Baba Vanga napovedala, kaj čaka svet leta 2027: napoved buri duhove

Baba Vanga naj bi napovedala prihod 'superljudi'

Po najnovejših zapisih, ki se širijo po spletu, naj bi bolgarska jasnovidka Baba Vanga za leto 2027 napovedala nenavadno spremembo človeštva. Po tej različici naj bi se pri delu ljudi pojavile nekakšne nadčloveške sposobnosti. Trditev je v zadnjih dneh objavilo več medijev. Bolgarski portal Fakti je pri tem opozoril na bistveno težavo: ni zanesljivega dokumenta, ki bi dokazoval, da je Baba Vanga to napoved zares izrekla. Prav zato je treba zgodbo razumeti kot domnevno prerokbo, ki ji je pripisano njeno ime, in ne kot napoved, za katero obstaja zgodovinski dokaz.

Skrivnostna bolezen ali genetski poskus

Najbolj nenavaden del zgodbe je razlaga, kako naj bi do spremembe prišlo. Po različicah napovedi, ki se trenutno širijo, bi bila lahko povod skrivnostna bolezen ali genetski poskus. Posledice naj bi bile takšne, da bi majhen del ljudi razvil sposobnosti, ki bi jih lahko opisali kot nadčloveške. Kaj naj bi te sposobnosti pomenile, ni jasno. Objave ne navajajo, ali naj bi šlo za večjo telesno moč, hitrejše zdravljenje, izjemne kognitivne sposobnosti ali kaj povsem drugega. Prav ta nedoločnost je eden od razlogov, zakaj je zgodbo tako težko preveriti. Portal News9live pri poročanju o domnevni napovedi prav tako poudarja, da zanjo ni preverjenega vira in da gre za trditev, ki kroži predvsem po spletu.

icon-expand Baba Vanga je umrla pred skoraj 30 leti. FOTO: Adobe Stock

Baba Vanga je umrla pred skoraj 30 leti

Vangelija Pandeva Gušterova, bolj znana kot Baba Vanga, je umrla 11. avgusta 1996. Bolgarska nacionalna radiotelevizija je ob 25. obletnici njene smrti zapisala, da njene domnevne prerokbe še vedno sprožajo številne razprave in tudi precej špekulacij. Vanga je bila v Bolgariji znana kot jasnovidka, ki so jo obiskovali ljudje z različnimi osebnimi težavami. Njena slava je sčasoma presegla meje države, po njeni smrti pa se je seznam dogodkov, ki naj bi jih napovedala, še naprej povečeval. Prav tukaj pa se začne največja težava.

Večina njenih slavnih prerokb nima jasnega izvora

Baba Vanga za seboj ni pustila preverljive zbirke napovedi, zapisane po letih. To pomeni, da je pri številnih trditvah zelo težko ugotoviti, kdaj naj bi jih izrekla, komu jih je povedala in v kakšnem kontekstu. The Guardian je v obsežni analizi njenega mita letos opozoril, da številne prerokbe, ki jih danes najdemo na spletu, niso bile nikoli zapisane, poleg tega pa ni znanih niti posnetkov njenih srečanj s posamezniki. Raziskovalci zato opozarjajo, da so se številne izjave skozi leta spreminjale, dopolnjevale in prilagajale aktualnim dogodkom. To je pomembno tudi pri napovedi za leto 2027. Ni namreč mogoče pokazati na izvirni zapis Babe Vange, v katerem bi bilo jasno navedeno, da bodo prav leta 2027 nekateri ljudje zaradi bolezni ali genetskega posega pridobili nadčloveške sposobnosti.

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Zakaj se njene prerokbe vsako leto vračajo?

Razlog je precej preprost. Baba Vanga je postala del sodobne internetne kulture. Vsako leto se pojavijo seznami domnevnih napovedi za prihodnjih dvanajst mesecev. Ko se zgodi večji dogodek, se nato pogosto poišče stara nejasna izjava in se jo poveže z njim. Britanski The Skeptic je v analizi Vanginih prerokb opozoril prav na ta problem. Pri številnih slavnih napovedih je mogoče slediti njihovemu širjenju šele po njeni smrti, medtem ko ni mogoče zanesljivo dokazati, da jih je Vanga izrekla v času svojega življenja. Zato se njeno ime pojavlja ob vojnah, naravnih nesrečah, gospodarskih krizah, umetni inteligenci, vesolju in drugih velikih temah.

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Bi lahko ljudje dejansko dobili nadčloveške sposobnosti?

Če zgodbo za trenutek pustimo ob strani in pogledamo z znanstvenega vidika, za scenarij, ki se trenutno pripisuje Vangi, ni dokazov. Genetske raziskave sicer napredujejo in znanstveniki že danes proučujejo, kako genetske spremembe vplivajo na človekove lastnosti. Toda to je zelo daleč od trditve, da bi skrivnostna bolezen ali poskus čez noč ustvaril ljudi z nenavadnimi sposobnostmi. Tudi aktualna poročila o domnevni Vangini napovedi ne ponujajo znanstvenega dokaza za takšen razvoj. Loksatta zato opozarja, da za trditev o supermočeh trenutno ni znanstvene podlage. Če se bo prihodnje leto res zgodilo kaj nenavadnega, se bo zato šele takrat pokazalo, ali je šlo za prerokbo ali še en primer napovedi, ki je dobila svoj pomen šele mnogo let po tem, ko naj bi bila izrečena.

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