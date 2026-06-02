Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
slabo počutje na letalo
Potovanja

Zakaj naj bi se izognili sedežu 11A na letalu: resnica za viralnim mitom

B.R.
02. 06. 2026 02.48
0

Sedež 11A je v zadnjih letih postal eden najbolj znanih in hkrati razvpitih sedežev na letalih, predvsem na modelih Boeing 737.

Zakaj je sedež 11A tako poseben

Kot pojasnjujejo letalski strokovnjaki v analizah, je sedež 11A pogosto lociran v delu kabine, kjer lahko pride do posebnosti v konstrukciji trupa letala. Pri nekaterih različicah Boeinga 737 je na tem mestu:

- del konstrukcije, kjer ni klasičnega okna

- ali pa je okno pomaknjeno, kar daje občutek "polovičnega pogleda"

Kot poroča Simple Flying, to pomeni, da potnik pogosto pričakuje klasičen okenski sedež, a dobi omejen ali celo skoraj neobstoječ pogled navzven.

Letalski strokovnjaki poudarjajo, da ne obstaja univerzalni "najslabši sedež".
Letalski strokovnjaki poudarjajo, da ne obstaja univerzalni "najslabši sedež". FOTO: Shutterstock

Zakaj ljudje menijo, da je to "najslabši sedež"

Spletne razprave in potovalni forumi pogosto izpostavljajo več slabosti:

- sedež je lahko vizualno neprijeten zaradi odsotnosti pravega okna

- občutek utesnjenosti zaradi položaja v kabini

- bližina servisnih elementov ali prehodov

- manj "privlačna" izkušnja za potnike, ki želijo razgled

Kot poroča The Standard, je prav kombinacija teh dejavnikov povzročila, da je sedež 11A postal ena najbolj prepoznanih "pritožbenih točk" med potniki.

Zakaj je sedež 11A postal vir teorij in mitov

Zanimanje za 11A se je dodatno povečalo po odmevnem letalskem incidentu, kjer je bil edini preživeli potnik nameščen prav na tem sedežu. Kot poroča Reuters, so letalski strokovnjaki hitro poudarili, da to ne pomeni, da je 11A varnejši od drugih sedežev.

Aviation Safety Foundation in drugi analitiki opozarjajo:

- preživetje v letalskih nesrečah ni odvisno od številke sedeža

- ključni dejavniki so vrsta nesreče, smer udarca in evakuacija

- bližina izhoda lahko pomaga, vendar ni odločilna

Strokovnjaki iz Flight Safety Foundation poudarjajo, da je vsaka nesreča edinstvena in da ni univerzalno "varnega sedeža".

Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Preberi še
Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane
Preberi še
Ta pogosto spregledana napaka vas lahko drago stane

Ali je 11A res najslabša izbira?

Letalski strokovnjaki poudarjajo, da ne obstaja univerzalni "najslabši sedež". Izbira sedeža pa je odvisna od:

- tipa letala

- razporeditve kabine

- osebnih preferenc (okno, prostor, hitrost izhoda)

V nekaterih konfiguracijah je 11A lahko celo povsem običajen sedež z dodatnim prostorom ali bližino izhoda.

Kaj je res pomembno pri izbiri sedeža

Strokovnjaki za letalsko varnost in potovalno udobje poudarjajo, da so pomembnejši dejavniki:

- bližina izhodov

- položaj nad krili (stabilnejši občutek)

- razdalja do stranišč in kuhinj

- tip letala

To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Preberi še
To so najbolj umazana mesta na letalu: strokovnjaki opozarjajo, česa se med letom raje ne dotikajte
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?
letenje letalske vozovnice sedež 11A potovalni nasveti letalska varnost letalska potovanja varnost na letalu Boeing 737
Potovanja

Najbolj ekstremni mostovi v Evropi, kjer ljudje zmrznejo sredi hoje

24ur.com Skrivnost sedeža 11A: srhljiva povezava dveh preživelih potnikov
24ur.com Kateri sedeži na letalu so najbolj varni?
24ur.com Nove težave za Boeing: na pregled tudi starejši modeli 737-900ER
Moskisvet.com Ti sedeži so v primeru letalske nesreče najbolj varni
24ur.com Bomo na letalih kmalu stali? Ryanair miri, da sedeži ostajajo
24ur.com Letalu v zraku odtrgalo okno, veter dečku slekel in posrkal majico
Moskisvet.com Sedež, ki so se mu vsi izogibali, je potniku rešil življenje
Priporoča
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 01
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 02
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 03
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 04
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 05
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 06
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 07
  • BOB maj jun PROPLUS VRTILJAK 08
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1737