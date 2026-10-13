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maska, Yup'ik, Alaska
Skrivnosti

Kot iz filma Maska: na Aljaski odkrili 400 let star lesen obraz

B.R.
13. 10. 2026 03.36
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Na Aljaski so iz zemlje, ki je stoletja ohranjala predmete iz preteklosti, izkopali leseno masko, staro približno 400 let. Nenavaden obraz je na prvi pogled videti kot iz domišljijskega filma, toda za staroselsko ljudstvo Yup'ik ima odkritje precej globlji zgodovinski in kulturni pomen.

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Maska, ki je stoletja čakala pod zamrznjeno zemljo

Arheološko najdišče Nunalleq leži v bližini vasi Quinhagak na jugozahodu Aljaske, ob obali Beringovega morja. Tamkajšnje najdbe raziskovalcem omogočajo vpogled v življenje ljudstva Yup'ik pred trajnejšimi stiki z Evropejci.

Kot pojasnjuje spletni muzej Nunalleq Digital Museum, so arheologi na tem območju našli številne lesene maske, orodje, orožje, okrasne predmete in predmete za vsakdanjo rabo. Posebnost najdišča je permafrost oziroma trajno zamrznjena tla, ki so pomagala ohraniti les in druge organske materiale, ki bi v običajnih razmerah že zdavnaj razpadli.

Med najbolj zanimivimi najdbami so maske, izdelane iz lesa, ki so jih arheologi odkrili med izkopavanji. Nekatere prikazujejo živali, druge človeške obraze, pri posameznih pa se človeške in živalske poteze prepletajo.

Ob pogledu na nekatere nenavadno oblikovane obraze se marsikdo spomni kultne komedije Maska iz leta 1994, v kateri je Jim Carrey zaigral Stanleyja Ipkissa, ki po odkritju skrivnostne maske dobi nadnaravne sposobnosti.

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Kaj so maske pomenile ljudstvu Yup'ik?

Maske so imele pomembno vlogo pri obredih, plesih in pripovedovanju zgodb. Ljudstvo Yup'ik je skozi umetnost izražalo odnos do živali, narave in duhovnega sveta.

V zimskih mesecih so bila pomembna skupnostna praznovanja, na katerih so ljudje plesali, peli in pripovedovali zgodbe. Maske so bile del teh obredov, njihova oblika pa je lahko predstavljala žival, človeka ali bitje iz duhovnega sveta.

Raziskave lesenih mask z najdišča Nunalleq so pokazale tudi, da so bile nekatere po uporabi namerno poškodovane, zažgane ali odložene na posebna mesta. Zato njihovo stanje danes ni nujno posledica zgolj stoletij v zemlji, ampak je lahko povezano tudi z načinom, kako so jih ljudje ob koncu obredov odložili.

Najdbe razkrivajo zgodbo, ki bi sicer lahko izginila

Nunalleq je izjemno pomemben tudi zato, ker so predmeti ostali povezani z ostanki naselja, v katerem so jih uporabljali. Arheologi lahko zato proučujejo ne le same maske, temveč tudi prostor, kjer so bile najdene, in predmete, ki so ležali v njihovi bližini.

Pri projektu tesno sodelujejo raziskovalci in lokalna skupnost Yup'ik. Najdbe tako niso zgolj predmeti iz daljne preteklosti, temveč del kulturne dediščine, ki jo potomci prebivalcev Nunalleqa še vedno povezujejo s svojo identiteto in tradicijo.

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Viri: Nunalleq Digital Museum, University of Aberdeen, Anchorage Museum, National Geographic

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Aljaska arheologija staroselci zgodovina kultura Nunalleq Yupik ljudstvo Yup'ik
Kriminalne zgodbe

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