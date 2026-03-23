V teh znamenjih so rojeni moški, ki so najbolj ljubosumni

23. 03. 2026 04.00
Katerim znakom horoskopa je v zvezdah zapisano, da so po naravi ljubosumna? Preverite v nadaljevanju.

Za nekatere je ljubosumje začimba ljubezni, za druge pa najhujši sovražnik razmerja. Astrologi pa pravijo, da nekatera astrološka znamenja preprosto ne morejo skriti tistega znanega mršenja, ko nekdo pomotoma všečka vse fotografije vašega partnerja iz leta 2019. Spodaj so navedeni štirje astrološki znaki, ki so v razmerju precej ljubosumni.

Škorpijon

Škorpijoni so kralji intenzivnosti! Pri njih velja pravilo "vse ali nič", in ko ljubijo, ljubijo z vsem srcem. A njihova strast nosi tudi kanček posesivnosti. Če je vaš partner škorpijon, se pripravite na resna vprašanja, kot je: "Kdo je tisti Marko, ki mu je bila všeč tvoja slika?" Ja, in to bo verjetno sledilo potem, ko bo že vedel, da gre za kolega iz podjetja.

Rak

Čeprav je rak sprva nežen in občutljiv, mu ni všeč, če se nekdo preveč pogovarja z njegovo ljubljeno osebo. Njegovo ljubosumje izvira iz potrebe po varnosti – in malo iz domiselnih scenarijev, ki si jih ustvarja. Če na njegovo sporočilo ne odgovoriš v 10 minutah, si je verjetno že zamislil mini dramo v treh dejanjih.

Lev

Levi ljubijo pozornost – in si želijo ekskluzivnosti! Če ste v razmerju z levom, vedite, da želi biti edini razlog za vaš nasmeh. Če se smejiš sporočilu svojega bivšega fanta iz osnovne šole, tega lev zlepa ne bo pozabil.

Bik

Bik ne mara sprememb, še manj pa tekmovalnosti. Ko ljubi, ljubi vztrajno in predano, če pa posumi, da nekdo "vdira na njegovo ozemlje", boste začutili blago, pasivno ljubosumje ... ki traja in traja. In ja, bik si zapomni vsak pogled, ki ste ga kdaj namenili natakarju.

Vir: index.hr

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

