Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Neverjetno odkritje pretreslo znanost

Neverjetno odkritje pretreslo znanost

Vesolje
0
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
Zabava

Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče

0
45-letnica s telesom boginje
Zabava

45-letnica s telesom boginje

1
Princesa je iz dneva v dan slabše
Novice

Princesa je iz dneva v dan slabše

0
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
Zabava

Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil

0
Ustrelili so ga skupaj z mamo
Kriminalne zgodbe

Ustrelili so ga skupaj z mamo

Tragičen konec življenja 33-letnega branilca ekipe Barcelona SC.
1
Za njun umor so aretirali sina
Kriminalne zgodbe

Za njun umor so aretirali sina

Iz Los Angelesa prihaja šokantna novica. Slavnega režiserja in njegovo ženo je nekdo zabodel do smrti, policija pa je zdaj aretirala njegovega sina.
0
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa
Vesolje

Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repa

Eksoplanet WASP121b prvič razkriva dva ogromna helijeva repa, ki segata čez več kot polovico njegove orbite. Odkritje teleskopa James Webb spreminja razumevanje atmosferskega uhajanja in evolucije planetov.
0
Ste že slišali za 'super-jupiter'?
Skrivnosti

Ste že slišali za 'super-jupiter'?

Rezultati nove raziskave kažejo, da super-Jupitri niso le povečane kopije Jupitra, temveč imajo povsem svojstven videz.
0
Najstarejša opažena supernova, ki je izbruhnila v kozmični zori
Vesolje

Najstarejša opažena supernova, ki je izbruhnila v kozmični zori

Najstarejša opažena supernova, povezana z izbruhom gama žarkov GRB 250314A, je odprla novo poglavje v raziskovanju zgodnjega vesolja.
0
Zakaj mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih?
Skrivnosti

Zakaj mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih?

Ste vedeli, da mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih? Nova raziskava razkriva, zakaj je temu tako.
0
Česa takšnega astronomi v vesolju še niso videli
Vesolje

Česa takšnega astronomi v vesolju še niso videli

Zdaj pa so raziskovalci prvič ujeli nastanek ultrahitrega vetra iz supermasivne črne luknje!
1
V Rusiji se je zgodila huda nesreča
Vesolje

V Rusiji se je zgodila huda nesreča

Po hudi nesreči na kozmodromu Bajkonur, kjer je padla 130-tonska vzdrževalna kabina, je Rusija ostala brez možnosti za izstrelitev novih misij na Mednarodno vesoljsko postajo.
7
Študija razkriva: To imajo skupnega ljudje in zlati prinašalci
Znanost

Študija razkriva: To imajo skupnega ljudje in zlati prinašalci

Nova raziskava Univerze v Cambridgeu je odkrila, da imajo ljudje in zlati prinašalci skupnega veliko več kot smo mislili do sedaj.
0
Neverjetno: To je NASA odkrila v asteroidu Bennu
Vesolje

Neverjetno: To je NASA odkrila v asteroidu Bennu

Novo odkritje v vzorcih z Bennuja podpira teorijo, da so kometi in asteroidi na zgodnjo Zemljo prinesli sestavine za življenje.
0
Apollo 17 razkril starodavno skrivnost Lune
Vesolje

Apollo 17 razkril starodavno skrivnost Lune

Majhen vzorec Lune, zbran leta 1972 med misijo Apollo 17, je razkril presenetljivo odkritje, ki bi lahko spremenilo teorijo nastanka Lune.
0
Zakaj ste vedno lačni? Strokovnjaki razkrivajo presenetljive razloge
Fit

Zakaj ste vedno lačni? Strokovnjaki razkrivajo presenetljive razloge

Registrirani dietetiki so razkrili glavne razloge, zakaj nam možgani pošiljajo signale za lakoto, čeprav se najemo, ter ponudili znanstveno podprte nasvete, kako se počutiti bolj siti.
0
Arhiv člankov
Anketa + Arhiv
Kaj vam gre med prazniki najbolj na živce?
ITM - Index telesne mase

Stanje prehranjenosti ugotavljamo tudi z indeksom telesne mase (ITM), pomeni pa razmerje med telesno težo (v kilogramih) in kvadratom telesne višine (v metrih).

do 18,49 podhranjeni
18,50 - 24,9 normalno prehranjeni
25,0 - 29,0 čezmerno prehranjeni; debelost I. stopnje
30,0 - 39,9 debeli; debelost II. stopnje
40 in več izredno debeli; debelost III. stopnje
novice
Banka Slovenije bo predstavila najnovejše gospodarske napovedi
Banka Slovenije bo predstavila najnovejše gospodarske napovedi
šport
Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
Šok, solze, jeza in leto, ki ga družina Dončić nikoli ne bo pozabila
popin
Ed Sheeran shujšal za 14 kilogramov: 'Opustil sem slabe navade'
Ed Sheeran shujšal za 14 kilogramov: 'Opustil sem slabe navade'
tv oddaje
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Monika je hitro zaključila zgodbo s Petrom: Najlepše šele prihaja
Vizita.si
To, kar počnete vsako noč, lahko uničuje vaše zdravje
To, kar počnete vsako noč, lahko uničuje vaše zdravje
Okusno.je
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Božična večerja: 5 hitrih jedi za gostitelje, ki nimajo časa
Zadovoljna.si
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Shujšal je za 77 kg, zdaj skrbi za svoje zdravje
Moskisvet.com
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Srečo je našla z 22 let mlajšim
Bibaleze.si
To je sin slavnega Jamesa Bonda
To je sin slavnega Jamesa Bonda
Cekin.si
Slovenski vlagatelji v 2026: kako vlagati v času umetne inteligence?
Slovenski vlagatelji v 2026: kako vlagati v času umetne inteligence?
Dominvrt.si
Bogata nagradna igra za še prijetnejše večere doma
Bogata nagradna igra za še prijetnejše večere doma
Vizita.si
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
7 živil, ki imajo več beljakovin kot jajce
RUBRIKE:

Novice Šport Zabava Visoki obrati Tehnologija Potovanja Odnosi Fit Stil Skrivnosti Varni v prometu
Moskisvet.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1356