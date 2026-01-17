Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov

Ste si kdaj predstavljali življenje na majhnem grškem otoku, kjer se bele hiše dvigajo nad turkiznim morjem, pristanišče diha v ritmu ribiških ladjic, dnevi pa minevajo v popolnem miru? Na Antikiteri, malem otoku v Egejskem morju, takšne sanje niso več nedosegljive, piše net.hr. Lokalna pobuda namreč ponuja izjemno priložnost za vse, ki si želijo nov začetek v pristnem sredozemskem okolju.

Antikitera leži med Kreto in Peloponezom in je znana po svoji neokrnjeni naravi ter počasnem, tradicionalnem načinu življenja. Zaradi drastičnega upada prebivalstva se je grška pravoslavna cerkev z otoka Kythera odločila, da bo privabila nove prebivalce – predvsem družine in ljudi z uporabnimi poklici, kot so peki in ribiči. Tistim, ki se odločijo za selitev, ponujajo brezplačno nastanitev, hrano in mesečno finančno podporo. V prvih treh letih po prihodu lahko priseljenci prejmejo 500 evrov mesečno, kar skupaj znaša 18.000 evrov. Pobuda je namenjena oživitvi skupnosti, ki se je v zadnjih desetletjih močno skrčila. Danes na otoku živi le okoli 45 ljudi, večina starejših od 50 let.

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock

icon-expand FOTO: Shutterstock 1 / 3 Antikitera





Wayne Mills iz podjetja Seven Seas Worldwide je opisal vzdušje na otoku: "Antikitera ima trenutno le 45 stalnih prebivalcev, zato je mirna in tesno povezana skupnost. Še posebej si prizadevajo privabiti mlade družine, da bi otoku vrnili mladostno energijo, zato boste nedvomno izjemno priljubljeni takoj, ko prispete." Predsednik otoka Andrea Harhalakis je za grške medije poudaril, da je prihod mladih ključnega pomena: "Potrebujemo mlade družine, dovolj velike, da Antikitera oživi in jo napolni z otroškimi glasovi."

Kljub velikemu zanimanju pa program trenutno ovira birokracija. Hiše, ki naj bi jih ponudili novim prebivalcem, še niso dokončane zaradi zamud pri dokumentaciji. Zato otok še ni sprejel nobene družine, zainteresiranim pa svetujejo, naj spremljajo posodobitve prek Turistične skupnosti otoka Kythera. Antikitera, ki meri le približno 20 kvadratnih kilometrov, ponuja izkušnjo pristnega otoškega življenja. Dostopna je s trajektom z otoka Kythera ali iz pristanišča Kissamos na Kreti. Čeprav je infrastruktura skromna – pozimi je odprta le ena trgovina – ima otok elektriko in internet, kar omogoča normalno življenje tudi v sodobnem času.

Otok je svetovno znan po Antikiterskem mehanizmu, izjemnem starogrškem analognem računalniku iz 2. stoletja pr. n. št., ki je napovedoval gibanje nebesnih teles. Najden je bil leta 1901 v bližnjem brodolomu in velja za enega najpomembnejših tehnoloških dosežkov antike. Poleg zgodovinske dediščine je Antikitera pomembno zatočišče za selitvene ptice, saj leži na ključni migracijski poti med Evropo in Afriko. Zaradi svoje divje lepote in miru je pravi raj za ljubitelje narave. Čeprav administrativne ovire trenutno upočasnjujejo projekt, ostaja Antikitera privlačna možnost za vse, ki si želijo pobegniti od mestnega vrveža in postati del majhne, gostoljubne skupnosti na enem najbolj skritih draguljev Egejskega morja.

