Tega v hotelski sobi ne bi smeli nikoli uporabljati

Hotelske kopalnice so pogosto videti brezhibne, zato se številni popotniki brez pomisleka poslužijo brezplačnih toaletnih potrebščin, ki jih najdejo na polici. A potovalna strokovnjakinja Denise McCabe iz Ireland Prestige Tours opozarja, da ta na videz nedolžna ugodnost ni vedno tako varna, kot se zdi, opozarja The Mirror. Čeprav mnogi hoteli prehajajo na večje, ponovno polnljive dozirnike zaradi okoljske prijaznosti, McCabe poudarja, da se za temi stekleničkami lahko skriva precej neprijetna resnica. Kot pravi: "Ko je steklenica večkrat odprta in ponovno napolnjena, vedno ostane vprašaj. V preteklih letih sem slišala in videla dovolj, da vem, da v teh steklenicah ne konča samo šampon."

Neprijetne izkušnje iz prakse

McCabe razkriva, da je že naletela na dozirnike z nenavadnim vonjem ali čudno teksturo, kar je vzbudilo dvom o tem, kaj je bilo dejansko v steklenički. Dodaja: "Kolegi so mi povedali, da so vanje pomešali stvari, kot je krema za odstranjevanje dlak ali drugi izdelki. Ko si enkrat to misliš, je ne moreš pozabiti." Takšne izkušnje niso pogoste, a dovolj zaskrbljujoče, da se številni izkušeni popotniki raje izognejo hotelskim toaletnim izdelkom, ki jih je mogoče enostavno odpreti ali ponovno napolniti.

Preberi še 10 stvari, ki se jih v hotelski sobi raje ne dotikajte

Kateri dozirniki so varnejši?

Kljub opozorilom McCabe priznava, da niso vsi hotelski izdelki tvegani. Nekateri hoteli uporabljajo stenske dozirnike, ki jih je mogoče odpreti le s posebnim ključem. Ti sistemi so zasnovani tako, da preprečujejo poseganje vanje. Kot pojasnjuje: "Če vidite, da je steklenica varno zaklenjena in jo lahko odpre le osebje, je veliko manj verjetno, da jo je kdo posegel." V takšnih primerih je nadzor nad vsebino v rokah hotelskega osebja, kar zmanjšuje možnost zlorabe.

Najbolj varna rešitev: lastni izdelki

Čeprav so nekateri hotelski dozirniki zanesljivi, McCabe prisega na preprosto rešitev, ki ji zagotavlja popoln mir na potovanjih: "Vedno potujem s svojimi miniaturnimi toaletnimi potrebščinami. Majhna steklenička šampona, balzama in gela za tuširanje zavzame zelo malo prostora in odpravi vsa ugibanja." Izdelki v potovalni velikosti so priročni, lahki in ne zavzamejo veliko prostora v prtljagi. Če svojih najljubših izdelkov ne najdete v mini različici, lahko kupite prazne stekleničke in vanje pretočite manjšo količino iz domačih zalog.

Zakaj je uporaba lastnih izdelkov boljša tudi za kožo?

McCabe izpostavlja še eno pomembno prednost: "Uporaba lastnih izdelkov pomeni, da ne boste nenadoma menjali blagovnih znamk ali formul, kar lahko draži vašo kožo ali lasišče. To je še posebej pomembno, če imate občutljivo kožo ali alergije." Nenadna menjava kozmetike lahko povzroči izsušenost, srbečico ali alergijske reakcije, zato je uporaba preverjenih izdelkov pogosto najboljša izbira.

Moškisvet.com e-novice Si že prijavljen na vse naše e-novice? Preveri nastavitve Novice, šport, avtomobilizem, potovanja ... Prijavi se na e-novičke in bodi na tekočem z aktualnimi novicami. Zate jih pripravlja uredništvo Moškisvet.com. Strinjam se s splošnimi pogoji in Politiko zasebnosti. Prijavi se icon-close-circle Prišlo je do napake. icon-check-circle-2 Hvala! Uspešno si se prijavil na e-novičke.