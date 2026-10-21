Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Ljudje so hodili čez lobanjo.
Skrivnosti

V stari hiši našli otroško lobanjo: zakaj je bila skrita v tleh?

B.R.
21. 10. 2026 02.18
0

Arheologi so na Danskem odkrili nenavadno sled iz železne dobe. V tleh starodavne hiše pri Aalborgu so našli del lobanje majhnega otroka, genetske analize pa so pokazale, da je šlo za dečka, starega komaj dve do štiri leta.

Izberite Moskisvet.com za svoj prednostni vir na Google.

Otroška lobanja v hiši, kjer so ljudje še naprej živeli

Najdba je del nove raziskave, objavljene v reviji Journal of Archaeological Method and Theory. Raziskovalci so proučili človeške ostanke, ki niso bili pokopani na običajnih grobiščih, temveč so jih ljudje v železni in vikinški dobi odlagali v hiše, jame, vodnjake, luknje za stebre in druga bivalna območja.

Eden najbolj nenavadnih primerov prihaja z območja današnjega Aalborga na severu Danske. V železnodobni hiši so našli čelno kost otroške lobanje. Analiza DNK je pokazala, da je pripadala dečku, staremu približno dve do štiri leta, poroča Live Science.

Še bolj nenavadno je, da je kost kazala sled poškodbe, ki jo je povzročil oster predmet. Raziskovalci menijo, da gre za poškodbo z mečem, vendar iz same kosti ni mogoče zanesljivo določiti vseh okoliščin otrokove smrti.

Ljudje so hodili čez lobanjo

Hiša je bila zgrajena približno med 500. in 1. letom pred našim štetjem. Otrokova lobanja pa je bila po radiokarbonskem datiranju lahko do približno dve stoletji starejša od hiše.

To pomeni, da lobanja najverjetneje ni bila položena v tla takoj po otrokovi smrti. Možno je, da je bila nekaj časa shranjena, nato pa so jo pozneje vključili v hišo.

Otrokova lobanja je bila položena v tla hiše, v kateri so ljudje še naprej živeli, je po objavi raziskave pojasnila arheologinja Marianne Hem Eriksen iz Danskega narodnega muzeja.

Ljudje so hodili čez lobanjo.
Ljudje so hodili čez lobanjo. FOTO: Via Ritzau

Zakaj so človeške ostanke shranjevali v hišah?

Na vprašanje ni mogoče dati enega samega odgovora. Raziskovalci so v okviru projekta BODY-POLITICS proučili 192 posameznikov, katerih ostanki so bili najdeni zunaj običajnih grobišč.

Med njimi so bili deli teles, ki so jih našli pod tlemi, v vodnjakih, jamah, ob hišah in na drugih območjih, povezanih z vsakdanjim življenjem. V nekaterih primerih bi lahko šlo za obrede, v drugih za posledice nasilja ali za načine, kako so skupnosti ravnale s telesi umrlih.

Danski raziskovalni portal Ministry of Culture Research Portal raziskavo uvršča med strokovno pregledane znanstvene objave projekta, ki proučuje odnos do telesa, smrti in družbe v železni in vikinški dobi.

Otrok ni bil edini, ki je umrl nasilne smrti

Raziskovalci so v obravnavanem gradivu našli 12 posameznikov z znaki poškodb, ki so nastale pred smrtjo ali okoli časa smrti. Pri polovici so bile poškodbe na glavi, nekateri posamezniki pa so imeli več poškodb.

Raziskovalci so našli 12 posameznikov z znaki poškodb ...
Raziskovalci so našli 12 posameznikov z znaki poškodb ... FOTO: Via Ritzau
Jezero, v katerem so našli desetine okostij – skrivnost, ki je še vedno nerazrešena
Preberi še
Jezero, v katerem so našli desetine okostij – skrivnost, ki je še vedno nerazrešena
Našli ostanke nezemljanov?!
Preberi še
Našli ostanke nezemljanov?!

Viri: Journal of Archaeological Method and Theory, Live Science, Ministry of Culture Research Portal, World Archaeology

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
arheologija Danska železna doba DNK analiza zgodovina arheološka najdba nenavadne najdbe
Skrivnosti

Kaj se je zgodilo v dvigalu? Srhljiva zgodba še vedno buri duhove

24ur.com Telo zvito v nenavaden položaj: kaj se je zgodilo pred 7000 leti?
24ur.com Mladenič iz Sevnice našel skriti zaklad, o katerem mu je pripovedovala babica
24ur.com V Čadrgu po naključju odkrili več tisočletij stare hlode jelke
24ur.com Našli tudi oblačila dveletnika, ki je izginil in umrl v francoskih Alpah
24ur.com Pod poljsko sladoledarno našli grob srednjeveškega viteza
24ur.com Na 4000 let starem glinenem egipčanskem artefaktu odkrili odtis roke
24ur.com Sprožili obsežno iskalno akcijo, dečka naposled našli spečega na kupu perila
Priporoča
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 2010