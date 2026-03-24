Skriti biser črnogorske obale

Sveti Stefan je eden najbolj prepoznavnih prizorov jadranske obale, majhen otok z rdečimi strehami, povezan s celino z ozkim nasipom. Dolgo je veljal za sinonim jadranskega luksuza, otok, na katerem so dopustovali najbogatejši in najbolj slavni. Danes pa se kraj vrača k bolj umirjeni, skoraj retro obmorski izkušnji. Kot poroča TripLinkHub, je otok trenutno popolnoma zaprt, saj resort ne obratuje in vstop ni mogoč, prav tako SunshineSeeker navaja, da so številni nekdanji prestižni lokali in restavracije zaprti, zaradi česar je kraj postal bolj sproščen kot nekoč.

Preberi še To ni Bali: otok, ki ga skrivajo pred množicami

Majhen otok, velika zgodba

Sveti Stefan je eden tistih krajev, kjer te že prvi pogled popolnoma razoroži. S kopnim je povezan z ozkim peščenim nasipom, tako drobnim in preciznim, da deluje, kot bi ga narisala umetna inteligenca. Ko stopiš na plažo in pred tabo zagori kontrast med rdečimi strehami, grobimi kamnitimi zidovi in turkiznim morjem, hitro razumeš, zakaj je to eden najbolj mitskih kotičkov Jadrana. V 60. in 70. letih je bil Sveti Stefan pravo zatočišče svetovnega glamurja, raj, kamor so se zatekali tisti, ki so si želeli luksuz, a hkrati popolno zasebnost. Nič čudnega, da so sem prihajali Sophia Loren, Kirk Douglas, Marilyn Monroe, kasneje pa številni športniki, politiki, diplomati in vplivneži, ki so želeli pobegniti pred očmi javnosti. Otok je bil sinonim ekskluzivnosti, kot mini svet zase, zgrajen za tiste, ki so si lahko privoščili življenje brez radovednih pogledov. Čeprav je otok danes zaprt za obiskovalce, še vedno ohranja enako mističnost kot nekoč. Ko stojiš na nasipu in opazuješ obzidje, ki se dviga tik iz morske gladine, imaš občutek, da gledaš v prizor iz filma, takšnega, kjer se čas ustavi, zgodovina oživi in se luksuz tiho pomeša s pristno črnogorsko divjino.

Če želiš Sveti Stefan doživeti v njegovi najboljši različici, brez pretirane gneče, z lepim vremenom in prijetno toplim morjem, potem ciljaj na maj, junij ali september.

Plaže – raj za oko, nekatere samo za izbrance

Ob Svetem Stefanu se razprostirajo tri plaže, vsaka s svojo osebnostjo, značajem in energijo. Skupno pa jim je eno: neverjetna kulisa, kjer turkizno morje sreča rdečkaste strehe legendarnega otočka. 1. Severna plaža Sveti Stefan – za tiste, ki imajo radi prestižni pridih Severna stran je kot izdelana kulisa, namenjena najlepšim razgledom in fotografijam, ki jih vidiš na razglednicah. Del plaže je odprt za obiskovalce, del pa je bil tradicionalno rezerviran za hotelske goste, zato ta del še vedno nosi pridih ekskluzivnosti. 2. Južna plaža Sveti Stefan – najbolj sproščena in dostopna Južna plaža je pravi naslov za vse, ki želijo preprost, brezskrben dan na morju. Sem pridejo pari, solo popotniki in tisti, ki želijo biti blizu ikoničnega otočka, a hkrati uživati v popolni svobodi. Tu si brez težav razgrneš brisačo, najameš ležalnik ali pa se samo prepustiš sunkom sonca in zvoku valov. Občutek je domač, prijeten in ravno prav živahen. 3. Plaža Miločer – tam, kjer je nekoč počivala kraljevina Miločer je posebna zgodba. Ko stopiš tja, te obda vonj borovcev, ki jih počasi ziblje veter, in mehka tišina, ki ustvarja skoraj spa vzdušje. Nekoč je bila to kraljeva plaža in ima še vedno to avro, elegantno, umirjeno, skoraj aristokratsko. Urejeni vrtovi v ozadju, kristalno mirna voda in naravna senca borovcev ustvarijo ambient, ki se mnogim vtisne v spomin kot najlepša plaža v Črni gori.

Kaj početi okoli Svetega Stefana

Čeprav je Sveti Stefan trenutno bolj destinacija po načelu 'glej, ne dotikaj se', to še ne pomeni, da ti bo tam dolgčas. Ravno nasprotno, okolica ponuja dovolj aktivnosti za pravo doživetje. Pohodništvo in razgledi: najboljše fotke nastanejo, ko se malo potrudiš Sveti Stefan ima tisto srečo, da je videti dobro iz skoraj vseh kotov, a nekaj razgledov je prav posebnih. Obvezen je kratek vzpon nad parkom Miločer, kjer te nagradi pogled, ki ga večina popotnikov šteje med najlepše ob celotni Budvanski rivieri. Otoček z rdečimi strehami izgleda kot da lebdi nad morjem. Če ti zjutraj paše lahkotno ogrevanje, se lahko podaš peš proti Budvi. Pot ob obali traja približno 40 minut, je preprosta in noro razgledna. Pogledi na klife, skrite zalive in odprto morje so popolna kulisa za moški reset možganov.

Preberi še Finska spet najsrečnejša na svetu, Slovenija zdrsnila na dno?

Adrenalin na vodi: morje kot narejeno za igrače odraslih Ko pride do aktivnosti na vodi, Sveti Stefan ne razočara. Jutranje morje je pogosto gladko kot steklo, zato je popolno za najem kajaka ali SUP-a. Če si bolj motoristične sorte, lahko vzameš manjši čoln in raziščeš zalive, ki jih z obale sploh ne opaziš. Ljubitelji podvodnega sveta bodo veseli tudi snorklanja, voda okrog Svetega Stefana je ena najbolj čistih na območju, vidljivost pa pogosto taka, da vidiš do zadnjega kamna na dnu. Če imaš masko in plavutke, jih vsekakor vzemi s seboj. Najboljši lokalni okusi Ko enkrat zaključiš s hojo in vodo, pride čas za nagrado: pravo črnogorsko hrano. Če hočeš doživeti okus regije, ne odidi, ne da bi poskusil:

- črnogorski pršut in sir iz Njegušev, ki ju domačini strežejo s ponosno držo

- domačo ribjo juho, ki jo pogosto pripravijo iz svežega jutranjega ulova,

- lignje s žara, ki jih tu pripravljajo bolje kot marsikatera 'fina' obala,

- rakijo, ki ti da tisti občutek, da si res na Balkanu.

Kdaj obiskati Sveti Stefan?

Če želiš Sveti Stefan doživeti v njegovi najboljši različici, brez pretirane gneče, z lepim vremenom in prijetno toplim morjem, potem ciljaj na maj, junij ali september. To je zlata kombinacija mesecev, ko:

- je vreme toplo, a ne soparno,

- je morje dovolj ogreto,

- je na plažah občutno manj turistov kot v avgustu,

- so cene prenočišč in ležalnikov precej prijaznejše. Julij in avgust sta seveda vrhunec sezone, morje je najtoplejše, ponudba najširša in obala najbolj živahna. Če si med tistimi, ki uživajo v gneči, nočnem vrvežu, koncertih in polnih terasah, potem bo prav poletni vrh verjetno tvoj idealen termin. Če pa raje pobegneš v bolj umirjeno, pristno obalno izkušnjo, so zgodnje poletje in zgodnja jesen nedvomno boljša izbira.

