Zabava
Obnavlja hišo na Hrvaškem: Mislil je, da to ni mogoče
0
Zabava
45-letnica s telesom boginje
1
Novice
Princesa je iz dneva v dan slabše
0
Zabava
Pokazala je svoj pravi obraz: Tako je videti brez ličil
0
Arhiv člankov
Kriminalne zgodbe
Ustrelili so ga skupaj z mamoTragičen konec življenja 33-letnega branilca ekipe Barcelona SC.
1
Kriminalne zgodbe
Za njun umor so aretirali sinaIz Los Angelesa prihaja šokantna novica. Slavnega režiserja in njegovo ženo je nekdo zabodel do smrti, policija pa je zdaj aretirala njegovega sina.
0
Vesolje
Nova uganka za znanstvenike: Planet, ki ima dva repaEksoplanet WASP121b prvič razkriva dva ogromna helijeva repa, ki segata čez več kot polovico njegove orbite. Odkritje teleskopa James Webb spreminja razumevanje atmosferskega uhajanja in evolucije planetov.
0
Skrivnosti
Ste že slišali za 'super-jupiter'?Rezultati nove raziskave kažejo, da super-Jupitri niso le povečane kopije Jupitra, temveč imajo povsem svojstven videz.
0
Vesolje
Najstarejša opažena supernova, ki je izbruhnila v kozmični zoriNajstarejša opažena supernova, povezana z izbruhom gama žarkov GRB 250314A, je odprla novo poglavje v raziskovanju zgodnjega vesolja.
0
Skrivnosti
Zakaj mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih?Ste vedeli, da mačke pogosteje mijavkajo pri moških lastnikih? Nova raziskava razkriva, zakaj je temu tako.
0
Vesolje
Česa takšnega astronomi v vesolju še niso videliZdaj pa so raziskovalci prvič ujeli nastanek ultrahitrega vetra iz supermasivne črne luknje!
1
Vesolje
V Rusiji se je zgodila huda nesrečaPo hudi nesreči na kozmodromu Bajkonur, kjer je padla 130-tonska vzdrževalna kabina, je Rusija ostala brez možnosti za izstrelitev novih misij na Mednarodno vesoljsko postajo.
7
Znanost
Študija razkriva: To imajo skupnega ljudje in zlati prinašalciNova raziskava Univerze v Cambridgeu je odkrila, da imajo ljudje in zlati prinašalci skupnega veliko več kot smo mislili do sedaj.
0
Vesolje
Neverjetno: To je NASA odkrila v asteroidu BennuNovo odkritje v vzorcih z Bennuja podpira teorijo, da so kometi in asteroidi na zgodnjo Zemljo prinesli sestavine za življenje.
0
Vesolje
Apollo 17 razkril starodavno skrivnost LuneMajhen vzorec Lune, zbran leta 1972 med misijo Apollo 17, je razkril presenetljivo odkritje, ki bi lahko spremenilo teorijo nastanka Lune.
0