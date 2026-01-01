Moskisvet.com
Spomenik Babe Vange
Skrivnosti

Baba Vanga: Srhljiva napoved za 2026

E.R.
01. 01. 2026 01.30
2

Poglejte, kaj pravi napoved slepe bolgarske prerokovalke...

Ko se približuje novo leto, se na družbenih omrežjih tradicionalno znova prebudi zanimanje za prerokbe in napovedi o prihodnosti. Med najbolj omenjenimi imeni je tudi tokrat Baba Vanga, bolgarska slepa mistikinja, ki je umrla leta 1996, a njene domnevne vizije še vedno burijo domišljijo milijonov.

V zadnjih tednih so se privrženci osredotočili na eno izmed njenih najbolj razpravljanih napovedi, ki naj bi se nanašala na leto 2026. Po pisanju britanskega časnika Express naj bi Baba Vanga opozorila, da bo človeštvo kmalu spoznalo, da je šlo predaleč – predvsem na področju tehnologije in etike.

Spomenik Babe Vange
Spomenik Babe Vange FOTO: Shutterstock

Tehnologija in etika: leto, ko naj bi svet spoznal svoje meje

Po interpretacijah njenih privržencev naj bi se v letu 2026 zgodil globalni premislek o tehnološkem napredku. Ne zaradi enega samega katastrofalnega dogodka, temveč zaradi postopnega kopičenja:

mednarodnih napetosti,

hitrih znanstvenih prebojev,

sprememb v medčloveških odnosih zaradi tehnologije.

Portal Sky History poudarja, da se prerokbe o letu 2026 pogosto pojavljajo v obdobjih, ko svet doživlja občutek negotovosti in hitrih sprememb.

Gospodarska negotovost naj bi se nadaljevala

Čeprav so številne napovedi Baba Vange o finančnih pretresih povezane z letom 2025, Express navaja, da nekateri privrženci verjamejo, da se bo globalna gospodarska nestabilnost nadaljevala tudi v 2026.

Zdravstveni preboji in etične dileme

Daily Mail izpostavlja, da se med najbolj razširjenimi prerokbami pripisuje tudi opozorila o prehitrem razvoju znanosti in medicine. Po teh razlagah naj bi Baba Vanga napovedala:

hiter razvoj sintetične biologije,

napredek pri presaditvah organov,

možnost množične proizvodnje umetnih organov do leta 2046,

pomembne preboje pri zgodnjem odkrivanju raka.

Nekateri privrženci celo menijo, da bi lahko že leta 2026 vsaj ena večja država uvedla krvne teste za zgodnje odkrivanje več vrst raka, kar bi sprožilo tako upanje kot tudi razprave o stroških, lažnih pozitivnih rezultatih in dostopnosti.

Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test
Preberi še
Ali boste čez 10 let umrli? Odgovor skriva krvni test

Kdo je bila Baba Vanga?

Baba Vanga, rojena kot Vangelija Pandeva Gušterova, je postala znana v času hladne vojne, ko so se po Balkanu širile zgodbe o njenih domnevnih sposobnostih jasnovidnosti. Umrla je leta 1996 zaradi raka dojke, a njeni privrženci verjamejo, da je za seboj pustila na tisoče prerokb, ki naj bi segale vse do leta 5079.

Njene napovedi naj bi se prenašale ustno, predvsem prek družinskih članov, med njimi tudi njene nečakinje Krasimire Stojanove.

Med slavo in skepticizmom

Podporniki Baba Vange jo pogosto povezujejo z velikimi svetovnimi dogodki, kot so:

napadi 11. septembra,

smrt princese Diane,

naravne katastrofe.

Skeptiki pa opozarjajo, da so številne prerokbe nejasne, nedokumentirane in odprte za različne interpretacije. Sky History poudarja, da je večina pripisanih napovedi težko preverljivih, saj ne obstajajo uradni zapisi njenih izjav.

Ne glede na to, ali prerokbam verjamemo ali ne, ostaja dejstvo, da Baba Vanga tudi desetletja po smrti ostaja ena najbolj fascinantnih osebnosti sodobne mitologije. Njene domnevne napovedi za leto 2026 so ponovno sprožile razprave o tehnologiji, etiki, znanosti in prihodnosti človeštva – temah, ki so danes bolj aktualne kot kadarkoli.

Vir: Express,Sky History & Daily Mail

Baba Vanga prerokbe napovedi 2026 tehnologija etika znanost
Znanost

Zakaj alkohol drugače vpliva na ženske?

KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
traparija 01. 01. 2026 14.31
1 1
na telefon aplikacijah za zdolgočaseno rajo ki je sama sebi v napoto in se nima kam dat. na telefon aplikacijah kjer se zdolgočasena raja potrjuje. družbenih omrežjih, haha.
ODGOVORI
amedeo 01. 01. 2026 13.23
5 1
Že leta 90 je napovedovala o tehnologiji, ki še sploh ni obstajala in to bolgarka stara 85 let...pa kdo to verjame?
ODGOVORI
