Kot iz filma Maska: na Aljaski odkrili 400 let star lesen obraz

Arheološko najdišče Nunalleq leži v bližini vasi Quinhagak na jugozahodu Aljaske, ob obali Beringovega morja. Tamkajšnje najdbe raziskovalcem omogočajo vpogled v življenje ljudstva Yup'ik pred trajnejšimi stiki z Evropejci.

Kot pojasnjuje spletni muzej Nunalleq Digital Museum, so arheologi na tem območju našli številne lesene maske, orodje, orožje, okrasne predmete in predmete za vsakdanjo rabo. Posebnost najdišča je permafrost oziroma trajno zamrznjena tla, ki so pomagala ohraniti les in druge organske materiale, ki bi v običajnih razmerah že zdavnaj razpadli.

Med najbolj zanimivimi najdbami so maske, izdelane iz lesa, ki so jih arheologi odkrili med izkopavanji. Nekatere prikazujejo živali, druge človeške obraze, pri posameznih pa se človeške in živalske poteze prepletajo.

Ob pogledu na nekatere nenavadno oblikovane obraze se marsikdo spomni kultne komedije Maska iz leta 1994, v kateri je Jim Carrey zaigral Stanleyja Ipkissa, ki po odkritju skrivnostne maske dobi nadnaravne sposobnosti.