Kako se pravilo briti

Britje ni nobena umetnost in vsak moški bo dejal, da si zna obriti obrazne dlake . No, resnica je daleč od tega, saj marsikateri moški trpi za razdraženo kožo . Z upoštevanjem teh nasvetov boste z žiletko učinkovito odstranili dlake, koža pa bo pomirjena in gladka kot dojenčkova ritka.

Pred britjem si zmočite kožo in obrazne dlake, da se omehčajo. Najboljši čas za britje je takoj po prhanju, ko je koža topla in vlažna – dlake se med tuširanjem napijejo vode, odebelijo, zmehčajo ter postavijo pokonci – brez odvečnih olj in odmrlih kožnih celic, ki lahko britje naredijo manj prijetno.

Nanesite peno za britje. Če imate suho in občutljivo kožo, izberite temu primerno kremo za britje. Najboljše so tiste, ki se ne penijo preveč in učinkovito zapolnijo vse predele. V zmerni količini jo na obraz nanesite s krožnimi gibi. Če imate čopič za britje, ga le uporabite, saj bolj enakomerno in učinkovito razporedi s peno. Pomaga dvigniti dlačice, zapolni majhne predele, odstrani odmrle kožne celice in zmasira kožo.

Pred britjem naj pena počiva 2-3 minute. Če imate goste obrazne dlake, to omogoča, da pena prodre v dlake in jih omehča. V vmesnem času si lahko umijte zobe.

Vedno uporabljajte samo ostro britvico, saj z britjem ne odstranjujete zgolj dlačic ampak plasti povrhnjice kože. S topim rezilom lahko razdražite kožo in rezultat je pekoč obraz.

Britje se v smeri v kateri rastejo dlake. S tem preprečite, da se urežete ali poškodujete kožo. Začnite s strani, nadaljujte na predelu brkov, brado pa si prihranite za konec.