Pojav, ki ga znanost ne zna razložiti

Astronomi so naleteli na osupljivo skrivnost v naši galaktični soseščini, poroča Science Alert. Le 731 svetlobnih let od Zemlje so opazili droben ostanek mrtve zvezde, belo pritlikavko RXJ0528+2838, ki jo obdaja svetleč lok v več barvah – pojav, ki ga po trenutnem razumevanju ne bi smelo biti. Gre za strukturo, ki je v drugih okoliščinah sicer znana, vendar v tem primeru ni prisoten noben običajen mehanizem, ki bi lahko ustvaril tako izrazito meglico. Prav to je raziskovalce povsem presenetilo. Astronomka Simone Scaringi z Univerze Durham je ob odkritju povedala: "Našli smo nekaj, česar še nismo videli, in, kar je še pomembneje, nekaj povsem nepričakovanega. Presenečenje, da bi domnevno tih sistem brez diska lahko poganjal tako spektakularno meglico, je bil eden tistih redkih 'vau' trenutkov."

Kaj sploh so bele pritlikavke?

Bele pritlikavke so izjemno gosti ostanki zvezd, podobnih našemu Soncu, ki so zaključile svojo življenjsko pot. Ko zvezdi zmanjka goriva za jedrsko zlivanje, se njeno jedro sesede, zunanji sloji pa se razpršijo v vesolje. Nastane objekt velikosti Zemlje, a z maso, ki lahko doseže 1,4 mase Sonca. Pogosto se bele pritlikavke nahajajo v binarnih sistemih, kjer iz spremljevalne zvezde vlečejo snov. Ta proces lahko povzroči nastanek diska materiala, ki kroži okoli pritlikavke in ustvarja izbruhe ter udarne valove. Toda RXJ0528+2838 je drugačna.

Meglica brez diska – znanstvena uganka

Pri tej beli pritlikavki ni nobenega znaka, da bi imela disk snovi, iz katerega bi lahko nastali iztoki. Kljub temu jo obdaja velik lok, ki ga sestavljajo emisije vodika, kisika in dušika. Analize kažejo, da ta iztok traja že približno tisoč let, kar je povsem nezdružljivo z običajnimi, kratkotrajnimi termonuklearnimi izbruhi. Sistem ima sicer spremljevalno zvezdo z majhno maso, vendar to ne pojasni oblike in moči opaženega vala. Raziskovalci zato domnevajo, da ima bela pritlikavka izjemno močno magnetno polje, ki bi lahko preusmerilo snov iz spremljevalke neposredno na površje pritlikavke, brez nastanka diska. Takšen proces bi lahko ustvaril odtok, ki ga sicer ne bi pričakovali.

Astronom Krystian Ilkiewicz iz Astronomskega centra Nikolaj Kopernik je ob tem poudaril: "Naša opazovanja razkrivajo močan odtok, ki ga po našem trenutnem razumevanju ne bi smelo biti." Dodaja še: "To odkritje izpodbija standardno sliko o tem, kako se snov premika in interagira v teh ekstremnih binarnih sistemih."

Zakaj je odkritje tako pomembno?

Udarni valovi okoli zvezd so ključni za razumevanje, kako se snov prenaša, segreva in preoblikuje v vesolju. Če lahko bele pritlikavke ustvarjajo močne iztoke tudi brez diska, to pomeni, da je treba obstoječe modele teh sistemov temeljito posodobiti. Odkritje RXJ0528+2838 tako odpira nova vprašanja o vlogi magnetnih polj, dinamiki binarnih sistemov in evoluciji mrtvih zvezd. Hkrati pa kaže, da je vesolje še vedno polno presenečenj – tudi tam, kjer smo mislili, da že vse razumemo.

