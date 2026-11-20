Danes je Kayaköy, eno najbolj znanih mest duhov v Turčiji, priljubljena turistična znamenitost, a njegova zgodba je precej bolj pretresljiva od običajnih zgodb o zapuščenih krajih.
Nekoč živahno mesto
Le malo kilometrov od priljubljenega letovišča Fethiye leži naselje, ki se je nekoč imenovalo Levissi. Pred več kot stoletjem je bilo tu dom približno 6500 prebivalcev. Delovale so šole, trgovine, pošta, bolnišnica in številne obrtne delavnice.
Kraj je imel tudi dve veliki cerkvi in več manjših kapel. Hiše so bile postavljene tako premišljeno, da druga drugi niso zastirale sončne svetlobe. Kot navaja UNESCO, velja Kayaköy za enega najpomembnejših ohranjenih primerov tradicionalnega naselja iz obdobja pred grško-turško izmenjavo prebivalstva.
En podpis, ki je spremenil vse
Prelomno je bilo leto 1923. Po koncu grško-turške vojne sta se Grčija in Turčija dogovorili za obvezno izmenjavo prebivalstva. Kot pojasnjuje Encyclopaedia Britannica, je šlo za eno največjih prisilnih preselitev prebivalstva v moderni zgodovini regije.
Med tistimi, ki so morali zapustiti svoje domove, so bili tudi prebivalci Levissija. Čeprav so njihove družine tam živele že več generacij, so morali oditi in za seboj pustiti hiše, cerkve ter skupnost, ki so jo gradili stoletja.
Zakaj mesto ni nikoli zaživelo znova?
Po odhodu prvotnih prebivalcev so v prazno naselje prišli novi naseljenci. Toda življenje se ni vrnilo. Kamnite hiše na strmem pobočju novim prebivalcem niso ustrezale, zato so se mnogi kmalu preselili drugam.
Naselje je začelo propadati. Leseni deli hiš so postopoma izginjali, strehe so se rušile, ulice pa je prerasla narava. Uničenje je dodatno pospešil močan potres leta 1957.
Danes ga obiskujejo turisti z vsega sveta
Po podatkih turškega ministrstva za kulturo je danes v Kayaköyu ohranjenih približno 400 kamnitih hiš ter več zgodovinskih in verskih objektov. Prav zaradi svoje zgodovine je kraj postal ena najbolj zanimivih znamenitosti v okolici Fethiyeja.
Obiskovalci se lahko sprehajajo med ruševinami, raziskujejo nekdanje ulice in si predstavljajo življenje ljudi, ki so tu živeli pred več kot stoletjem. Kot poroča BBC Travel, mnoge obiskovalce najbolj preseneti občutek, da se je čas na tem mestu preprosto ustavil.
Več kot le turistična zanimivost
Medtem ko mnoga mesta propadejo zaradi vojn, gospodarskih kriz ali naravnih nesreč, je zgodba Kayaköya drugačna. Njegov propad ni bil posledica pomanjkanja virov ali uničujoče katastrofe, temveč politične odločitve, ki je za vedno spremenila življenja tisočev ljudi.
Kot poudarja tudi UNESCO, danes Kayaköy ni le turistična točka, temveč pomemben spomenik zgodovinskega spomina. Zapuščene kamnite hiše tako ostajajo tih opomin, kako lahko politične odločitve v trenutku izbrišejo skupnost, medtem ko stavbe še desetletja pričajo o življenju, ki je nekoč potekalo med njihovimi zidovi.
Viri: UNESCO World Heritage Centre, Encyclopaedia Britannica, Republic of Türkiye Ministry of Culture and Tourism, BBC Travel, Atlas Obscura, Profimedia
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV