala? - Zakaj eden od njih ni vzel zaščitne opreme? - In zakaj ni bilo najdenih nobenih trupel? Dodatno skrivnost poglabljajo zapisi o vremenu, ki naj ne bi bilo tako ekstremno, kot so kasneje trdili, kar izpostavljajo zgodovinski zapisi o dogodku, kot piše History.co.uk.

Teorije, ki so nastale skozi desetletja

Zaradi pomanjkanja jasnih odgovorov so se razvile številne teorije: - nesreča zaradi narave, - konflikt med svetilničarji, - psihološki zlom zaradi izolacije, - celo nadnaravne razlage. Čeprav večina strokovnjakov podpira razlago o valu, skrivnost nikoli ni bila dokončno razrešena.

Skrivnost, ki živi še danes

Izginotje treh svetilničarjev na Flannan Isles ostaja ena najbolj znanih nerešenih zgodb v pomorski zgodovini. Primer pogosto primerjajo z ladjo Mary Celeste, saj v obeh primerih ljudje izginejo brez jasnega razloga. Dogodek še danes navdihuje knjige, filme in razprave, kar dokazuje, da nekatere skrivnosti preprosto ne izginejo – le postanejo del zgodovine.

