Moskisvet.com
Še nimaš računa?
Prijavi se
Nastavitve Odjava
Temni način
DOMOV
Novice
Šport
Borilni športi Športi z žogo Kolesarstvo
Zabava
Film in TV Glasba Intervju
Visoki obrati
Tehnologija
Naprave in aplikacije Znanost
Potovanja
Slovenija Svet
Odnosi
Fit
Telovadba Prehrana Zdravje
Stil
Skrivnosti
Kriminalne zgodbe Vesolje
Varni v prometu
Antikitera
Svet

Bi živeli na grškem otoku? Plačajo vam 18.000 evrov

E.R.
17. 01. 2026 04.00
0

Čudovit otok v Egejskem morju ponuja novim prebivalcem brezplačno nastanitev, hrano in visoko mesečno žepnino.

Ste si kdaj predstavljali življenje na majhnem grškem otoku, kjer se bele hiše dvigajo nad turkiznim morjem, pristanišče diha v ritmu ribiških ladjic, dnevi pa minevajo v popolnem miru? Na Antikiteri, malem otoku v Egejskem morju, takšne sanje niso več nedosegljive, piše net.hr. Lokalna pobuda namreč ponuja izjemno priložnost za vse, ki si želijo nov začetek v pristnem sredozemskem okolju.

Ljudje tukaj ne poznajo stresa in živijo dlje kot drugod po svetu
Preberi še
Ljudje tukaj ne poznajo stresa in živijo dlje kot drugod po svetu

Antikitera leži med Kreto in Peloponezom in je znana po svoji neokrnjeni naravi ter počasnem, tradicionalnem načinu življenja. Zaradi drastičnega upada prebivalstva se je grška pravoslavna cerkev z otoka Kythera odločila, da bo privabila nove prebivalce – predvsem družine in ljudi z uporabnimi poklici, kot so peki in ribiči. Tistim, ki se odločijo za selitev, ponujajo brezplačno nastanitev, hrano in mesečno finančno podporo.

V prvih treh letih po prihodu lahko priseljenci prejmejo 500 evrov mesečno, kar skupaj znaša 18.000 evrov. Pobuda je namenjena oživitvi skupnosti, ki se je v zadnjih desetletjih močno skrčila. Danes na otoku živi le okoli 45 ljudi, večina starejših od 50 let.

Wayne Mills iz podjetja Seven Seas Worldwide je opisal vzdušje na otoku:

"Antikitera ima trenutno le 45 stalnih prebivalcev, zato je mirna in tesno povezana skupnost. Še posebej si prizadevajo privabiti mlade družine, da bi otoku vrnili mladostno energijo, zato boste nedvomno izjemno priljubljeni takoj, ko prispete."

Predsednik otoka Andrea Harhalakis je za grške medije poudaril, da je prihod mladih ključnega pomena:

"Potrebujemo mlade družine, dovolj velike, da Antikitera oživi in jo napolni z otroškimi glasovi."

Skriti raj v Sredozemlju: Čudovita plaža brez velike gneče
Preberi še
Skriti raj v Sredozemlju: Čudovita plaža brez velike gneče

 Kljub velikemu zanimanju pa program trenutno ovira birokracija. Hiše, ki naj bi jih ponudili novim prebivalcem, še niso dokončane zaradi zamud pri dokumentaciji. Zato otok še ni sprejel nobene družine, zainteresiranim pa svetujejo, naj spremljajo posodobitve prek Turistične skupnosti otoka Kythera.

Antikitera, ki meri le približno 20 kvadratnih kilometrov, ponuja izkušnjo pristnega otoškega življenja. Dostopna je s trajektom z otoka Kythera ali iz pristanišča Kissamos na Kreti. Čeprav je infrastruktura skromna – pozimi je odprta le ena trgovina – ima otok elektriko in internet, kar omogoča normalno življenje tudi v sodobnem času.

Glarokavos: Odkrijte najlepšo plažo v Evropi
Preberi še
Glarokavos: Odkrijte najlepšo plažo v Evropi

Otok je svetovno znan po Antikiterskem mehanizmu, izjemnem starogrškem analognem računalniku iz 2. stoletja pr. n. št., ki je napovedoval gibanje nebesnih teles. Najden je bil leta 1901 v bližnjem brodolomu in velja za enega najpomembnejših tehnoloških dosežkov antike.

Poleg zgodovinske dediščine je Antikitera pomembno zatočišče za selitvene ptice, saj leži na ključni migracijski poti med Evropo in Afriko. Zaradi svoje divje lepote in miru je pravi raj za ljubitelje narave.

Čeprav administrativne ovire trenutno upočasnjujejo projekt, ostaja Antikitera privlačna možnost za vse, ki si želijo pobegniti od mestnega vrveža in postati del majhne, gostoljubne skupnosti na enem najbolj skritih draguljev Egejskega morja.

Lefkas – grški otok sanjskih plaž, razgledov in okusov
Preberi še
Lefkas – grški otok sanjskih plaž, razgledov in okusov
Moškisvet.com e-novice
Si že prijavljen na vse naše e-novice?

Vir: net.hr

UI Del vsebine je ustvarjen s pomočjo generativne umetne inteligence.
Antikitera Grčija otok finančna pomoč selitev grški otoki plačilo
Skrivnosti

Orientalske piramide: skrivnostne grobnice dinastije Xixia

KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Uporaba umetne inteligence
ISSN 2630-1679 © 2024, Moskisvet.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1434