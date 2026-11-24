Ameriška gozdarska služba objavila stare dokumente o Bigfootu

Ameriška gozdarska služba je v svojem javnem arhivu objavila tri zgodovinske dokumente, povezane z domnevnimi opažanji Bigfoota oziroma Sasquatcha. Gre za zapise iz Montane in Oregona, ki opisujejo nenavadne stopinje in pričevanja ljudi o srečanjih z velikim, človeku podobnim bitjem. Kot poroča britanski časopis The Guardian, dokumenti vključujejo poročilo o preiskavi iz leta 1982, časopisni članek iz leta 2003 in starejše osebno pričevanje prebivalca Montane. Njihova objava je znova spodbudila zanimanje za skrivnostno bitje, ki naj bi po pripovedih že desetletja prebivalo v odročnih severnoameriških gozdovih.

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Nenavadne stopinje v Oregonu: biolog raziskoval njihov izvor

Med objavljenimi dokumenti posebno pozornost vzbuja poročilo iz leta 1982. Takrat je biolog za prostoživeče živali Rodney Johnson raziskoval nenavadne odtise na območju narodnega gozda Umatilla v severovzhodnem Oregonu. Preiskava se je začela po prijavah nenavadnih stopinj na območju porečja potoka Mill Creek. Johnson je obiskal tri lokacije, na dveh pa so preiskovalci izdelali mavčne odlitke odtisov. Nekateri so bili dolgi približno 38 centimetrov in široki okoli 18 centimetrov. Na prvi pogled so bili odtisi nenavadni, vendar je biolog navedel več razlogov, zaradi katerih je dvomil, da jih je pustilo veliko dvonožno bitje. Med drugim ga je zmotilo, da se dolžina koraka ni spreminjala glede na naklon terena. Prav tako so bili odtisi manj globoki, kot bi pričakovali glede na težo domnevnega bitja. Pozornost je namenil tudi obliki prstov, ki niso kazali značilnosti, kakršne bi pričakoval pri takšnih stopinjah. Kljub dvomom Johnson ni povsem izključil možnosti, da bi bili odtisi pristni. Opozoril je namreč, da bi moral nekdo za izdelavo takšne ponaredbe vložiti precej truda in pozornosti v podrobnosti. Drugi preiskovalec, ki je sodeloval pri primeru, je pozneje podal precej bolj neposredno oceno. Po njegovem mnenju je šlo za zelo domiselno poskusno prevaro. S tem je bila preiskava domnevnih sledi Bigfoota v Oregonu zaključena, ne da bi njihov izvor dokončno pojasnili.

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V Montani naj bi skrivnostno bitje odneslo truplo losa

Med objavljenimi zapisi je tudi pričevanje Lea Kinneyja iz Montane, ki je leta 1980 opisal nenavaden dogodek iz leta 1949. Kinney se je s tremi spremljevalci odpravil v gozd, da bi poiskali truplo losa. Ko so prispeli na kraj, so našli le še notranje organe živali. V snegu so opazili velike stopinje, ki so vodile stran od ostankov. Po njihovem prepričanju je neznano bitje truplo odneslo oziroma odvleklo skozi gozd. Skupina je sledila sledem, vendar se je po določenem času odločila, da ne bo nadaljevala iskanja. Kinney je v svojem zapisu omenjal tudi nenavaden vonj in grgrajoče oziroma godrnjajoče zvoke, ki naj bi jih slišali v bližini. Bitja sicer niso neposredno videli. V pričevanju je opisal tudi poznejši dogodek iz leta 1950, ko naj bi drug prebivalec istega območja našel podobne stopinje ter zaznal močan vonj in nenavadne zvoke. Zapis je zanimiv predvsem zato, ker prikazuje, kako so ljudje v odročnih predelih Montane že pred desetletji razlagali nenavadne dogodke v gozdu. Vendar gre za osebno pričevanje, ne za znanstveno potrjeno ugotovitev.

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Našli naj bi več sto skrivnostnih stopinj

Tretji dokument je časopisni članek iz leta 2003, objavljen v časopisu Clark Fork Valley Press. Opisuje domnevno najdbo več sto nenavadnih stopinj v Montani. Po navedbah časopisa so prebivalci na območju ob reki Clark Fork opazili velike odtise, ki so vodili proti gozdu. Nekateri so bili prepričani, da pripadajo neznanemu bitju, drugi pa so dvomili o njihovi pristnosti. Ena od prič je povedala, da sprva ni verjela zgodbam, dokler stopinj ni videla sama. Kljub velikemu zanimanju so bile sledi kratkotrajne, saj je večino naslednji dan izpral dež.

Podobna srečanja so letos prijavili tudi v Kanadi

Zanimanje za Bigfoota se je v zadnjih mesecih povečalo tudi zaradi več nenavadnih prijav iz kanadske province Ontario. Junija 2026 so prebivalci podeželskega območja Chatham-Kent poročali o srečanjih z velikimi, človeku podobnimi postavami. Ena od prič je opisala večerni dogodek, ko naj bi v okolici nenadoma utihnile ptice, veter pa se je umiril. Nato naj bi se med drevesi pojavila velika postava, ki se je kmalu zatem umaknila nazaj v gozd. Še bolj nenavadno je bilo pričevanje druge osebe, ki naj bi naslednje jutro ob sončnem vzhodu opazila dve bitji. Eno naj bi bilo večje, drugo manjše, slednje pa naj bi imelo izrazito rjavkasto obarvano dlako. Po navedbah priče sta iskali hrano med odpadki. Ko je oseba udarila po lesu, da bi ju prestrašila, naj bi bitji odgovorili s podobnim trkanjem. Območje Chatham-Kent je sicer eno najmanj gozdnatih in najbolj kmetijsko usmerjenih območij province, zato so bila domnevna srečanja še toliko bolj presenetljiva.

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Koliko dokazov o Bigfootu pravzaprav obstaja?

Bigfoot, znan tudi pod imenom Sasquatch, je eno najbolj znanih skrivnostnih bitij severnoameriškega izročila. Opisujejo ga kot veliko, dlakavo dvonožno bitje, ki naj bi živelo predvsem v odročnih gozdovih in se izogibalo ljudem. V zadnjih desetletjih so se zvrstila številna pričevanja o nenavadnih srečanjih, velikih stopinjah in skrivnostnih zvokih v gozdovih. Washington Post je ob poročanju o novih dokumentih opozoril tudi na dolgoletno zanimanje ameriške gozdarske službe za to tematiko, ki se je v preteklosti občasno pokazalo tudi z javnimi dogodki in predstavitvami. Po podatkih projekta Bigfoot Mapping Project je v njihovi zbirki več kot 16.000 prijav domnevnih opažanj. Vendar je treba razumeti, da gre za zbrane prijave posameznikov, ne za preverjene dokaze o obstoju neznane živalske vrste. Tudi znanstveniki do danes niso potrdili obstoja Bigfoota. Raziskovalci opozarjajo predvsem na pomanjkanje oprijemljivih dokazov, kot so ostanki telesa, kosti ali genetski vzorci, ki bi omogočili zanesljivo določitev vrste.

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