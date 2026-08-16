Skrivnostni Blood Falls: Antarktična oaza starodavnih mikrobov

Blood Falls je naravna znamenitost na Antarktiki, ki jo je leta 1911 odkril Thomas Griffith Taylor. Rdeča voda nastane zaradi velike količine železa, ki ob stiku z zrakom hitro zarjavi. Ta slana voda priteče izpod ledenika in prihaja iz globokega podzemnega sistema, ki je bil več milijonov let popolnoma zaprt in ločen od sveta. Kljub temi, mrazu in visoki slanosti v tem okolju živijo posebni mikroorganizmi. Danes raziskovalci proučujejo te organizme, saj jim pomagajo bolje razumeti starodavno zgodovino Antarktike.
Več kot le preproste bakterije
Znanstveniki so preučili 167 vzorcev z območja Blood Falls na Antarktiki. Z analizo RNK so potrdili, da v teh ekstremnih razmerah živijo morski mikrobi, kot so diatomeje in bičkarji. Raziskava je pokazala, da ta bitja niso le naključno prinešena z vetrom, temveč so se prilagodila na visoko slanost in temo. Njihove genetske posebnosti dokazujejo, da so ti mikrobi zaradi dolgotrajne izolacije postali drugačni od svojih sorodnikov v odprtem morju.
Mehanizmi preživetja: Kako organizmi preživijo brez svetlobe in v ekstremnem mrazu
Organizmi v Blood Falls so se naučili preživeti v ekstremnih razmerah pod ledom. Ker je tamkajšnja slana voda odporna na zmrzovanje, jim omogoča, da v mrazu in temi živijo v tekoči obliki. Raziskovalci pravijo, da gre za živi arhiv preteklosti, saj nam ti mikrobi kažejo, kako trdoživo je lahko življenje na našem planetu in morda celo kje drugje v vesolju.
Krvavi slapovi kot živo okno v zgodovino Zemlje
Raziskovalci opozarjajo, da so mikroorganizmi v Blood Falls izjemno pomembni. Ti nam kažejo, kako so se starodavna živa bitja prilagodila na težke razmere. Takšna mesta so kot biološke časovne kapsule, ki jih moramo zaščititi. Zaradi podnebnih sprememb in taljenja ledu so ta območja ogrožena, a nam dajejo dragoceno znanje o preživetju vrst. Delo Angele Zoumplis tako odpira pot novim raziskavam v globinah Antarktike.
Vir: sciencealert
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