Samsung stavi na ta telefon: še nikoli tako zaseben

Zasebnost, ki jo uporabnik dejansko nadzira Pri Galaxy S26 Ultra uporabnik zasebnost občuti pri vsakodnevni uporabi. Eden najbolj očitnih primerov je zaslon za zasebnost, ki ga je treba ročno vključiti, nato pa omeji vidljivost vsebine pod določenimi koti. To je rešitev za trenutke, ko je nekdo javnem prostoru ali odprti pisarni, v čakalnici ali na letalu in ne želi, da mu kdo bere čez ramo. Pod površjem pa deluje še več zaščitnih mehanizmov. Knox ostaja temelj Samsung varnostne zaščite. Gre za sistem, ki deluje na ravni strojne in programske opreme hkrati, kar pomeni, da telefon varuje od trenutka prvega vklopa. V praksi to pomeni, da so podatki zaklenjeni v okolju, ki ga je težko prebiti, tudi če bi se kdo tega lotil resno in sistematično.

icon-expand pr članek samsung FOTO: Arhiv naročnika

Funkcije, ki ščitijo, ko je to najbolj pomembno

Moški imajo radi stvari pod nadzorom. Funkcija Preverjanje klicev je eden tistih dodatkov, ki dajejo občutek, da telefon aktivno skrbi za varnost. Sistem preveri, ali je klic sumljiv, in uporabnika opozori, še preden se ta sploh odloči za dvig. Podobno delujejo Opozorila o zasebnosti, ki obvestijo, če aplikacija nenavadno pogosto dostopa do kamere, mikrofona ali lokacije. Zasebni album je še ena funkcija, ki hitro postane nepogrešljiva. Fotografije in videi, ki niso za vsakogar, so shranjeni v ločenem, dodatno zaščitenem prostoru. To je tisti del telefona, ki pripada izključno uporabniku. Varnostno stanje vaših naprav pa omogoča jasen pregled nad tem, kako dobro je telefon zaščiten. Prikaz je preprost, razumljiv in brez nepotrebnih tehničnih izrazov.

Sedem let posodobitev za dolgoročno zanesljivost

Ena največjih prednosti serije Galaxy S26, ki poleg modela Ultra vključuje še Galaxy S26 in Galaxy S26+, je obljuba sedmih let varnostnih posodobitev. To pomeni, da telefon ne bo postal ranljiv po dveh ali treh letih, temveč bo ostal zaščiten celotno življenjsko dobo. V času, ko telefoni postajajo dražji, je to pomembna garancija. Samsung s tem nadgrajuje svoj portfelj varnosti, ki vključuje Samodejno blokiranje, Zaščito pred krajo, Zasebno deljenje, Varen način Wi-Fi in druge funkcije, ki skupaj tvorijo večplastno zaščito. Vse to je zasnovano tako, da ima uporabnik več nadzora in preglednosti, kar je v dobi umetne inteligence še posebej pomembno.



Ultra ostaja Ultra

Galaxy S26 Ultra ni le telefon za zasebnost, ampak naprava, ki nagovarja moške, ki radi zajemajo trenutke, jih delijo ali preprosto hranijo zase. Kamera ostaja eden njegovih paradnih adutov. Izboljšani video Nightography omogoča snemanje v slabših svetlobnih pogojih brez zrnatega videza, ki je bil nekoč neizogiben. Algoritmi bolje prepoznajo vire svetlobe, obraze in gibanje, zato so posnetki bolj čisti, barve pa bolj realistične. To je posebej pomembno za moške, ki snemajo športne aktivnosti, večerne dogodke ali družinske trenutke, kjer ni časa za dodatno osvetlitev ali stativ. Funkcija Izredno mirno poskrbi, da so posnetki stabilni, tudi ko se uporabnik premika. Stabilizacija je opazno boljša pri teku, kolesarjenju ali snemanju iz roke med hojo. Telefon se zanaša na kombinacijo optične stabilizacije in programske obdelave, kar pomeni, da se tresljaji izničijo, ne da bi pri tem izgubili ostrino. AI ISP pa izboljša obdelavo slike na ravni, ki je bila še pred nekaj generacijami rezervirana za profesionalne kamere. Procesor prepozna motive, prilagodi kontrast, poudari detajle in zmanjša šum, ne da bi slika delovala umetno. Rezultat so fotografije, ki so ostre, naravne in dovolj kakovostne, da jih lahko uporabnik brez težav natisne ali deli na velikem zaslonu. Galaxy S26 Ultra ohranja tudi tiste funkcije, ki so njegov zaščitni znak. Pisalo S Pen ostaja orodje za moške, ki radi delajo zapiske, skicirajo ali preprosto hitro označijo dokument. Velik, svetel zaslon omogoča udobno branje in urejanje vsebin, aluminijasto ohišje pa daje občutek robustnosti, ki ga marsikdo išče pri telefonu, ki ga bo uporabljal več let.

icon-expand PR ČLANEK SAMSUNG FOTO: Arhiv naročnika

Serija Galaxy S26 podkrepljena z umetno inteligenco

Celotna serija Galaxy S26 prinaša napredno umetno inteligenco Galaxy AI, ki pomaga pri vsakodnevnih opravilih in zmanjšuje število korakov, ki jih mora uporabnik opraviti sam. Na primer, Optični bralnik dokumentov prepozna robove, poravna perspektivo in izboljša berljivost, kar je uporabno, ki pogosto fotografirate račune, pogodbe ali zapiske s sestankov. Dokument se takoj shrani kot urejen PDF, pripravljen za pošiljanje ali arhiviranje, brez dodatnega obrezovanja ali ročnega popravljanja. Gre za funkcijo, ki prihrani čas in odpravi potrebo po ločenih aplikacijah, kar je za marsikaterega uporabnika pomembna prednost. Iskanje v Googlu z obkroževanjem je letos nadgrajeno z izboljšanim prepoznavanjem več predmetov hkrati, kar pomeni, da lahko uporabnik raziskuje več delov slike v enem samem koraku. Če na primer opazi zanimiv videz, funkcija prepozna posamezne elemente, od jakne do čevljev, in zbere informacije za vsak kos posebej. Serija vključuje tudi izbiro UI pomočnikov, Gemini, Bixby in Perplexity, kar pomeni, da se uporabnik ne rabi prilagajati enemu sistemu. Lahko izbere tistega, ki mu najbolj ustreza, ali kombinira več pristopov. To je pomembno za moške, ki cenijo nadzor in možnost prilagajanja, ne pa občutka, da jih telefon sili v določen način uporabe.

icon-expand PR ČLANEK SAMSUNG FOTO: Arhiv naročnika

Prednaročniška ponudba, ki ima smisel

Samsung je za prednaročilo pripravil ponudbo, ki je preprosta in uporabna. Med 25. februarjem in 10. marcem 2026 lahko kupci podvojijo prostor za shranjevanje in prihranijo do 200 € . Ob prednaročilu se shramba samodejno nadgradi na naslednjo stopnjo, kar pomeni, da različico s 256 GB zamenja 512 GB, brez doplačila. Gre za potezo, ki jo Samsung ponavlja že več let in ki kupcem omogoča več prostora brez dodatnih stroškov.

Dodatek, ki se popolno prilega