Skriti biser Evrope, ki so ga označili za najboljše mesto na svetu

Potovalni strokovnjak Henrik Jeppesen, ki je obiskal vseh 193 držav sveta in več kot 2000 destinacij, je za Mirror razkril, da je po njegovem mnenju najboljše mesto v Evropi prav Talin, prestolnica Estonije. "Ljudje, ki prihajajo v Evropo, ga običajno spregledajo. Tudi če so bili v Evropi dvakrat ali trikrat, običajno obiščejo London, Rim, Pariz ali Berlin. Talin pa je v tem smislu zelo podcenjen," je povedal Jeppesen.

Zakaj je Talin poseben?

Jeppesen je izpostavil več razlogov, zakaj je Talin zanj najboljša destinacija: Cenovna dostopnost: "V primerjavi z drugimi prestolnicami je fantastično ugoden," je dejal. Staro mestno jedro: na Unescovem seznamu svetovne dediščine, ki ga opisuje kot "najboljše staro mestno jedro na svetu". Kulinarika: v restavraciji Rataskaevu 16 je kosil že več kot 40-krat, obrok pa je stal le 5 evrov. "Številne restavracije imajo podobne cene, zato je odlično jesti zunaj," je dodal. Prijazni ljudje: "V Estoniji so izjemno prijazni. Leta 2014 sem se ponoči izgubil, pa so mi neznanci pomagali priti do hotela. V koliko evropskih prestolnicah bi se to zgodilo?"

Kaj ponuja mesto?

Poleg starega mestnega jedra Talin ponuja: lepe parke, sodobne nakupovalne centre, muzeje in znamenitosti, lokalno tržnico Balti Jaama Turg z izjemno hrano, slap nedaleč od mesta. Jeppesen je dodal: "Prinaša prijetno vzdušje, sprehajaš se po mestu in je kot da bi stopil v drug svet."

Kakovost zraka in turistične ugodnosti

Henrik je izpostavil tudi okoljski vidik: "Verjetno ima najboljšo kakovost zraka od vseh glavnih mest v Evropi." Turistom priporoča uporabo kartice Tallinn, ki omogoča brezplačen javni prevoz ter brezplačen ali znižan vstop v številne muzeje in znamenitosti.

Izleti po Estoniji

Obiskovalcem svetuje, naj si vzamejo več časa za raziskovanje države: Saaremaa in Hiiumaa – slikovita otoka, Pärnu – znan kot estonska poletna prestolnica zaradi belih peščenih plaž, Viljandi – mesto z bogato kulturno dediščino. "To je osupljiv kraj za obisk, še posebej poleti," je dodal Jeppesen.

