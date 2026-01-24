Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Hotelska soba
Potovanja

Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati

E.R.
24. 01. 2026 03.12
0

Obstaja skriti razlog, zakaj bi se morali izogibati hotelskim šamponom in gelom za tuširanje. Izvedite, kaj bi se lahko skrivalo v teh na videz nedolžnih stekleničkah in zakaj je lastna kozmetika najboljša izbira.

Hotelske kopalnice so pogosto videti brezhibne, zato se številni popotniki brez pomisleka poslužijo brezplačnih toaletnih potrebščin, ki jih najdejo na polici. A potovalna strokovnjakinja Denise McCabe iz Ireland Prestige Tours opozarja, da ta na videz nedolžna ugodnost ni vedno tako varna, kot se zdi, opozarja The Mirror.

Čeprav mnogi hoteli prehajajo na večje, ponovno polnljive dozirnike zaradi okoljske prijaznosti, McCabe poudarja, da se za temi stekleničkami lahko skriva precej neprijetna resnica. Kot pravi:

"Ko je steklenica večkrat odprta in ponovno napolnjena, vedno ostane vprašaj. V preteklih letih sem slišala in videla dovolj, da vem, da v teh steklenicah ne konča samo šampon."

Neprijetne izkušnje iz prakse

McCabe razkriva, da je že naletela na dozirnike z nenavadnim vonjem ali čudno teksturo, kar je vzbudilo dvom o tem, kaj je bilo dejansko v steklenički. Dodaja:

"Kolegi so mi povedali, da so vanje pomešali stvari, kot je krema za odstranjevanje dlak ali drugi izdelki. Ko si enkrat to misliš, je ne moreš pozabiti."

Takšne izkušnje niso pogoste, a dovolj zaskrbljujoče, da se številni izkušeni popotniki raje izognejo hotelskim toaletnim izdelkom, ki jih je mogoče enostavno odpreti ali ponovno napolniti.

10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte
Preberi še
10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte

Kateri dozirniki so varnejši?

Kljub opozorilom McCabe priznava, da niso vsi hotelski izdelki tvegani. Nekateri hoteli uporabljajo stenske dozirnike, ki jih je mogoče odpreti le s posebnim ključem. Ti sistemi so zasnovani tako, da preprečujejo poseganje vanje.

Kot pojasnjuje:

"Če vidite, da je steklenica varno zaklenjena in jo lahko odpre le osebje, je veliko manj verjetno, da jo je kdo posegel."

V takšnih primerih je nadzor nad vsebino v rokah hotelskega osebja, kar zmanjšuje možnost zlorabe.

Najbolj varna rešitev: lastni izdelki

Čeprav so nekateri hotelski dozirniki zanesljivi, McCabe prisega na preprosto rešitev, ki ji zagotavlja popoln mir na potovanjih:

"Vedno potujem s svojimi miniaturnimi toaletnimi potrebščinami. Majhna steklenička šampona, balzama in gela za tuširanje zavzame zelo malo prostora in odpravi vsa ugibanja."

Izdelki v potovalni velikosti so priročni, lahki in ne zavzamejo veliko prostora v prtljagi. Če svojih najljubših izdelkov ne najdete v mini različici, lahko kupite prazne stekleničke in vanje pretočite manjšo količino iz domačih zalog.

Zakaj je uporaba lastnih izdelkov boljša tudi za kožo?

McCabe izpostavlja še eno pomembno prednost:

"Uporaba lastnih izdelkov pomeni, da ne boste nenadoma menjali blagovnih znamk ali formul, kar lahko draži vašo kožo ali lasišče. To je še posebej pomembno, če imate občutljivo kožo ali alergije."

Nenadna menjava kozmetike lahko povzroči izsušenost, srbečico ali alergijske reakcije, zato je uporaba preverjenih izdelkov pogosto najboljša izbira.

Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: The Mirror

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
hotel hotelska soba potovanja hotelske potrebščine toaletne potrebščine potovalni nasveti hygiene Denise McCabe
Potovanja

Izbira sedeža na letalu: Kateri je najboljši?

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1470