Nekdanja stevardesa razkrila, zakaj se po letu zbudite še bolj utrujeni

Po besedah nekdanjih članov kabinskega osebja in strokovnjakov za spanje težava pogosto ni v dolžini leta, temveč v navadah, ki jih imamo med potovanjem.

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Alkohol vas uspava, ne pa tudi spočije

Veliko ljudi si pred ali med letom privošči kozarec vina ali piva, saj verjamejo, da bodo tako lažje zaspali. Toda nekdanja stevardesa Tiffany Hawk opozarja, da alkohol na dolgih letih pogosto naredi več škode kot koristi. Povzroča dehidracijo, hkrati pa poslabša kakovost spanca. Na višini več tisoč metrov je zrak v kabini zelo suh, zato telo hitreje izgublja tekočino.

icon-expand Na višini več tisoč metrov je zrak v kabini zelo suh, zato telo hitreje izgublja tekočino. FOTO: Shutterstock

Največja napaka: premalo vode

Če se po pristanku spopadate z glavobolom, suhimi očmi in občutkom izčrpanosti, je lahko razlog dehidracija. Kot poroča EatingWell, lahko potnik že med tri- do štiriurnim letom izgubi presenetljivo veliko tekočine zaradi suhega zraka in sprememb zračnega tlaka. Nekdanji člani kabinskega osebja zato svetujejo preprosto pravilo: pijte vodo že pred letom, med letom pa redno posegajte po pijači, tudi če niste žejni

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Uspavalne tablete niso vedno dobra ideja

Nekateri potniki prisegajo na uspavalne tablete, vendar nekdanji člani kabinskega osebja opozarjajo, da lahko povzročijo neprijetne stranske učinke. Tiffany Hawk je za Business Insider povedala, da nekateri potniki po jemanju uspaval težko vstanejo, so omotični ali zaspani še dolgo po pristanku. Še posebej problematična je kombinacija uspaval in alkohola. Če o uporabi uspaval razmišljate prvič, jih nikakor ne preizkušajte na letalu.

icon-expand Za počitek so najbolj primerni sedeži ob oknu. FOTO: AdobeStock

Napačen sedež lahko uniči spanec

Mnogi pri rezervaciji vozovnice gledajo predvsem na ceno, premalo pa razmišljajo o udobju. Po izkušnjah kabinskega osebja so za počitek najbolj primerni sedeži ob oknu, kjer je manj motenj in več možnosti, da si glavo udobno naslonite. Če je mogoče, se izogibajte sedežem v bližini kuhinje in stranišč, kjer je skozi ves let največ gibanja, hrupa in svetlobe.

Telefon in filmi vas držijo budne

Filmi, serije in družbena omrežja marsikomu krajšajo čas med letom, vendar imajo tudi svojo ceno. Svetloba zaslonov zavira nastajanje melatonina, hormona, ki telesu sporoča, da je čas za počitek. Če želite zaspati lažje, strokovnjaki priporočajo, da vsaj uro pred spanjem pospravite telefon in tablico ter raje posežete po knjigi, glasbi ali podkastu.

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Telo je že v drugem časovnem pasu

Pogosto se zgodi, da težava sploh ni pomanjkanje spanca, ampak zamik biološke ure. Strokovnjaki s Stanforda pojasnjujejo, da se telo na nov časovni pas ne prilagodi v trenutku. Zato lahko spite več ur, a se vseeno zbudite utrujeni in zmedeni. Priporočajo, da si že ob vkrcanju uro nastavite na čas destinacije ter poskušate jesti in spati po novem urniku.

icon-expand Uporabljajte masko za oči in čepke za ušesa. FOTO: Shutterstock

Kako se po pristanku počutiti bolj spočito?

Nekdanje stevardese in strokovnjaki svetujejo:

- izberite sedež ob oknu;

- pred letom in med njim pijte dovolj vode;

- omejite alkohol;

- uporabljajte masko za oči in čepke za ušesa;

- ne eksperimentirajte z uspavali;

- zadnjo uro pred spanjem zmanjšajte uporabo zaslonov;

- uro nastavite na čas destinacije že med letom. Za boljši spanec na letalu ne potrebujete drage vozovnice v poslovnem razredu. Pogosto zadostuje že nekaj manjših sprememb, zaradi katerih boste iz letala stopili precej bolj spočiti in pripravljeni na dogodivščine, ki vas čakajo na tleh.

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