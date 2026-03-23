V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni

Za nekatere je ljubosumje začimba ljubezni, za druge pa najhujši sovražnik razmerja. Astrologi pa pravijo, da nekatera astrološka znamenja preprosto ne morejo skriti tistega znanega mršenja, ko nekdo pomotoma všečka vse fotografije vašega partnerja iz leta 2019. Spodaj so navedeni štirje astrološki znaki, ki so v razmerju precej ljubosumni.
Škorpijon
Škorpijoni so kralji intenzivnosti! Pri njih velja pravilo "vse ali nič", in ko ljubijo, ljubijo z vsem srcem. A njihova strast nosi tudi kanček posesivnosti. Če je vaš partner škorpijon, se pripravite na resna vprašanja, kot je: "Kdo je tisti Marko, ki mu je bila všeč tvoja slika?" Ja, in to bo verjetno sledilo potem, ko bo že vedel, da gre za kolega iz podjetja.
Rak
Čeprav je rak sprva nežen in občutljiv, mu ni všeč, če se nekdo preveč pogovarja z njegovo ljubljeno osebo. Njegovo ljubosumje izvira iz potrebe po varnosti – in malo iz domiselnih scenarijev, ki si jih ustvarja. Če na njegovo sporočilo ne odgovoriš v 10 minutah, si je verjetno že zamislil mini dramo v treh dejanjih.
Lev
Levi ljubijo pozornost – in si želijo ekskluzivnosti! Če ste v razmerju z levom, vedite, da želi biti edini razlog za vaš nasmeh. Če se smejiš sporočilu svojega bivšega fanta iz osnovne šole, tega lev zlepa ne bo pozabil.
Bik
Bik ne mara sprememb, še manj pa tekmovalnosti. Ko ljubi, ljubi vztrajno in predano, če pa posumi, da nekdo "vdira na njegovo ozemlje", boste začutili blago, pasivno ljubosumje ... ki traja in traja. In ja, bik si zapomni vsak pogled, ki ste ga kdaj namenili natakarju.
Vir: index.hr
